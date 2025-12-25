Přitom s ručníky přichází naše pokožka do kontaktu několikrát denně, a zaslouží si proto pozornost, kterou často věnujeme jen kosmetice a péči o pleť.
Jako množírna
Podle dermatologů se na ručnících velmi rychle množí bakterie, kvasinky i plísně. Nemusí jít o nic viditelného – mikroorganismy jednoduše milují vlhké prostředí, tmavou koupelnu a nedostatek cirkulace vzduchu. Pokud ručník během 12 až 24 hodin dobře neuschne, je prakticky jisté, že se na něm začnou tvořit kolonie, které mohou zhoršovat ekzémy, citlivou pokožku nebo způsobovat nepříjemný zápach, který někdy neodstraní ani praní.
Japonská laboratorní studie z roku 2023 ukazuje, že se na ručnících mohou během dvou dnů používání objevit desítky tisíc bakterií. Vědci zároveň upozorňují, že ručníky na ruce bývají často kontaminované více než osušky, protože si jimi ruce utíráme opakovaně během celého dne. Odborníci proto doporučují měnit běžně používané ručníky každé dva až tři dny, osušky přibližně jednou týdně.
Bambusová vlákna mají přírodní antibakteriální vlastnosti a velmi dobrý odvod vlhkosti.
Proč záleží na materiálu
Ne všechna froté jsou stejná. Hustota tkaní, kvalita bavlny i způsob úpravy vláken rozhodují o tom, jak dobře ručník zvládne časté praní a sušení a jak dlouho zůstane savý, měkký a hygienický. Levné ručníky s nízkou gramáží nebo s příměsí syntetiky často rychle tvrdnou, ztrácejí savost a mohou začít zapáchat.
Hustě tkaná bavlna, například ring spun nebo Soflex, dokáže lépe odolávat častému praní a zároveň si zachovat měkkost i savost. Pro ty, kdo hledají ještě větší šetrnost k pokožce a ekologii, může být zajímavou volbou froté s příměsí bambusových vláken. „Bambusová vlákna mají přírodní antibakteriální vlastnosti a velmi dobrý odvod vlhkosti. Ručníky tak schnou rychleji a riziko množení nežádoucích mikroorganismů je nižší. Bambus je navíc ekologický materiál, který roste rychle a nevyžaduje pesticidy,“ vysvětluje Jan Rosenkranz ze společnosti Kapatex.
Důkladné sušení
Hygienu ručníků ale neovlivňuje jen praní – zásadní je také způsob sušení. Ručníky by měly po použití rychle „dýchat“, ideálně zavěšené na širokém věšáku. Přeložené přes háček schnou pomaleji, zůstávají vlhké a rychleji zatuchají. V zimě může pomoci nahřátý radiátor, v létě zase proudění vzduchu nebo krátké dosušení v sušičce, které narovná smyčky a vrátí ručníku objem.
Pokud ručník nepříjemně zapáchá i po vyprání a postupně tvrdne, bývá to signál, že dosloužil. Vlákna se opotřebovávají, hromadí se v nich minerály z vody i zbytky pracích prostředků a materiál ztrácí pružnost. To jsou problémy, které už ani ten nejšetrnější program pračky nebo sušičky nedokáže zcela napravit.