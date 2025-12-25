Vypadá čistě, ale bakterie zůstávají. Jak často by se měly měnit ručníky?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:22
Ručník je něco, co doma používáme každý den – a to hned několikrát. Přesto patří mezi nejčastěji zanedbávané textilie, pokud jde o hygienu. Většina lidí je pere až ve chvíli, kdy „už vypadají unaveně“. Jenže péče o textilii, která denně přichází do kontaktu s kůží, vlhkostí a bakteriemi z prostředí, má svá pravidla. A ta jsou přísnější, než si mnoho domácností připouští.

Jak často doma měníte ručníky? | foto: Archiv

Přitom s ručníky přichází naše pokožka do kontaktu několikrát denně, a zaslouží si proto pozornost, kterou často věnujeme jen kosmetice a péči o pleť.

Jako množírna

Podle dermatologů se na ručnících velmi rychle množí bakterie, kvasinky i plísně. Nemusí jít o nic viditelného – mikroorganismy jednoduše milují vlhké prostředí, tmavou koupelnu a nedostatek cirkulace vzduchu. Pokud ručník během 12 až 24 hodin dobře neuschne, je prakticky jisté, že se na něm začnou tvořit kolonie, které mohou zhoršovat ekzémy, citlivou pokožku nebo způsobovat nepříjemný zápach, který někdy neodstraní ani praní.

Japonská laboratorní studie z roku 2023 ukazuje, že se na ručnících mohou během dvou dnů používání objevit desítky tisíc bakterií. Vědci zároveň upozorňují, že ručníky na ruce bývají často kontaminované více než osušky, protože si jimi ruce utíráme opakovaně během celého dne. Odborníci proto doporučují měnit běžně používané ručníky každé dva až tři dny, osušky přibližně jednou týdně.

Bambusová vlákna mají přírodní antibakteriální vlastnosti a velmi dobrý odvod vlhkosti.

Proč záleží na materiálu

Ne všechna froté jsou stejná. Hustota tkaní, kvalita bavlny i způsob úpravy vláken rozhodují o tom, jak dobře ručník zvládne časté praní a sušení a jak dlouho zůstane savý, měkký a hygienický. Levné ručníky s nízkou gramáží nebo s příměsí syntetiky často rychle tvrdnou, ztrácejí savost a mohou začít zapáchat.

Hustě tkaná bavlna, například ring spun nebo Soflex, dokáže lépe odolávat častému praní a zároveň si zachovat měkkost i savost. Pro ty, kdo hledají ještě větší šetrnost k pokožce a ekologii, může být zajímavou volbou froté s příměsí bambusových vláken. „Bambusová vlákna mají přírodní antibakteriální vlastnosti a velmi dobrý odvod vlhkosti. Ručníky tak schnou rychleji a riziko množení nežádoucích mikroorganismů je nižší. Bambus je navíc ekologický materiál, který roste rychle a nevyžaduje pesticidy,“ vysvětluje Jan Rosenkranz ze společnosti Kapatex.

Časté mýty o ústní hygieně. Pozor na módní doplňky, bělicí pasty a čištění hned po jídle

Důkladné sušení

Hygienu ručníků ale neovlivňuje jen praní – zásadní je také způsob sušení. Ručníky by měly po použití rychle „dýchat“, ideálně zavěšené na širokém věšáku. Přeložené přes háček schnou pomaleji, zůstávají vlhké a rychleji zatuchají. V zimě může pomoci nahřátý radiátor, v létě zase proudění vzduchu nebo krátké dosušení v sušičce, které narovná smyčky a vrátí ručníku objem.

Pokud ručník nepříjemně zapáchá i po vyprání a postupně tvrdne, bývá to signál, že dosloužil. Vlákna se opotřebovávají, hromadí se v nich minerály z vody i zbytky pracích prostředků a materiál ztrácí pružnost. To jsou problémy, které už ani ten nejšetrnější program pračky nebo sušičky nedokáže zcela napravit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

V rodinném domě na Pelhřimovsku explodovala plynová bomba, tři lidi zranění

ilustrační snímek

V rodinném domě v obci Kletečná na Pelhřimovsku dnes explodovala plynová bomba. Výbuch zranil tři lidi. Příčiny nehody vyšetřují hasiči na Vysočině. Novináře o...

25. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Vypadá čistě, ale bakterie zůstávají. Jak často by se měly měnit ručníky?

Jak často doma měníte ručníky?

Ručník je něco, co doma používáme každý den – a to hned několikrát. Přesto patří mezi nejčastěji zanedbávané textilie, pokud jde o hygienu. Většina lidí je pere až ve chvíli, kdy „už vypadají...

25. prosince 2025  18:22

Praha

Praha

Pohled na Prahu od Strahovského kláštera. Inverze je konečně pryč.

vydáno 25. prosince 2025  18:17

Smíchov.

Smíchov.

Pohled na smíchovskou radnici od kostela sv. Václava.

vydáno 25. prosince 2025  18:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po stánku s prodejem kaprů na dlažbě mezi jejími kostkami lze spatřit po Štědrém dni a večeru kapří šupiny z těchto vánočních ryb.

vydáno 25. prosince 2025  18:16

Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na...

Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční...

25. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

V Českém Dubu rozšířili ručně vyřezávaný betlém o další místní osobnost

ilustrační snímek

Postava místního učitele a geologa Otokara Fendrycha, který se zasloužil i o památkovou ochranu zdejší Čertovy zdi, přibyla letos do betléma v Českém Dubu v...

25. prosince 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Zlínská zoo dnes poprvé překročila hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce

ilustrační snímek

Hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce dnes poprvé ve své téměř osmdesátileté historii překročila zlínská zoologická zahrada. Jubilejní návštěvník prošel...

25. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů

ilustrační snímek

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů. Zaznamenali jich 62, z toho v 11 případech šlo o požáry. Dvakrát vyjížděli k hořícím vánočním...

25. prosince 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štědrovečerní požár domu v Chotovinách na Táborsku způsobil škodu 9 milionů Kč

ilustrační snímek

Požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku, který vzplanul ve středu večer, způsobil škodu devět milionů korun. Hořet začalo zřejmě od vánočního stromku....

25. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Požár domu v Hostivici způsobil milionovou škodu, rozšířil se zřejmě od komína

ilustrační snímek

Středeční požár bungalovu v Hostivici u Prahy způsobil škodu milion korun, rozšířil se zřejmě od komína. Hasiči plameny zlikvidovali kolem 20:00, zásah...

25. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.