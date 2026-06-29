Historie tohoto výjimečného plemene sahá až do starověku. První zmínky o velkých irských psech pocházejí již ze 3. století našeho letopočtu. Po staletí byli nepostradatelnými pomocníky při lovu vlků a vysoké zvěře a zároveň chránili rodiny, hospodářství i stáda. Právě podle jejich schopnosti lovit vlky vznikl název irský vlkodav.
V dávných dobách byli irští vlkodavové považováni za mimořádně cenné psy. Objevují se v irských legendách, byli dary pro evropské panovníky a dodnes představují jeden z nejvýraznějších symbolů irské historie a kultury.
Zmizeli vlci, začal mizet i vlkodav
Když na konci 18. století z irské krajiny zmizeli vlci, začal postupně mizet i důvod chovat tak velké lovecké psy. V kombinaci s tehdejší hospodářskou situací se plemeno dostalo na pokraj vyhynutí. Zachránili jej až nadšení chovatelé v 19. století, kteří systematickým šlechtěním obnovili populaci irského vlkodava a zachovali jeho charakteristický vzhled i povahu.
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Dnes už irský vlkodav neplní roli lovce ani ochránce stád. Stal se především rodinným společníkem, který je ceněný pro svou laskavost, trpělivost a mimořádně klidný temperament. Přestože budí respekt svou velikostí, bývá označován za jednoho z nejmírnějších psů. Chovatelé často říkají, že jde o „něžného obra“, který si dobře rozumí s lidmi i dalšími zvířaty.
Obra jako symbol Irska
Popularita plemene v posledních letech opět roste. Spolu s rostoucím zájmem o irské tradice a kulturní dědictví se irský vlkodav znovu dostává do povědomí veřejnosti jako jeden z nejvýznamnějších symbolů země. Návštěvníci Irska se s těmito majestátními psy mohou setkat při různých kulturních akcích nebo slavnostech a jejich fotografie patří mezi oblíbené suvenýry z cest.
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Silné postavení má irský vlkodav také ve světě irské whiskey. Jeho silueta zdobí každou lahev whiskey Tullamore D.E.W., kde představuje symbol síly, věrnosti a irského dědictví. Spojení značky s tímto plemenem vychází z historie rodiny Daniela Edmunda Williamse, jehož iniciály D.E.W. dodnes tvoří součást názvu této slavné whiskey. Irský vlkodav byl jejich oblíbeným rodinným psem a postupně se stal jedním z nejvýraznějších symbolů značky.
„Na každé lahvi Tullamore D.E.W. najdete irského vlkodava. Není tam náhodou. Je součástí našeho příběhu a našeho dědictví,“ říká Kevin Pigott, globální ambasador značky.
Právě spojení bohaté historie, výjimečné povahy a hluboké symboliky činí z irského vlkodava jedno z nejvýznamnějších psích plemen světa. Je nejen připomínkou irské minulosti, ale i živým symbolem odvahy, věrnosti a elegance, který si své místo zachoval dodnes.