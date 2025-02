Banky hlásí oživení trhu s hypotékami, sazby pomalu klesají, ale radost kazí vyšší ceny nemovitostí a refixace starších úvěrů. Češi, kterým letos končí výhodná fixace, se musí připravit na tisícové nárůsty splátek. Vyplatí se čekat na lepší podmínky, nebo je výhodnější jednat co nejdřív?

Hypotéky se vracejí do hry

Český hypoteční trh se po dvou letech stagnace znovu rozbíhá. Lidé si začínají brát hypotéky ve větších objemech a banky očekávají, že pokud současný trend vydrží, mohl by se objem nových úvěrů vyšplhat až na 267 miliard korun – což by znamenalo meziroční nárůst o 17 procent. Důvod? Mírné snížení úrokových sazeb a rostoucí zájem o vlastní bydlení.

Podle Miroslava Majera, CEO firmy Hyponamíru.cz on-line platformy pro srovnání hypoték, se oživení začalo projevovat už od poloviny loňského roku. „Klíčovým impulzem se stalo datum 1. září, kdy vešla v platnost novelizace zákona o mimořádném splacení úvěru, což na chvíli katapultovalo poptávku nahoru. Ačkoli po tomto termínu přišel mírný pokles, rozhodně nebyl tak výrazný, jak se původně očekávalo – zájem o hypotéky zůstává poměrně vysoký. Tento trend vidíme i u našich realitních partnerů, kteří hlásí, že se začínají prodávat i nemovitosti, o které dosud nebyl zájem,“ komentuje Majer. Letos v lednu podle České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny hypotéky v celkové hodnotě 18,7 miliardy korun. To je sice o pět procent méně než v prosinci, ale analytici to přičítají běžnému sezonnímu vlivu začátku roku. „Průměrná sazba hypoték nepatrně dále klesla na 4,78 z prosincových 4,8 procenta. Její meziroční pokles o 0,74 procentního bodu snižuje měsíční splátky asi o dvě procenta čistého příjmu žadatele o hypotéku. Naopak průměrná výše hypotéky v lednu dále vzrostla na 3,92 milionu korun, což zvedlo měsíční splátku o přibližně tři procenta tohoto příjmu,“ vysvětluje za ČBA ekonom Jaromír Šindel.

Refixace – studená sprcha

Největší problém mají letos lidé, kterým končí fixace úroků z doby, kdy byly hypotéky extrémně levné. Ti, kteří si v roce 2020 sjednali úvěr s úrokem kolem dvou procent, teď budou refinancovat za přibližně pět procent.

To znamená, že měsíční splátka hypotéky může vzrůst i o několik tisíc korun. Například u průměrné hypotéky ve výši 3,5 milionu korun vzrostla měsíční splátka z 15 tisíc na více než 20 tisíc korun. „Češi, kteří si nyní budou refinancovat hypotéky, zažijí nepříjemné překvapení. Mnozí budou platit o několik tisíc korun měsíčně více, což zásadně ovlivní jejich rodinný rozpočet,“ varuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik Swiss Life Select.

Pro mnoho domácností to může znamenat nutnost výrazně omezit ostatní výdaje nebo hledat možnosti refinancování. „Pokud jde o volbu nové fixační doby, přikláněl bych se spíše ke krátkodobější variantě. Doporučoval bych proto kratší fixační období, například na dva nebo tři roky,“ doporučuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik Swiss Life Select.

Vyplatí se čekat?

Mnoho lidí teď stojí před otázkou, zda si vzít hypotéku teď, nebo čekat, až sazby klesnou. Na první pohled by mohlo dávat smysl vyčkat na levnější úvěry, ale realitní trh hraje podle jiných pravidel. Když klesnou úrokové sazby, lidé se začnou více zadlužovat, což zvyšuje poptávku po nemovitostech – a tím i jejich ceny. „Čekání se může prodražit. Nižší sazba sice krátkodobě sníží měsíční splátku, ale vyšší pořizovací cena nemovitosti se do celkových nákladů na bydlení promítne mnohem výrazněji. Hypotéku si sjednáte na několik let, ale kupní cenu už zpětně neovlivníte,“ vysvětluje Sýkora. Podobný pohled sdílí i Majer z Hyponamíru.cz. Podle něj si lidé už uvědomují, že éra hypoték s úrokem pod dvě procenta je pryč a že i současná hladina kolem čtyř až pěti procent může být v dohledné době „novým standardem“. Proto je podle něj klíčové neřešit jen samotnou sazbu, ale i celkovou cenu nemovitosti.

Budoucnost je on-line

Hypoteční trh se také výrazně digitalizuje. Čím dál více lidí sjednává hypotéky on-line, bez nutnosti návštěvy pobočky. Trend potvrzuje i Majer. „Klienti dnes chtějí rychlost, jednoduchost a transparentnost. On-line sjednávání hypoték roste každým rokem,“ říká odborník a dodává, že mladší generace nechce trávit hodiny na pobočkách bank a zjišťovat podmínky – chtějí mít všechny možnosti přehledně na jednom místě a rozhodnout se z domova.

„Dnes už lze hypotéku vnímat do jisté míry jako komoditu – kupujete si peníze za určitých podmínek. Proto je logické, že se oblast hypoték postupně digitalizuje a procesy se automatizují. Na druhou stranu je financování bydlení velmi individuální – každý případ může být specifický a i po 11 letech praxe mě dokáže překvapit nový scénář, na který jsem dosud nenarazil,“ přiznává pro Metro Majer.

Banky se tomuto trendu přizpůsobují – některé umožňují plně digitální podpis smluv, on-line poradenství přes videohovory nebo okamžité vyhodnocení bonity klienta. To znamená, že hypotéka už dávno není jen o papírování, ale čím dál více o rychlosti a dostupnosti.