S úderem na romantickou komoru přišla před pár dny i platforma Oneplay. Romantická Angelika je konečně online s českým dabingem. Babičky i série snímku o božské markýze nesměly chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

„Tajná“ hitovka

Snímek Babičky vypráví příběh o tom, kterak se postava restauratéra amatéra v podání Vince Vaughna rozhodne vzdát hold zesnulé matce tím, že si otevře restauraci. A nenapadne jej nic lepšího, než vsadit na to, že místo profesionálních kuchařů nasadí zástěry čtveřici svérázných italských babiček. Naivní drama, kde všichni s nadsázkou řečeno pojídají skopovou hlavu z jednoho hrnce, se dlouho po vydání 9. května drželo na předních příčkách sledovanosti Netflixu. Jak uvádí například web netflixer.cz, první dva týdny byl na první příčce v anglické filmové hitparádě s dvaceti miliony zhlédnutími.

Konec dobrý, všechno dobré. Nejprve rádoby nesourodá čtveřice kuchařek nakonec táhne za jeden provaz.

„Je to až neuvěřitelné, že celkem běžný žánr a bez akčních scén si držel takto vysokou pozici po dobu třech týdnů. Celosvětově si pak ještě na konci května držel pozici na druhém místě. Ještě minulý týden po 31 dnech byly Babičky v TOP 10 ve 29 zemích a utržily během tohoto týdne další 3,2 milionů zhlédnutí,“ píší kolegové z Netflixeru.

Babičky na konkurzu

Italské babči s výstřihem

Snímek Stephena Chboskyho je sice tupý až běda, zároveň jde však o veskze hřejivou komedii, ehm o babičkách pro babičky?, kde hraje hlavní roli vaření, přátelství i dojemné dialogy točící se kolem rodiny a tradice. Plus je děj okořeněn vtipkováním nejrůznějšího druhu. Narážky na nestárnoucí osmasedmdesátileté Susan Sarandon jsou jen špičkou ledovce. Osobně mě bavil i výkon Joea Manganiella coby Vaughnova nejlepšího kamaráda Bruna. Konečně někdo sehnal herce, který obrovitému Vaughovi stačí nejen charismatem, ale i výškou. Oba mají okolo 195 centimetrů. Pro kameramany tedy není právě snadné dostat tyhle kolohnáty s ostatními postavami do jednoho záběru.

Naopak romantická linka s Lindou Cardellin mi připadala možná až zbytečně do počtu. Romantika je ale holt potřeba. O tomto faktu svědčí i tituly zmiňovné níže.

Robert Hossein v roli Joffreye de Peyraka ze série filmů o Angelice.

Nově na Oneplay s dabingem

Ruce si mohou mnout i ti fanoušci a fanynky romantiky, kterým nesmrdí telenovelní styl zasazený do historických kulis. Konečně se totiž objevila online legendární Angelika, a to s českým dabingem. Francouzská romantická sága platila svého času (v sedmdesátkách, osmdesátkách a s nástupem komerčních televizí i v devadesátkách) v tuzemsku na televizních obrazovkách za ultimátní klasiku. Doposud bylo možné jednotlivé tituly ze slavné pentalogie s ikonickou Michele Mercier v ústřední roli markýzy andělů zhlédnout legálním způsobem pouze na iTunes, respektive Apple TV, případně skrze platební bránu YouTube - Google TV. Tyto verze ovšem postrádaly podstatnou vlastnost. Chyběla zde česká lokalizace a pokud se na tuzemské diváky a divačky náhodou myslelo, pak pouze skze titulky.

Film, který natrvalo poznamenal osud Michele Mercierové. Angelika, markýza andělů (1964).

Nyní je ovšem Angelika online s českým dabingem, na který je většina pamětníků zvyklá. Oneplay dokonce servíruje úplně všechny díly série, tedy první snímek Angelika, markýza andělů a následná pokračování Báječná Angelika, Angelika a král, Nezkrotná Angelika a Angelika a sultán. Pokud se po zhlédnutí těchto snímků ještě stále nebudete moci nabažit romantických příběhů, na konkurenční platformě Prima+ pak najdete pro změnu remake z roku 2013, kde ústřední krásku ztvárnila Nora Arnezeder.

Jean Rochefort spolu s Michele Mercierovou ve snímku Báječná Angelika (1965)

Jen pro otrlé

Ti z vás, kdo nikdy neviděli alespoň jeden díl ze série Angelika, patří patrně k těm šťastným/nešťastným ročníkům, které nezažily klasickou televizní éru. Já osobně si z dětství pamatuji jen útržky z jednotlivých filmů ze série, o to více jsem si v uvozovkách užil oprášení vzpomínek na první díl na platformě Oneplay. Určitě je třeba vychválit do nebes dabing, který vznikl v roce 1968 na Barrandově. Angeliku namlouvala Libuše Švormová, sekáč Joffrey de Peyrac si v češtině půjčil hlas Josefa Langmilera, další role tehdy dabovali Vladimír Brabec, můj oblíbenec Josef Vinklář nebo Eduard Cupák.

Nora Arnezederová ve filmu Angelika (2013)

Co se ale samotné výpravy a děje týče, už to není tak veselé. Film pro člověka, kterého při sledování nejímá nostalgie, působí vyloženě směšně a nekonzistentně. Jak praví klasik, natočit červenou knihovnu, u které by se člověku nechtělo občas trochu zvracet, není snadná záležitost. Proto i sám sobě připomínám, že nesmím být k Angelice příliš kritický. Přece jen je to kus filmové historie.