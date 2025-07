Nejenže každé zvýšení teploty o 10 °C může zkrátit životnost přístroje na polovinu, po zahřátí hrozí i zničení elektroniky. Článek přináší pět zásadních faktů, které v letních měsících rozhodují o tom, zda mobil nebo notebook vydrží roky, nebo skončí jako elektroodpad.

1. Horko je tichý zabiják. A stačí málo

Elektronická zařízení nejsou stavěna na provoz v extrémním horku. Většina z nich je navržena pro optimální fungování v teplotním rozmezí 10 až 35 °C. Při vyšších teplotách dochází k přehřívání komponent, zpomalování výkonu a rychlejšímu opotřebení vnitřních součástek.

Studie amerického letectva (US Air Force Avionics Integrity Program) uvádí, že více než 50 procent poruch elektroniky způsobuje právě teplo. S každým zvýšením provozní teploty o 10 °C se životnost zařízení zkracuje až o polovinu. Nejkritičtější podmínky nastávají například v autě ponechaném na slunci, kdy teplota uvnitř může dosáhnout až 80 °C, což je pro elektroniku likvidační.

„Elektronika není spotřební zboží na jedno léto. Každý rok navíc, který zařízení funguje bez poruchy, snižuje nejen množství elektroodpadu, ale i potřebu výroby nových zařízení. Proto se vyplatí myslet na prevenci, a to v létě obzvlášť. Opatrná manipulace, správné skladování a vědomé používání v horku může rozhodnout o tom, zda telefon nebo notebook vydrží několik let, nebo skončí předčasně v recyklačním boxu,“ uvádí Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti Rema Systém, která je jedním z kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

2. Nápor na chlazení i větrání

Léto dává zabrat chlazení každého zařízení. Vysoké okolní teploty v kombinaci s intenzivním používáním vedou k přehřívání, a to především při hraní her, streamování nebo práci s grafikou. U notebooků a konzolí je zcela potřebné, aby zůstaly volné větrací otvory. Pokud je zařízení položené na dece, polštáři nebo klíně, dochází k zamezení proudění vzduchu a může dojít ke zpomalení výkonu i náhlému vypnutí.

Přehřátí se navíc podepisuje na životnosti vnitřních komponent a zvyšuje riziko poruchy. Ideální je používat zařízení na tvrdém a větraném povrchu, případně s chladicí podložkou. Alespoň jednou za léto by mělo proběhnout i čištění ventilátorů od prachu, který výrazně snižuje jejich účinnost.

3. Vlhkost a voda. Nebezpečí číhá i bez pádu do bazénu

Voda a elektronika se nesnášejí. V létě ale nejde jen o přímý kontakt s vodou – jako je pád telefonu do bazénu. Velkým rizikem je také zvýšená vlhkost a kondenzace. Při přechodu ze studeného prostředí do horkého vzduchu (například z klimatizované místnosti ven) dochází uvnitř zařízení k tvorbě kondenzátu. Ten může způsobit oxidaci, korozi kontaktů a vnitřní zkraty.

Nejohroženější jsou přístroje, které se často používají venku – chytré hodinky, mobilní telefony, sluchátka nebo tablety. „Pokud u zařízení dojde ke kontaktu s vodou nebo vlhkostí, je třeba je okamžitě vypnout. Otřít suchým hadříkem a nechat je na stinném a větraném místě vysušit. Až poté je možné je znovu zapnout,“ radí Krumlová.

4. Ztráty a poškození

Léto je obdobím dovolených, festivalů a výletů. Elektronika častěji přenáší, používá venku. To zvyšuje riziko pádů, nárazů i ztráty. Nejčastějšími závadami jsou prasklé displeje, poškozené konektory nebo rozbitá zadní skla. Pomáhají ochranná pouzdra, která tlumí otřesy a chrání před vlhkostí.

Vedle viditelných rizik ale hrozí i méně nápadní nepřátelé – prach a písek. Jemné částice se snadno dostanou do konektorů, mikrofonů nebo větracích otvorů, kde narušují chlazení a způsobují poškození. Mobil odložený do písku může kvůli jedinému zrnku přestat fungovat. Doporučuje se proto kromě používání ochranných obalů, zařízení pravidelně čistit stlačeným vzduchem nebo štětečkem a věnovat pozornost hlavně nabíjecím a datovým portům.

5. Hrozí poškození hardwaru a ztráta dat

Jedním z podceňovaných rizik je letní vliv na vnitřní paměťová média a procesory. Vysoké teploty zvyšují pravděpodobnost chyb při zápisu dat, zpomalují čtení a mohou vést k náhlému selhání hardwaru. Pokud se teplota disku, ať už SSD, nebo HDD, dostane nad 70 °C, hrozí nevratné poškození dat.

Letní selhání se často projevuje nenápadně: notebook se restartuje, nezapne nebo se objeví chyba při přístupu k souborům. Uživatelé, kteří nemají zálohovaná data, o ně mohou během několika vteřin přijít. Přitom právě při letním cestování bývají data v podobě fotografií obzvlášť cenná. Proto se vyplatí pravidelně zálohovat, ideálně kombinací cloudu a externího disku, a občas pohmatem zkontrolovat, zda se zařízení nepřehřívá. Pomoci mohou i aplikace, které sledují teplotu zařízení a včas varují před přehřátím.