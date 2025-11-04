Vyprávění může léčit, říká Arnošt Goldflam o svém filmu Pohádky po babičce v kinech

Autor: Metro.cz
  8:06
Poetický loutkový snímek Pohádky po babičce podle příběhů herce a spisovatele Arnošta Goldflama vstoupí do kin pozítří. Dojemný film o dědečkovi a jeho vnoučatech si klade za cíl ukázat, že vyprávění může léčit i spojovat napříč generacemi.
Fotogalerie3

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je podle režiséra Pohádek po babičce Davida Súkupa královská disciplína animovaného filmu. | foto: Pilot Film

Pohádky po babičce mají za sebou například světovou premiéru na Berlinale, soutěžní uvedení v Annecy, slavnostní zahájení Zlín Film Festivalu a také získaly Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň za nejlepší celovečerní film a jsou v užším výběru Evropských filmových cen. Zaujaly i na několika dalších tuzemských festivalech.

Příběhy z vaší knihy mají melancholický, ale velmi lidský rozměr. Je v nich i naděje. Co vás tehdy vedlo k napsání knihy O nepotřebných věcech a lidech a co bylo pro vás důležité těmi příběhy sdělit či sdílet?
Když umřel můj otec, čili tata, likvidoval jsem nějaké věci a našel jsem krabici od bot s nápisem „staré nepotřebné hadry“, skutečně nepotřebné ústřižky různých hadříků, kousky ponožek a podobně. A tehdy mě napadlo, že existují i nepotřební lidé, buďto že je nikdo nepotřebuje, nebo se tak cítí. To bylo motorem k napsání té knížky, O nepotřebných věcech a lidech. Že se někdy i člověk tak může cítit, prostě nepotřebný.

„Hrdinkou tohoto filmu je odvaha všech tvůrců pustit se do příběhů, které nepatří k mainstreamu,“ říká režisér David Súkup (vlevo).

Na scénáři k filmu jste se sice nepodílel, ale objevujete se v něm jako hlavní postava dědečka. Jaký je to pocit stát se doslova loutkovou postavou? Probíhala s tvůrci nějaká konzultace ohledně vzhledu nebo jeho charakteru?
Pocit je to výborný, najednou jsem tam byl taky, jako loutka, i když přímo se mě na to nikdo neptal, ale potěšilo mě to. Tak teď mám dva životy – jako člověk a jako loutka!

Film byl uveden na Berlinale, kde se setkal s pozitivním přijetím dětského i dospělého publika. Jaké bylo vaše setkání s malými a mladými diváky?
V Berlíně se ptala jedna holčička, jestli bude ta loutka na prodej, tak mě napadlo sejít z pódia, aby si na ni mohla sáhnout. A najednou se kolem nás seskupily snad tři stovky dětí a každý se chtěl s tou loutkou seznámit, sáhnout si na ni, to bylo moc milé. Tak snad se dočkají!

Máte sám sebe v této loutkové podobě doma, nebo jste ji nechal raději v ateliéru u filmařů?
Ještě ne, ale snad se dočkám!

Ve filmu je silně přítomné téma paměti, stárnutí a vztahu mezi generacemi. Jak důležité jsou pro vás tahle témata i ve vašem životě? Povídáte si o těchto tématech v rodině?
Povídáme, je to pro nás důležité a pro mě zásadní. Já kolikrát i říkám, jakého věku bych se chtěl dožít, respektive jak dlouho vydržet. To jsou moje témata – jak přežít celý ten krušný život.

Tři vnoučata – Derek, Zuzanka a Tom – nedávno přišla o milovanou babičku. V novém filmu se na ni bude hodně vzpomínat.

Působí to, jako by vyprávění samo bylo formou terapie. I vy sám jste znám jako vypravěč. Jakou sílu vidíte právě ve vyprávění vy?
Asi to je jakási terapie, doufám, že nejen pro mě. To je právě možná ten důvod, proč píšu, proč jsem vůbec psát začal. Docela mi to pomáhá zbavit se různých tlaků a napětí, je to můj paralelní svět.

Vnímáte psaní příběhů jako způsob, jak se vyrovnávat s osobními ztrátami nebo strachem z naší „konečnosti“?
Nevím, jestli mám strach z konečnosti nebo z čeho, ale je to jakási moje posedlost.

Kdybyste měl vyprávět pohádku jen z věcí, které najdete ve své kapse nebo tašce – jak by asi začínala?
To nevím, ale o všem se dá psát, vymýšlet příběhy. Vždyť v té knize je taky pohádka o hovínku. Já rád fantazíruju, vymýšlím si. Dejte mi věc a já o ní snad vymyslím nějaký příběh.

Kouzelný příběh

  • O čem pojednává snímek Pohádky po babičce?
  • Tři sourozenci přijíždějí na návštěvu k nedávno ovdovělému, smutnému dědečkovi. Malý Tomík nemůže usnout. Zuzanka se rozhodne vyčarovat z babiččina slamáku pohádky z vybraných slov tak, jak je uměla vyprávět jejich milovaná babička. Společně se vydávají na kouzelnou cestu, která ukazuje, jak jim může vyprávění pomoci zvládat životní výzvy a nalézt v něm útěchu. Ale také přenášejí naději ze světa fantazie i do vlastního života.
  • Na filmu spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie.
  • Arnošt Goldflam je brněnský rodák, který se zapsal do historie české umělecké scény jako herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel. Jeho odkaz zahrnuje přes devadesát divadelních her a dramatizací.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.