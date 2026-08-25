Vyproštění máme v deníku Metro rádi. Důkazem tohoto tvrzení budiž fakt, že tento pro mnohé zcela nečekaný hit internetové televize s červeným písmenem N ve znaku posloužil 1. května 2020 coby úplně první téma naší kulturní rubriky Strážce streamu. Od chvíle, kdy jsme se akčnímu snímku s Chrisem Hemsworthem věnovali, tedy uplynulo několik let a z původně překvapivého hitu se stala jedna z nejvýraznějších akčních značek Netflixu.
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V druhém Vyproštění fandíte sociopatovi, který během pár minut zvládne povraždit desítky vězňů
Tyler Rake (Hemsworthova postava) mezitím absolvoval další záchrannou misi, přežil několik situací, ve kterých by běžný člověk potřeboval minimálně několik životů, a teď se chystá na návrat. Třetí Vyproštění už se natáčí a podle dosavadních informací to vypadá, že tentokrát nebude nouze o pořádně nabitou sestavu protivníků ani spojenců.
Akce z Terezína
Za kamerou zůstává Sam Hargrave, který má k sérii blízko od jejího začátku. Než se pustil do režie, působil dlouhé roky jako kaskadér a mimo jiné zaskakoval za Chrise Evanse nebo Sebastiana Stana v marvelovských filmech. Právě zkušenosti s koordinací náročných akčních scén se později staly jeho hlavní režijní devízou.
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Vyproštění 2 je událostí i pro Česko. Hemsworth pokračování avizoval i pojídáním trdelníku
První dva filmy nabídly divákům především tvrdé souboje, přestřelky a dlouhé akční sekvence, které působily dojmem jediného nepřerušovaného záběru. Třetí pokračování má v tomto směru na předchozí filmy navázat. Natáčení už začalo v Austrálii, odkud hlavní herecká hvězda Hemsworth pochází. Právě tam měli filmaři původně v plánu pracovat už na druhém díle. Pandemie koronaviru ale plány změnila a část produkce se nakonec přesunula do České republiky. Kameramani tehdy využili mimo jiné Terezín, Milovice nebo Postoloprty a část štábu zamířila také do Vídně.
U třetího dílu Vyproštění se opět počítá s evropskými lokacemi, konkrétní místa však zatím produkce neprozradila.
Do akce míří Don Lee
Jednou z největších posil je jihokorejský herec Ma Dong-seok, známý jako Don Lee. Hollywoodští diváci ho znají například z Eternals, doma ho ale proslavil především Vlak do Pusanu. Lee navíc dostane vlastní prostor ve spin-offu Tygo, kde ztvární žoldáka vycvičeného k zabíjení už od dětství.
Do hry vstupuje i Pierce Brosnan
Výraznou posilou bude také bývalý James Bond Pierce Brosnan. Detaily jeho role zatím zůstávají utajené, nabízí se ale možnost, že si zahraje charismatického protivníka Tylera Rakea. Obsazení doplňuje Joe Taslim, kterého známe z Mortal Kombatu nebo Zátahu. Objeví se také Chi Lewis-Parry, známý z 28 let poté, a mladá Siena Agudong z připravované netflixovské Carrie. Vrací se rovněž Idris Elba, jehož tajemná postava se objevila už ve druhém díle.
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STRÁŽCE STREAMU: Vyproštění nemá ani po týdnu soupeře. Hemsworth opouští Thorův stín
Netflix tak evidentně třetímu Vyproštění dost věří. Přesné datum premiéry zatím neznáme.