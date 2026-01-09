Než vkročíte na zamrzlou plochu, ověřte si tloušťku ledu. Pro jednotlivce je bezpečná minimální tloušťka 10 cm, pro skupiny osob pak 20–25 cm. Pamatujte, že na venkovních plochách není led všude stejně silný – slabší bývá u přítoků, odtoků nebo kolem mostů.
Důležitý tip: nikdy nechoďte na led se sluchátky. Praskání ledu je varovný signál, který byste měli slyšet okamžitě.
Co dělat, když se propadnete pod led?
Nejdůležitější je dostat se zpět na břeh. „A to nejlépe tou cestou, kterou jste přišel, protože tam je pravděpodobnější, že vás led unese i podruhé,“ radí mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Sýkorová Fliegerová.
Z vody se nejlépe dostanete plížením. Tím i rozložíte váhu. Nikdy se nepokoušejte vstát na místě, kde se led už jednou probořil. Variantou je i „válet sudy“ dál od díry v ledu.
Jak pomoci někomu, kdo se propadl ledem?
Nejprve volejte tísňovou linku! Při záchraně můžete potřebovat pomoc sami. Při hovoru je ideální stručně popsat co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je dobré upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu. Do příjezdu záchranářů má smysl s postiženým komunikovat, uklidňovat ho a říct mu, že pomoc je na cestě.
„Chcete-li bezpečně pomoci osobě, která se propadla ledem, hoďte ji ze břehu nějaký dlouhý předmět, třeba hokejku, větev nebo třeba svázané bundy,“ radí mluvčí HZS.
Péče po vytažení z ledové vody
Jakmile se podaří promočeného bruslaře dostat na břeh, zajistěte tepelný komfort: převlečte ho do suchého oblečení, zabalte do teplé deky a nabídněte horký nealkoholický nápoj.
Tohle video si pusťte, vzkazují hasiči