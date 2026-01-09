Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život

Marek Hýř, Lukáš Karbulka
  19:31
Zimní radovánky na zamrzlých rybnících a jezerech lákají čím dál více lidí. Bruslení na přírodním ledu je skvělá zábava, ale bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Přinášíme praktické tipy, jak si užít zimní víkend bez zbytečného rizika.
Fotogalerie2

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících či pomalu zamrzá uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku. (7. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Než vkročíte na zamrzlou plochu, ověřte si tloušťku ledu. Pro jednotlivce je bezpečná minimální tloušťka 10 cm, pro skupiny osob pak 20–25 cm. Pamatujte, že na venkovních plochách není led všude stejně silný – slabší bývá u přítoků, odtoků nebo kolem mostů.

Důležitý tip: nikdy nechoďte na led se sluchátky. Praskání ledu je varovný signál, který byste měli slyšet okamžitě.

Co dělat, když se propadnete pod led?

Nejdůležitější je dostat se zpět na břeh. „A to nejlépe tou cestou, kterou jste přišel, protože tam je pravděpodobnější, že vás led unese i podruhé,“ radí mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Sýkorová Fliegerová.

Z vody se nejlépe dostanete plížením. Tím i rozložíte váhu. Nikdy se nepokoušejte vstát na místě, kde se led už jednou probořil. Variantou je i „válet sudy“ dál od díry v ledu.

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji však vodohospodáři vstup na přírodní led na přehradách a jezerech nedoporučují.

Jak pomoci někomu, kdo se propadl ledem?

Nejprve volejte tísňovou linku! Při záchraně můžete potřebovat pomoc sami. Při hovoru je ideální stručně popsat co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je dobré upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu. Do příjezdu záchranářů má smysl s postiženým komunikovat, uklidňovat ho a říct mu, že pomoc je na cestě.

„Chcete-li bezpečně pomoci osobě, která se propadla ledem, hoďte ji ze břehu nějaký dlouhý předmět, třeba hokejku, větev nebo třeba svázané bundy,“ radí mluvčí HZS.

Péče po vytažení z ledové vody

Jakmile se podaří promočeného bruslaře dostat na břeh, zajistěte tepelný komfort: převlečte ho do suchého oblečení, zabalte do teplé deky a nabídněte horký nealkoholický nápoj.

Tohle video si pusťte, vzkazují hasiči

  • V letošních mrazivých dnech hasiči v Praze zatím nemuseli zachraňovat žádnou osobu, pod kterou by se probořil led. Ve Středočeském kraji to však neplatí.
  • V pondělí se na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna postupně propadli čtyři lidé včetně dvou mladistvých. Všichni se ale z vody do bezpečí dostali sami. I kvůli tomu Středočeský kraj natočil ve spolupráci s hasiči instruktážní video pro případ, že by se sitace měla opakovat.





9. ledna 2026  19:31

