Vyrazte do Českého středohoří. Do Litoměřic přijede Karel IV., do Lovosic zase svatý Václav

Litoměřice se v sobotu chystají na vzácnou návštěvu. Vydá se tam sám císař Karel IV. Kulturní program vinobraní je bohatý.

Mimochodem, pokud se do Litoměřic vydáte, dívejte se po cestě. Uvidíte Milešovku. Všechny ostatní vrchy v Českém středohoří výrazně převyšuje a je považována za největrnější horu Česka. Z dálnice uvidíte určitě i Lovoš nebo třeba „zmrzačený“ Radobýl. Typickou siluetu vrch získal odtěžením velké části západní strany. V Litoměřicích si můžete prohlédnout celé centrum města. Vinařskou tradici připomíná gotický hrad s expozicí českého vinařství. Na jižní straně centra zvou k procházce hradební parkány, zčásti osázené vinnou révou, z nichž se otvírá pěkný výhled na biskupskou rezidenci s katedrálou svatého Štěpána na Dómském pahorku.

Pokud se vám to tento víkend nehodí, můžete jižní úpatí Českého středohoří prozkoumat o týden později. To kulturní program nabídnou Lovosice. Václavská pouť se koná v sobotu 28. září. Největší městská slavnost je zároveň zakončením lovosického kulturního léta. Program se koná i v centru města, kde si můžete prohlédnout například starou secesní radnici. Za návštěvu stojí i zdejší barokní kostel. A tušíte správně, je zasvěcen svatému Václavovi. Bude-li hezky, klidně se vydejte i na výše zmíněný Lovoš. Z centra na vrchol jsou to necelé čtyři kilometry.