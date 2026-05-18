Vyrazte na Open House Praha 2026 dřív. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku

Iveta Benáková
  15:35
Možná jste už slyšeli nebo četli o akci Open House 2026. Ale víte, že zdaleka nejde jen o program na víkend? Festival totiž v rámci doprovodných akcí nabízí zajímavé náměty na program i ve všední dny. Co třeba? Máme pro vás několik tipů.
Na účastníky čeká v rámci 12. ročníku festivalu Open House týden plný komentovaných vycházek, přednášek, diskusí a exkluzivních prohlídek, které ukážou město z úplně jiné perspektivy.

Na účastníky čeká v rámci 12. ročníku festivalu Open House týden plný komentovaných vycházek, přednášek, diskusí a exkluzivních prohlídek, které ukážou město z úplně jiné perspektivy. Některé akce si pro veřejnost připravili přímo partneři ze zapojených budov.

Infocentrum v Kampusu Hybernská

Hlavním orientačním bodem pro všechny zájemce o architekturu se od dnešního dne stává festivalové infocentrum v prostorách Kampusu Hybernská. Lidé si zde mohou vyzvednout festivalový magazín, pořídit originální suvenýry nebo si nechat poradit s výběrem tras od organizátorů. Podrobný program a harmonogram jednotlivých událostí je dostupný v online Kalendáři akcí na webu festivalu.

Festival Open House Praha 2026 nabídne 20 novinek. Kam se letos můžete podívat poprvé?

Cykloprojížďka i pohled na filharmonii

Jedním z hlavních taháků letošního doprovodného programu je téma dynamických proměn metropole.

Smíchov na kole (čt 21. 5. v 17.00): Velkým lákadlem je komentovaná cykloprojížďka, která účastníky provede místy nejvýraznějších proměn Smíchova.

Dvorecký most (út 19. 5. 2026, 17.00): Architektonické nadšence potěší vycházka ke Dvoreckému mostu, která zmapuje celou jeho cestu od soutěže až po samotnou realizaci.

Nákladové nádraží Žižkov (út 19. 5. 2026, 18.00): Jak se největší pražský brownfield promění v moderní městskou čtvrť, detailně přiblíží specializovaná přednáška.

Vltavská filharmonie (po 18. 5. 2026, 17.00) a Výstaviště (st 20. 5. 2026, 18.00): Program nabízí také pohled na největší stavební ambice současnosti – od komentované prohlídky rekonstruovaného areálu Výstaviště Praha až po vycházku do míst, kde vyroste budoucí Vltavská filharmonie.

Druhý život budov. Od Strahova po klub Fuchs2

Významná část programu se zaměří na ochranu architektury, historická výročí a fenomén takzvaných „druhých životů“ budov, kdy staré objekty získávají zcela novou funkci.

V prostorách Velkého strahovského stadionu se uskuteční unikátní projekce dokumentárního filmu Olympijský mezičas. Sto dvacet let od sanitární revoluce zase připomene přednáška v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Milovníci industriálu mohou vyrazit na prohlídku Panelárny a příznivce alternativní kultury potěší možnost prozkoumat aktuální podobu bývalé kavárny na stadionu Štvanice, kde dnes sídlí hudební klub Fuchs2.

Kam půjdu?

Vše lze přehledně najít buď na webu buď přímo v kalendáři akcí, kde lze vše vyfiltrovat, nebo podle mapy otevřených budov. Kompletní přehled o všem, včetně možnosti koupit si rovnou vstupenky, pak zájemci najdou po stažení oficiální aplikace akce.

