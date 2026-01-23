Výrobci snižují procenta alkoholu, mladí mění návyky a Suchej únor sílí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  20:05
Blíží se Suchej únor. Akce, kterou od roku 2013 organizuje Liga otevřených mužů. Cílem je oslovit co nejvíc konzumentů, aby si alespoň v nejkratším měsíci roku odpustili konzumaci alkoholu a pokusili se nastavit buď trvalou abstinenci, nebo alespoň mírnější spotřebu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Letos ale propagaci únorového abstinování předběhly nářky výrobců především tvrdého pití. Kvůli dalšímu zvýšení spotřební daně z lihu o pět procent. Půllitr čtyřicetiprocentního rumu to zdraží o necelou pětikorunu. Producenti tak přistoupili k dalšímu ubrání procent v nápojích, aby nemuseli zdražovat, alespoň ne výrazně. Dříve stáhli u řady produktů procenta ze 40 na 37. Nyní jdou zase níž. Plzeňský Stock teď lahvuje některé nápoje na 35 procent, prostějovská Palírna U Zeleného stromu zvolila stejné procento.

Mladší pijí méně

Jenže procenta lihu nesnižují producenti jen kvůli změnám ve spotřební dani. Nastupující generace jejich zákazníků totiž pije méně, vybírají si i „méně tvrdé“ pití. „Zaznamenáváme, že spotřeba alkoholu obecně se snižuje u věkových kategorií mladých lidí do třiceti let,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL).

Propít se a projíst

  • Až 60 tisíc nemocných v Česku trpí cirhózou jater. Nejčastější příčinou je nadměrné a dlouhodobé pití alkoholu, vliv na vznik cirhózy má i nesprávné stravování nebo stres. Ročně na nemoci trávicí soustavy, kam spadá i nemoc jater, umírá okolo 5500 lidí.

Unie je současně partnerem drogového informačního centra Sananim. To se dlouhodobě věnuje léčbě závislostí, především alkoholových. Má v programu například sérii přednášek pro školáky. „Míříme na třináctileté, protože v tomto věku děti nejčastěji poprvé ochutnávají alkohol, je to období, kdy u nich dochází i k prvním nepříjemným zkušenostem,“ popisuje Josef Šedivý, vedoucí centra. Zatím přednášky devíti lektorů absolvovalo od roku 2009 přes 150 tisíc školáků. Navíc je k dispozici on-line poradna pijsrozumem.cz, která je k dispozici v režimu 24/7 a v níž dotazující dostane odpověď buď od odborníka, nebo od „proškolené“ umělé inteligence.

Odvykání závislosti: Jak psychoterapeutka Marta Tara Šturm pomáhá lidem znovu převzít kontrolu?

Šedivý přiznává, že UVDL je jediná organizace, která se Sananimem spolupracuje, s jednotlivými výrobci lihovin nenašli řeč. „Ve všem se neshodneme ani s panem Darebníkem, jednotní jsme v tom, že osvěta ohledně rizikn rizik neřízeného pití a prevence mají lepší výsledky než zákazy. „Měsíc bez alkoholu, jako je Suchej únor, může být impulzem, větší smysl ale dává mluvit o tom, kdo pije rizikově, proč a v jakých situacích,“ míní Josef Šedivý.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kanceláře poslance Bartoše v Kutné Hoře

ilustrační snímek

Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i...

23. ledna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli neproplacené dotaci

ilustrační snímek

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež, která patří skupině Agrofert, vyplývá z usnesení dostupného na webu soudu. Firma se domáhala nároku...

23. ledna 2026  19:04,  aktualizováno  19:04

Výrobci snižují procenta alkoholu, mladí mění návyky a Suchej únor sílí

ilustrační snímek

Blíží se Suchej únor. Akce, kterou od roku 2013 organizuje Liga otevřených mužů. Cílem je oslovit co nejvíc konzumentů, aby si alespoň v nejkratším měsíci roku odpustili konzumaci alkoholu a pokusili...

23. ledna 2026  20:05

Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod se povedl Voborníkové, skončila v TOP10

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

23. ledna 2026  19:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Klatovech začala výstava 83 obrazů Václava Brožíka, připravovala se rok a půl

ilustrační snímek

V klatovské Galerii U Bílého jednorožce dnes začala výstava Václav Brožík / 1851 - 1901. Po desetiletích mohou zájemci zhlédnout soubornou expozici 83 obrazů...

23. ledna 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

23. ledna 2026  18:44

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  18:30

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují...

23. ledna 2026  18:22

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Hasiči testovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kolín chystá solární elektrárnu na střeše zimního stadionu

ilustrační snímek

Kolín připravuje stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše zimního stadionu. Vyrobenou elektřinu by mohla sdílet i další sportoviště, řekl dnes novinářům...

23. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Krádež si mladík nenechal líbit, zloději ho pak ztloukli. Dvojici lumpů hledá policie

Policisté pátrají po mužích, kteří několikrát napadli jiného muže.

Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří v noci na 10. ledna v centru Prahy okradli a ztloukli muže. Nejprve mu odcizili krabičku s tabákem, a když se ji snažil získat zpět, napadli ho a snažili se...

23. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.