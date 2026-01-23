Letos ale propagaci únorového abstinování předběhly nářky výrobců především tvrdého pití. Kvůli dalšímu zvýšení spotřební daně z lihu o pět procent. Půllitr čtyřicetiprocentního rumu to zdraží o necelou pětikorunu. Producenti tak přistoupili k dalšímu ubrání procent v nápojích, aby nemuseli zdražovat, alespoň ne výrazně. Dříve stáhli u řady produktů procenta ze 40 na 37. Nyní jdou zase níž. Plzeňský Stock teď lahvuje některé nápoje na 35 procent, prostějovská Palírna U Zeleného stromu zvolila stejné procento.
Mladší pijí méně
Jenže procenta lihu nesnižují producenti jen kvůli změnám ve spotřební dani. Nastupující generace jejich zákazníků totiž pije méně, vybírají si i „méně tvrdé“ pití. „Zaznamenáváme, že spotřeba alkoholu obecně se snižuje u věkových kategorií mladých lidí do třiceti let,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL).
Propít se a projíst
Unie je současně partnerem drogového informačního centra Sananim. To se dlouhodobě věnuje léčbě závislostí, především alkoholových. Má v programu například sérii přednášek pro školáky. „Míříme na třináctileté, protože v tomto věku děti nejčastěji poprvé ochutnávají alkohol, je to období, kdy u nich dochází i k prvním nepříjemným zkušenostem,“ popisuje Josef Šedivý, vedoucí centra. Zatím přednášky devíti lektorů absolvovalo od roku 2009 přes 150 tisíc školáků. Navíc je k dispozici on-line poradna pijsrozumem.cz, která je k dispozici v režimu 24/7 a v níž dotazující dostane odpověď buď od odborníka, nebo od „proškolené“ umělé inteligence.
Šedivý přiznává, že UVDL je jediná organizace, která se Sananimem spolupracuje, s jednotlivými výrobci lihovin nenašli řeč. „Ve všem se neshodneme ani s panem Darebníkem, jednotní jsme v tom, že osvěta ohledně rizikn rizik neřízeného pití a prevence mají lepší výsledky než zákazy. „Měsíc bez alkoholu, jako je Suchej únor, může být impulzem, větší smysl ale dává mluvit o tom, kdo pije rizikově, proč a v jakých situacích,“ míní Josef Šedivý.