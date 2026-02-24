Ukrajina a její spojenci si dnes připomínají čtvrté výročí začátku ruské invaze, kterou v únoru 2022 nařídil ruský prezident Vladimir Putin.
„Dnes jsou to přesně čtyři roky od chvíle, kdy Putin zahájil třídenní útok k dobytí Kyjeva... Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil Ukrajince,“ řekl Zelenskyj v poselství natočeném v bunkru pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva, který dnes poprvé představil veřejnosti. Později v řeči přenášené na dálku při mimořádném zasedání Evropského parlamentu řekl, že Ukrajina učiní vše pro ukončení války, potřebuje však bezpečnostní záruky. Každý, kdo podporuje Putina, však volí válku, řekl evropským zákonodárcům, kterým poděkoval za dosavadní pomoc od jejich zemí.
Ruská invaze je největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od druhé světové války. Za čtyři roky této války zemřely statisíce vojáků na obou stranách a desetitisíce civilistů, miliony lidí byly nuceny opustit své domovy. Podle analýzy ruské redakce BBC a nezávislého serveru Mediazona padlo za čtyři roky války nejméně 200 tisíc ruských vojáků, přičemž v loňském roce byly ztráty nejvyšší od začátku války.
Ukrajinci ráno minutou ticha uctili své padlé a výročí invaze si připomínají řadou akcí. Do Kyjeva dorazili předseda Evropské rady António Costa, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a představitelé Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska, Polska a Švédska. Spolu se Zelenským a jeho chotí Olenou položili unijní představitelé svíce na pietním místě na kyjevském náměstí Nezávislosti v Kyjevě.
Podpora z Česka a dění v Rusku
Na dálku Ukrajinu podpořili i čeští politici. Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že nesmyslná válka, která začala před čtyřmi lety ničím neomluvitelnou agresí Ruska vůči Ukrajině, snad už brzo skončí a nastane mír. Prezident Petr Pavel poděkoval na Hradě dlouhodobým podporovatelům Ukrajiny. Ocenil to, že je v Česku tolik lidí, kteří pomoc slabším a napadeným považují za správnou věc.
Putin v projevu na výročí rozpoutání války zase obvinil Ukrajinu ze snahy torpédovat mírová jednání a také obvinil ukrajinské a západní zpravodajské služby z většiny útoků spáchaných v Rusku. „Nevědí, co mají udělat, aby zničili mírový proces s pokusem o urovnání diplomatickou cestou. Dělají vše, aby spáchali nějakou provokaci a zničili vše, čeho bylo během vyjednávání dosaženo,“ řekl podle agentury Interfax. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ještě uvedl, že ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat.
Přesto několik jedinců dnes doneslo v Moskvě květiny k pomníku ukrajinské básnířky Lesji Ukrajinky, jež je symbolem ukrajinské kultury. Na Puškinově náměstí, také v Moskvě, byla zadržena aktivistka Taisija Kurbanalijevová, která měla plakát „Ne válce, ne okupaci“, informoval telegramový kanál lidskoprávního projektu OVD-Info. Policie k ní odmítla pustit jejího advokáta.
V březnu 2022 ruský parlament přijal zákony tvrdě postihující šíření „lživých informací“ o počínání ozbrojených sil a o „diskreditaci ruské armády“, které fakticky postavily mimo zákon veškerou kritiku války, a to pod hrozbou přísných trestů, až 15 let vězení.