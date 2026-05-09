Vyšehrad otevírá novou sezonu. Návštěvníky čekají tajné kasematy i královské památky

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  18:43
Pražský Vyšehrad zahajuje novou návštěvnickou sezonu ve velkém stylu. Národní kulturní památka letos nabídne nové komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, večerní zážitkové trasy, rodinné programy, koncerty pod širým nebem i unikátní návrat historického řemesla v podobě nové kovárny a ražby mincí.
Fotogalerie3

Železniční most pod Vyšehradem | foto: MAFRA

Národní kulturní památka Vyšehrad vstupuje do sezony 2026 s rozšířenou nabídkou komentovaných prohlídek, kulturních akcí i programů pro rodiny s dětmi a školy. Historický areál chce návštěvníkům nabídnout nejen známé památky, ale i méně přístupná místa spojená s nejstaršími českými dějinami.

Nový okruh zavede do srdce Vyšehradu

Hlavní novinkou letošní sezony je komentovaná prohlídka s názvem Královský Vyšehrad. Zaměřuje se na více než stoletý archeologický výzkum Královského okrsku a jeho zásadní objevy.

Návštěvníci se díky ní dostanou i do běžně nepřístupných prostor, jako jsou pozůstatky baziliky sv. Vavřince, románský most nebo suterén Prachárny. Prohlídka připomíná význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a místa spojeného s prvními českými knížaty a králi.

Začínalo jako blátivé bludiště, dnes tu žije 80 tisíc lidí. Znáte celý příběh Jižáku?

Nová publikace přibližuje význam Vyšehradu

Na nový prohlídkový okruh navazuje také publikace Královský Vyšehrad, kterou letos vydala NKP Vyšehrad společně s Archeologickým ústavem AV ČR.

Kniha se věnuje období raného středověku, roli Vyšehradu v nejstarších českých dějinách i otázce, jaký skutečný význam toto místo mělo pro formování českého státu.

Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Do brány Špička se vrací kovářské řemeslo

Další výraznou novinkou je otevření nové kovárny v prostorách gotické brány Špička. Návštěvníci zde mohou sledovat tradiční zpracování kovu, prohlédnout si historickou výheň nebo si vyrazit vlastní minci.

Vyšehrad tím symbolicky navazuje na svou raně středověkou historii, kdy patřil mezi významná mocenská a hospodářská centra českého státu.

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Podzemí nabídne kasematy i válečnou historii

Velké oblibě se dlouhodobě těší komentované prohlídky vyšehradského podzemí. Návštěvníci mohou projít barokní kasematy a navštívit monumentální sál Gorlice, kde jsou uloženy originály soch z Karlova mostu.

Součástí nabídky jsou také Martinské kasematy nebo Podolské kasematy, které během druhé světové války sloužily jako protiletecké kryty lazaretu jednotek SS. Tyto prostory doplňují dobové rekvizity a autentická atmosféra válečného období.

Nově budou prohlídky Podolských kasemat dostupné kromě víkendů také každou středu.

Odsud vidíte prezidentovi až do „kuchyně“. Vyšplhali jsme se na střechu 23. nejvyšší budovy

Večerní prohlídky i slavná jména české historie

Vyšehrad připravil i tematické komentované vycházky. Program zahrnuje například tyto okruhy:

  • Tichá sláva Vyšehradu – prohlídky Vyšehradského hřbitova věnované významným osobnostem české historie
  • Kouzlo Vyšehradu – vycházky po areálu zaměřené na historii, legendy a architekturu
  • Tajemný Vyšehrad – večerní prohlídky při svíčkách a lucernách, které návštěvníky zavedou do kasemat i méně známých zákoutí areálu

Program pro rodiny nabídne i pohádky

Významnou součástí sezony zůstává program pro rodiny s dětmi. V Purkrabství se budou konat pohádková představení a 6. června zde proběhne také edukativní akce Umím si poradit, zaměřená na bezpečnost dětí a základy sebeobrany.

Program vzniká ve spolupráci s Martinou Ptáčkovou a nabídne praktické ukázky, pohybové aktivity i interaktivní stanoviště.

Most už slouží, brzy ožije i prostor pod ním. Co vše nabídne gesamtkunstwerk u Dvoreckého mostu?

Hudební sezonu vyvrcholí koncert orchestru FOK

Kulturní program doplní koncerty pod širým nebem i komornější vystoupení v rámci cyklu Hudba na Vyšehradě.

Vrchol hudební sezony přijde 23. června, kdy na Vyšehradě vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s Dvořákovou Symfonií č. 9 „Z Nového světa“.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK řízený německým dirigentem Heiko Mathiasem Försterem a violoncellista Tomáš Jamník zaujali krásným provedením Dvořákova violoncellového koncertu h moll.

Vyšehrad připomene i prvního českého krále

Mezi hlavní akce roku 2026 dále patří:

  • 30. května – Vyšehradské šermování, které nabídne historické souboje a scénická vystoupení
  • 13. června – Pražská muzejní noc s večerním otevřením podzemí
  • 22. srpna – Výroční historická slavnost připomínající 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II.

Vyšehrad zároveň pokračuje v rozvoji edukačních programů pro školy, které propojují výuku dějepisu s autentickým historickým prostředím.

Aktuální informace o programu, vstupném a komentovaných prohlídkách jsou dostupné na webu NKP Vyšehrad.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil padesátiletý muž

ilustrační snímek

Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. Padesátiletý muž...

9. května 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Vyšehrad otevírá novou sezonu. Návštěvníky čekají tajné kasematy i královské památky

Železniční most pod Vyšehradem

Pražský Vyšehrad zahajuje novou návštěvnickou sezonu ve velkém stylu. Národní kulturní památka letos nabídne nové komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, večerní zážitkové trasy, rodinné...

9. května 2026  18:43

Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na Letiště Václava Havla Praha. Hlavní dráha 06/24 je kvůli modernizaci uzavřena až do 14. srpna 2026,...

vydáno 9. května 2026  17:14

Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na Letiště Václava Havla Praha. Hlavní dráha 06/24 je kvůli modernizaci uzavřena až do 14. srpna 2026,...

vydáno 9. května 2026  17:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olšany

Olšany

Olšanský hřbitov 8.5.2026.

vydáno 9. května 2026  17:11

Výstavba na Václavském náměstí pokračuje....

vydáno 9. května 2026  17:11

Tato houba se objevila na pařezu nyní po několika vydatnějších májových deštích na smíchovském hřbitově v Praze 5.

vydáno 9. května 2026  17:10

Při srážce s vlakem zemřel ve Rtyni v Podkrkonoší člověk

ilustrační snímek

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší na Trutnovsku dnes kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekl ČTK krajská...

9. května 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Skanzen na Veselém Kopci na Chrudimsku zpřístupnil stodolu neobvyklé konstrukce

Skanzen na VeselĂ©m Kopci na Chrudimsku zpĹ™Ă­stupnil stodolu neobvyklĂ© konstrukce

Soubor 32 historických staveb ve skanzenu na Veselém Kopci na Chrudimsku doplnila roubená stodola přenesená z Boru u Skutče. Po jejím dnešním slavnostním...

9. května 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Střet vlaku s člověkem na půl hodiny zastavil provoz v Brně. Muž na místě zemřel

Na brněnském hlavním nádraží po střetu s prázdným vlakem vykolejila lokomotiva...

Provoz na železničním koridoru mezi brněnským hlavním nádražím a stanicí Brno-Královo Pole v sobotu odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě...

9. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Projekt Otevřené chrámy slaví deset let a letos v kraji zpřístupní rekordních 57 památek

Po dvou letech oprav se věřícím i veřejnosti opět otvírá bazilika Navštívení...

Jubilejní desátý ročník projektu Otevřené chrámy v Moravskoslezském kraji letos od května do září zpřístupní 57 sakrálních objektů. Návštěvníky čeká odborný výklad v architektonicky cenných stavbách,...

9. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Tento památních padlých hrdinů se nachází na smíchovském malvazineckém hřbitově v Praze 5, Smíchově při ohrazení.

vydáno 9. května 2026  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.