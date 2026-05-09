Národní kulturní památka Vyšehrad vstupuje do sezony 2026 s rozšířenou nabídkou komentovaných prohlídek, kulturních akcí i programů pro rodiny s dětmi a školy. Historický areál chce návštěvníkům nabídnout nejen známé památky, ale i méně přístupná místa spojená s nejstaršími českými dějinami.
Nový okruh zavede do srdce Vyšehradu
Hlavní novinkou letošní sezony je komentovaná prohlídka s názvem Královský Vyšehrad. Zaměřuje se na více než stoletý archeologický výzkum Královského okrsku a jeho zásadní objevy.
Návštěvníci se díky ní dostanou i do běžně nepřístupných prostor, jako jsou pozůstatky baziliky sv. Vavřince, románský most nebo suterén Prachárny. Prohlídka připomíná význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a místa spojeného s prvními českými knížaty a králi.
Nová publikace přibližuje význam Vyšehradu
Na nový prohlídkový okruh navazuje také publikace Královský Vyšehrad, kterou letos vydala NKP Vyšehrad společně s Archeologickým ústavem AV ČR.
Kniha se věnuje období raného středověku, roli Vyšehradu v nejstarších českých dějinách i otázce, jaký skutečný význam toto místo mělo pro formování českého státu.
Do brány Špička se vrací kovářské řemeslo
Další výraznou novinkou je otevření nové kovárny v prostorách gotické brány Špička. Návštěvníci zde mohou sledovat tradiční zpracování kovu, prohlédnout si historickou výheň nebo si vyrazit vlastní minci.
Vyšehrad tím symbolicky navazuje na svou raně středověkou historii, kdy patřil mezi významná mocenská a hospodářská centra českého státu.
Podzemí nabídne kasematy i válečnou historii
Velké oblibě se dlouhodobě těší komentované prohlídky vyšehradského podzemí. Návštěvníci mohou projít barokní kasematy a navštívit monumentální sál Gorlice, kde jsou uloženy originály soch z Karlova mostu.
Součástí nabídky jsou také Martinské kasematy nebo Podolské kasematy, které během druhé světové války sloužily jako protiletecké kryty lazaretu jednotek SS. Tyto prostory doplňují dobové rekvizity a autentická atmosféra válečného období.
Nově budou prohlídky Podolských kasemat dostupné kromě víkendů také každou středu.
Večerní prohlídky i slavná jména české historie
Vyšehrad připravil i tematické komentované vycházky. Program zahrnuje například tyto okruhy:
- Tichá sláva Vyšehradu – prohlídky Vyšehradského hřbitova věnované významným osobnostem české historie
- Kouzlo Vyšehradu – vycházky po areálu zaměřené na historii, legendy a architekturu
- Tajemný Vyšehrad – večerní prohlídky při svíčkách a lucernách, které návštěvníky zavedou do kasemat i méně známých zákoutí areálu
Program pro rodiny nabídne i pohádky
Významnou součástí sezony zůstává program pro rodiny s dětmi. V Purkrabství se budou konat pohádková představení a 6. června zde proběhne také edukativní akce Umím si poradit, zaměřená na bezpečnost dětí a základy sebeobrany.
Program vzniká ve spolupráci s Martinou Ptáčkovou a nabídne praktické ukázky, pohybové aktivity i interaktivní stanoviště.
Hudební sezonu vyvrcholí koncert orchestru FOK
Kulturní program doplní koncerty pod širým nebem i komornější vystoupení v rámci cyklu Hudba na Vyšehradě.
Vrchol hudební sezony přijde 23. června, kdy na Vyšehradě vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s Dvořákovou Symfonií č. 9 „Z Nového světa“.
Vyšehrad připomene i prvního českého krále
Mezi hlavní akce roku 2026 dále patří:
- 30. května – Vyšehradské šermování, které nabídne historické souboje a scénická vystoupení
- 13. června – Pražská muzejní noc s večerním otevřením podzemí
- 22. srpna – Výroční historická slavnost připomínající 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II.
Vyšehrad zároveň pokračuje v rozvoji edukačních programů pro školy, které propojují výuku dějepisu s autentickým historickým prostředím.
Aktuální informace o programu, vstupném a komentovaných prohlídkách jsou dostupné na webu NKP Vyšehrad.