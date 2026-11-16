Výsledky a zážitky

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Třídami prvního českého gymnázia na severozápadní Moravě prošly od roku 1896 tisíce studentů, z nichž mnozí se stali chloubou nejen města Zábřeh.
Tradičně silné je pouto mezi školou a jejími absolventy, kteří na školu velmi často směřují své děti i vnuky. „U nás je přátelské prostředí s nadstandardními vztahy mezi spolužáky i mezi studenty a učiteli,“ má jasno ředitel gymnázia Martin Paclík. Absolventi školy se domluví všude. Ke studiu si mohou vybrat anglický, německý, francouzský, ruský či španělský jazyk, mohou se účastnit pobytů na partnerských školách v Německu a USA.
Posláním gymnázia je hlavně příprava k dalšímu studiu na vysokých školách. K tomu škola studentům nabízí další prohloubení znalostí ve volitelných seminářích. Gymnázium není pro každého, ale o úspěchu nerozhoduje jen nadání. Uspěje ten, kdo se nevyhýbá učení a ví, že právě vzdělávání ho bude posouvat dál. „Úspěšnost našich studentů je vysoká. Za dobu od zavedení státních maturit u nás úspěšně odmaturovali všichni absolventi. K dalšímu studiu na VŠ a VOŠ jich bylo přijato přes 95 %,“ vyčísluje ředitel. Studenti si ale kromě skvělých výsledků odnášejí i spoustu přátel na celý život a zážitků z akcí, na jejichž organizaci se často sami podílejí.