Statistiky z posledních let sice ukazují, že klesá počet úmrtí na akutní infarkt myokardu (3 401 v roce 2021 ve srovnání s 6 439 v roce 2010), nicméně počet pacientů se srdečním selháním jako hlavní příčinou úmrtí vykazuje v čase rostoucí tendenci.
Jaké jsou následky?
„Rozdíl mezi akutním infarktem myokardu, tedy srdeční příhodou, a srdečním selháním spočívá především v tom, že infarkt je náhlá porucha prokrvení, kdy dojde k ucpání tepny. Proti tomu srdeční selhání je stav, kdy srdce dlouhodobě nezvládá pumpovat krev,“ vysvětluje rozdíly předseda České společnosti pro aterosklerózu profesor Michal Vrablík.
„Zatímco v roce 2010 bylo srdeční selhání hlavní příčinou úmrtí ve 2 165 případech, v roce 2021 už to bylo u 8 783, což je zhruba čtyřnásobný nárůst,“ doplňuje. Společným jmenovatelem těchto onemocnění je právě ateroskleróza – proces, který začíná nenápadně už v mladém věku.
„V mládí sice člověk ještě nepociťuje žádné komplikace, ale postižení cév se už začíná rýsovat. Souvisí to jak s nezdravým životním stylem, tak s genetikou. Jenže motivace ke změně či užívání léků je malá. Máme stále ještě mezery ve zdravotní gramotností a s pochopením konceptu, že za zdraví je každý zodpovědný sám,“ říká profesor Vrablík.
Dobrý a špatný
Mnoho lidí si myslí, že cholesterol je špatný, ale opak je pravdou – naše tělo ho potřebuje. Je součástí každé buňky v lidském těle, je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Problém je, když je ho v těle nadbytek.
Ale je to ještě o něco složitější: cholesterol se dělí na „hodný“ HDL a „zlý“ LDL – jedná se vlastně o dva různé přenašeče cholesterolu v krvi. HDL dopravuje cholesterol z krve do jater, což chrání cévy před jeho usazováním. LDL cholesterol je ten, který se ukládá do stěn cév a může tak zapříčinit aterosklerózu. Dlouhé roky probíhá nenápadně, bez bolesti a bez varovných signálů. Jenže cévy mezitím pomalu tuhnou. Prvním skutečným příznakem pak často bývá až dramatická událost – infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Podle odborníků má zvýšené, rizikové hodnoty cholesterolu 70 až 80 procent dospělých Čechů. Jenže přibližně dvě třetiny z nich o tom zatím vůbec nevědí. „Vysoký cholesterol má osm z deseti Čechů, ale léčí se jen každý sedmý. Typický pacient je 52letý člověk, cítí se zdráv, nemá žádné potíže a k lékaři nechodí,“ popisuje Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka OZP. Proto odborníci apelují, aby lidé nepodceňovali preventivní prohlídky u praktického lékaře.
„Účast na preventivních prohlídkách se sice zlepšuje – z 57,8 procenta v roce 2022 na 62 procent v roce 2024 – přesto pořád zbývají ti čtyři z 10 lidí, kteří na prevenci nepřijdou,“ upozorňuje Jitka Vojtová.