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Český trh práce je v pohybu. Průzkum Randstad Pulse Survey 2026 ukázal, že 59 procent zaměstnanců plánuje do konce letošního roku změnit zaměstnavatele.
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„Fakt, že téměř dvě třetiny zaměstnanců uvažují o změně práce, ukazuje velkou otevřenost lidí vůči novým příležitostem. Pokud firmy nebudou aktivně pracovat na vytváření kvalitního prostředí a pečovat o stávající lidi, velmi snadno o ně přijdou,“ říká Martin Jánský, generální ředitel Randstad ČR.
Starší a manuálně pracující
Dřívější zkušenost říká, že s přibývajícím věkem pracovníků klesá zájem o změnu. Letošní rok se však tomuto trendu vymyká. Mezi zaměstnanci ve věkové skupině 46–61 let je ochota ke změně vyšší (63 procent) než u jejich mladších kolegů, přičemž u zástupců generace Z klesá na 50 procent.
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Podobně překvapivý je pohled z hlediska typu pozice: největší zájem o změnu projevují manuální pracovníci (64 procent), po nich manažeři (62 procent) a až s velkým odstupem zaměstnanci z kanceláří (53 procent). Průzkum zároveň ukazuje, že nezáleží na tom, zda jde o muže (59 procent) nebo ženy (58 procent). „Starší zaměstnanci jsou zároveň skupinou, na niž firmy mnohdy zapomínají. Ať už při náboru, nebo péči o stávající tým,“ upozorňuje Martin Jánský na možný důvod nespokojenosti.
Mzda spouští odchod. Ale není jediným důvodem
Mzdu jako nejdůležitější údaj v inzerátu uvádí 82 procent kandidátů. Při změně zaměstnavatele přibližně třetina respondentů požaduje navýšení mzdy o 20 procent a více. Zároveň téměř třetina z nich připouští, že by práci změnila bez navýšení mzdy. Podle průzkumu Randstad Employer Brand Research 2026 svou roli hraje negativní pracovní prostředí, špatný vztah s vedením i ztráta zájmu o práci.
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„Mezi skupinami, které při případné změně zaměstnavatele požadují nejvyšší navýšení mzdy, jednoznačně vedou manažeři. Souvisí to se specifickou strukturou jejich odměňování, kdy při odchodu často přicházejí o vybudované roční bonusy či variabilní složky. Aby navíc zkušený manažer opustil stabilní místo a podstoupil riziko změny, potřebuje silnou finanční motivaci, kterou se snaží vykompenzovat právě vyšší nástupní mzdou,“ doplňuje Martin Jánský.
Generační rozdíly