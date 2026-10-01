Vystoupíte z tramvaje a ocitnete se „v knize“. Holešovice čeká literární překvapení

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:37aktualizováno  14:29
Sledovat Metro na Googlu
Speciálně upravený prostor nabídne cestujícím i návštěvníkům literární program,...

Speciálně upravený prostor nabídne cestujícím i návštěvníkům literární program, autorská čtení, hudební vystoupení, nový bibliobus Matylda a řadu dalších aktivit spojených se světem knih a čtení. | foto: ROPID

Nebude chybět ani symbol srdce.
V roce 2025 Zamilovanou zastávku hostilo Strossmayerovo náměstí. Lidé se pro...
Máj, lásky čas. Zastávka na Smíchově se zaplní květinami, srdíčky a (nejen)...
Pan Zajíc se vrátí..
11 fotografií
Zapomeňte na chvíli na běžné čekání na tramvaj. Zastávka Nádraží Holešovice se v pátek 2. října promění v „Zastávku Knižní“. Od 10 do 18 hodin nabídne cestujícím knihy, poezii, hudbu, autorská čtení i nový bibliobus Matylda.

Pražské tramvajové zastávky už několikrát dostaly na jeden den nový kabát. Tentokrát ale logicky nepůjde o Vánoce ani Velikonoce. Hlavní roli převezmou knihy.

Pan Zajíc ovládne Palackého náměstí. Velikonoční zastávka 2026 bude plná čokoládových překvapení

Zastávka Nádraží Holešovice ve směru na Ortenovo náměstí se na několik hodin promění v literární místo, kde si budou moci lidé nejen počkat na tramvaj, ale také půjčit knihu, prohlédnout si nový bibliobus Matylda nebo zanechat vlastní literární vzkaz.

V roce 2025 Zamilovanou zastávku hostilo Strossmayerovo náměstí. Lidé se pro suvenýry jen hrnuli. Akce měla tedy úspěch.

Kdo nebude mít chuť odnášet si knihu v papírové podobě, může využít QR kód a stáhnout si elektronickou knihu z E-knihovny.

Vodičkova jako Babiččino údolí?

Akce si pohrává s představou, jak by Praha vypadala, kdyby její zastávky dostaly jména podle slavných knih a příběhů. Vodičkova by se mohla změnit v Babiččino údolí. Z Petřin by se stala Větrná hůrka a Invalidovna by se mohla ocitnout v Hobitíně. Zní to možná trochu bláznivě. Právě o to ale zaměstnancům organizátora dopravy – ROPID, který za akcí stojí, jde. Cílem je údajně dostat literaturu z knihoven a knihkupectví přímo do ulic. A ukázat, že příběh může začít klidně při čekání na tramvaj.

Máj, lásky čas. Zamilovaná zastávka je zpět. Tentokrát ji najdete na Strossmayerově náměstí

Podobné proměny už Praha zažila. ROPID například v prosinci 2025 na jeden den změnil Anděl na „Vánoční“ zastávku. Tematické zastávky se v minulosti objevily také během Velikonoc a dalších akcí.

Poezie místo jízdního řádu

Na Zastávce Knižní nebude chybět ani živý program. Praha město literatury připravilo literárně-hudební odpoledne, které sestavila básnířka města Prahy Anna Beata Háblová. Na návštěvníky čekají autorská čtení, poezie, slam poetry i hudební vystoupení. Představí se autoři, performeři a hudebníci napříč generacemi a žánry.

GALERIE: Vánoční zastávka vyroste zítra na Andělu. Studenti z Motola tu rozdají ozdoby zdarma

Akce je rovněž součástí letošního Týdne knihoven. Ten se koná už po třicáté a letos nese motto „Tisíc podob čtení, nekonečno radosti“. Takže pokud budete v pátek 2. října projíždět Holešovicemi, možná se vyplatí na chvíli vystoupit. Tramvaj vám sice může odjet, ale třeba si místo ní odvezete dobrý příběh.

Chronologie tematických zastávek

DatumNázevMístoCo se dělo
19. 10. 2023Zasněná zastávkaPalackého náměstíKvětinová džungle, balonky, bonbony, rekvizity a focení. Součást kampaně Můj čas a oslav 30 let ROPID.
prosinec 2023Vánoční zastávkaStrossmayerovo náměstíVánočně vyzdobený přístřešek. Deník Metro později uvedl, že šlo o první z řady vánočních zastávek.
27. 3. 2024Velikonoční zastávkaHradčanskáPan Zajíc, čokoládová vajíčka za koledu či přání, speciální kraslice a velikonoční výzdoba.
2. 5. 2024Zamilovaná zastávkaPalackého náměstíSrdíčka, vzkazy pro blízké i speciální placky. Výzdoba pak zůstala na místě celý květen.
18. 12. 2024Vánoční zastávkaPalackého náměstíPřání Ježíškovi, vánoční výzdoba, stánek ROPID a drobné dárky.
29. 4. 2025Zamilovaná zastávkaStrossmayerovo náměstíRůžově vyzdobený přístřešek, vzkazy, placky a drobné dárky.
16. 4. 2025Velikonoční zastávkaMasarykovo nádražíPan Zajíc, vajíčka za koledu, malování zajíců a dopravní křížovka.
16. 12. 2025Vánoční zastávkaAndělVánoční polep, stromek, stánek ROPID, přání a vánoční ozdoby od studentů SPŠD Motol. ROPID ji označil za třetí ročník vánoční zastávky.
1. 4.
2026		Velikonoční zastávkaPalackého náměstíPan Zajíc, čokoládová PIDivajíčka, pomlázka, jarní výzdoba a vzkazy cestujících.
29. 4. 2026Zamilovaná zastávkaAndělSrdíčka, zamilované vzkazy, tematické placky a drobné dárky.
2. 10. 2026Zastávka KnižníNádraží HolešoviceNová akce: knihy, autorská čtení, poezie, slam poetry, hudba, bibliobus Matylda a E-knihovna. Koná se v rámci Týdne knihoven.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezónu. Milovníkům klasické hudby i...

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne během podzimu sérii koncertů na zajímavých místech Prahy a v Děčíně. Posluchače čeká klasická hudba, varhanní recitál i známé muzikálové...

2. října 2026  19:23

Z plechovky do galerie: Unikátní výstava ukáže kouzlo dírkové fotografie

Výstava fotografií: Z plechovky do galerie.

Obyčejná plechovka od kávy se může proměnit ve fotoaparát. Výstava Z plechovky do galerie představí unikátní snímky pořízené technikou dírkové komory, které zachycují architekturu, historická nádvoří...

2. října 2026  19:02

Poblíž Plzně dnes zemřel 76letý motorkář, sjel mimo vozovku, kde havaroval

ilustrační snímek

Poblíž Plzně dnes zemřel šestasedmdesátiletý motorkář. Z dosud nezjištěných příčin sjel napravo mimo vozovku, kde havaroval. Oživování na místě bylo neúspěšné....

2. října 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila vestavbu s tělocvičnou

ilustrační snímek

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila půdní vestavbu na hlavní budově za 53 milionů korun. Její součástí je rehabilitační tělocvična, šatny a sociální...

2. října 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostatky barona Starcka se vrací do hrobky, v rakvi našli milionový poklad

Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli...

Mimořádná událost čeká v sobotu obyvatele Města Touškov na Plzeňsku. V kostele svatého Jana Křtitele se uskuteční zádušní mše za barona Jana Antonína Starcka, který žil v letech 1808 až 1883, a jeho...

2. října 2026  18:02

Dopravní hřiště v Mělníce má nový povrch, slouží výuce i sportování

ilustrační snímek

Na dopravním hřišti v mělnické části Mlazice je nový povrch, slouží pro výuku i sportování. Přibyla také nová kruhová křižovatka a různé další prvky. Práce...

2. října 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro děti s akutními psychickými potížemi nemá kraj lůžka, Olomouc je konečně získá

Tiskové konference k představení koncepce dětské psychiatrické péče ve Fakultní...

Děti nebo dospívající v akutní psychické krizi nyní v Olomouckém kraji nemají k dispozici jediné specializované nemocniční lůžko, takže pokud potřebují hospitalizaci, musejí za péčí jinam. Tristní...

2. října 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou

ilustrační snímek

Univerzita Hradec Králové (UHK) si 5. října připomene nedožité devadesátiny bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla společnou četbou a pietou...

2. října 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Referendum o větrnících v Maršově u Úpice zatím nebude, obec ho vyhlásí znovu

ilustrační snímek

Maršov u Úpice na Trutnovsku zruší již oznámené referendum k výstavbě větrných elektráren v obci. Občané v něm měli hlasovat 9. a 10. října spolu s obecními...

2. října 2026  16:07

Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu

ilustrační snímek

Jihomoravští policisté nedaleko hranic ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na celoevropský tuningový sraz. Jednomu odebrali osvědčení o registraci vozu...

2. října 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za dva týdny by jí bylo 100 let. Zemřela oceňovaná herečka Ranošová

Necelé dva týdny před 100. narozeninami zemřela 1. října 2026 herečka Štěpánka...

Necelé dva týdny před svými 100. narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová, sdělila dnes mluvčí Národního divadla moravskoslezského (NDM) Šárka Swiderová. Ranošová byla jednou ze...

2. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Lidé z Děčína v participativním rozpočtu vybrali úpravy lesů a Pohádkový les

ilustrační snímek

V Děčíně vzniknou nové možnosti pro trávení volného času v přírodě a pokračovat bude rozšiřování Pohádkového lesa. Obyvatelé města v participativním rozpočtu...

2. října 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.