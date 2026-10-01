Pražské tramvajové zastávky už několikrát dostaly na jeden den nový kabát. Tentokrát ale logicky nepůjde o Vánoce ani Velikonoce. Hlavní roli převezmou knihy.
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Zastávka Nádraží Holešovice ve směru na Ortenovo náměstí se na několik hodin promění v literární místo, kde si budou moci lidé nejen počkat na tramvaj, ale také půjčit knihu, prohlédnout si nový bibliobus Matylda nebo zanechat vlastní literární vzkaz.
Kdo nebude mít chuť odnášet si knihu v papírové podobě, může využít QR kód a stáhnout si elektronickou knihu z E-knihovny.
Vodičkova jako Babiččino údolí?
Akce si pohrává s představou, jak by Praha vypadala, kdyby její zastávky dostaly jména podle slavných knih a příběhů. Vodičkova by se mohla změnit v Babiččino údolí. Z Petřin by se stala Větrná hůrka a Invalidovna by se mohla ocitnout v Hobitíně. Zní to možná trochu bláznivě. Právě o to ale zaměstnancům organizátora dopravy – ROPID, který za akcí stojí, jde. Cílem je údajně dostat literaturu z knihoven a knihkupectví přímo do ulic. A ukázat, že příběh může začít klidně při čekání na tramvaj.
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Podobné proměny už Praha zažila. ROPID například v prosinci 2025 na jeden den změnil Anděl na „Vánoční“ zastávku. Tematické zastávky se v minulosti objevily také během Velikonoc a dalších akcí.
Poezie místo jízdního řádu
Na Zastávce Knižní nebude chybět ani živý program. Praha město literatury připravilo literárně-hudební odpoledne, které sestavila básnířka města Prahy Anna Beata Háblová. Na návštěvníky čekají autorská čtení, poezie, slam poetry i hudební vystoupení. Představí se autoři, performeři a hudebníci napříč generacemi a žánry.
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Akce je rovněž součástí letošního Týdne knihoven. Ten se koná už po třicáté a letos nese motto „Tisíc podob čtení, nekonečno radosti“. Takže pokud budete v pátek 2. října projíždět Holešovicemi, možná se vyplatí na chvíli vystoupit. Tramvaj vám sice může odjet, ale třeba si místo ní odvezete dobrý příběh.
Chronologie tematických zastávek
|Datum
|Název
|Místo
|Co se dělo
|19. 10. 2023
|Zasněná zastávka
|Palackého náměstí
|Květinová džungle, balonky, bonbony, rekvizity a focení. Součást kampaně Můj čas a oslav 30 let ROPID.
|prosinec 2023
|Vánoční zastávka
|Strossmayerovo náměstí
|Vánočně vyzdobený přístřešek. Deník Metro později uvedl, že šlo o první z řady vánočních zastávek.
|27. 3. 2024
|Velikonoční zastávka
|Hradčanská
|Pan Zajíc, čokoládová vajíčka za koledu či přání, speciální kraslice a velikonoční výzdoba.
|2. 5. 2024
|Zamilovaná zastávka
|Palackého náměstí
|Srdíčka, vzkazy pro blízké i speciální placky. Výzdoba pak zůstala na místě celý květen.
|18. 12. 2024
|Vánoční zastávka
|Palackého náměstí
|Přání Ježíškovi, vánoční výzdoba, stánek ROPID a drobné dárky.
|29. 4. 2025
|Zamilovaná zastávka
|Strossmayerovo náměstí
|Růžově vyzdobený přístřešek, vzkazy, placky a drobné dárky.
|16. 4. 2025
|Velikonoční zastávka
|Masarykovo nádraží
|Pan Zajíc, vajíčka za koledu, malování zajíců a dopravní křížovka.
|16. 12. 2025
|Vánoční zastávka
|Anděl
|Vánoční polep, stromek, stánek ROPID, přání a vánoční ozdoby od studentů SPŠD Motol. ROPID ji označil za třetí ročník vánoční zastávky.
|1. 4.
2026
|Velikonoční zastávka
|Palackého náměstí
|Pan Zajíc, čokoládová PIDivajíčka, pomlázka, jarní výzdoba a vzkazy cestujících.
|29. 4. 2026
|Zamilovaná zastávka
|Anděl
|Srdíčka, zamilované vzkazy, tematické placky a drobné dárky.
|2. 10. 2026
|Zastávka Knižní
|Nádraží Holešovice
|Nová akce: knihy, autorská čtení, poezie, slam poetry, hudba, bibliobus Matylda a E-knihovna. Koná se v rámci Týdne knihoven.