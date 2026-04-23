Vyzkoušejte si první pomoc i „opilé brýle“. Houkačky nabídnou zábavu i poučení

Autor: Metro.cz
  11:11
Na louce u Berounky v Řevnicích se už tuto sobotu uskuteční třetí ročník rodinného festivalu Houkačky. Akce, která propojuje zábavu s prevencí a vzděláváním, nabídne od 10 do 17 hodin ukázky práce záchranářů, bezpečnostních složek i odborníků na duševní zdraví.
Festival Houkačky nabídne velké množství techniky. | foto: Festival Houkačky

Festival Houkačky 2026 se koná 25. dubna na louce u řeky v Řevnicích (Praha-západ) a patří k největším akcím svého druhu v Česku. Návštěvníci se mohou těšit na techniku hasičů, policistů, zdravotníků, vojáků, celníků, lesníků i vodohospodářů. Nejde ale jen o „koukání na houkačky“. Program je postavený především na prevenci a osvětě pro děti i rodiče.

Záchranářští psi i zadržení pachatele

K vrcholům dne budou patřit dynamické ukázky zásahů. Organizace K9 Rescue CZ předvede práci záchranářských psů, chybět nebude ani ukázka psovodů a zásah Celní správa České republiky se zadržením nebezpečného pachatele. Své umění představí také Policie České republiky.

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

Zajímavostí bude prezentace bojové techniky školy VOŠ a VSŠ Ministerstva obrany nebo vodní ukázky spolku Royal Rangers – pokud to dovolí hladina Berounky.

Resuscitace novorozence i „opilé brýle“

Velká část programu je interaktivní. Návštěvníci si vyzkoušejí první pomoc nebo orientaci v zakouřeném prostoru. Připraveno je také vyšetření dlouhodobého cukru z kapky krve, kontrola kožních znamének či test správného mytí rukou pod UV lampou.

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Chybět nebudou ani takzvané opilé brýle simulující stav pod vlivem alkoholu nebo dráha pro elektrokoloběžky napodobující městské prostředí.

Mapa festivalu

Zábava i dílničky

Pro nejmenší je připraveno divadlo „První pomoc se záchranářem Markem“ od 13 hodin a řada tvořivých dílniček – například zdobení perníčků, výroba sádrových odlitků nebo dřevěných výřezů. Za poplatek budou k dispozici také skákací hrad, malování na obličej či dětské tetování.

Součástí akce je i velká food zóna.

Vstupné pro dospělé činí 200 korun, děti do 15 let, senioři a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Podrobnosti jsou k dispozici na facebookové stránce festivalu.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Oprava střechy zimního stadionu Svijanská aréna v Liberci začne nejdřív v létě

ilustrační snímek

Nejdřív v létě začne oprava střechy městského zimního stadionu Svijanská aréna ve Sport parku v Liberci. Kvůli jejímu špatnému stavu musela být hala se dvěma...

23. dubna 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Kopřivnice letos zahájí přestavbu bývalé ZŠ Náměstí na kulturní centrum a byty

ilustrační snímek

Město Kopřivnice na Novojičínsku letos zahájí dlouho připravovanou rekonstrukci bývalé Základní školy Náměstí. V historické budově vznikne knihovna s kulturním...

23. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Obce by měly mít větší možnosti, jak lákat zaměstnavatele, řekl Pavel v České Třebové

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dorazil do Písečné, vesnice roku 2025 na...

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  13:30

Nedělní Swap Festival v Kongresovém centru v Praze: móda, která snižuje odpad

23. dubna 2026  13:29

Betlémské náměstí

Betlémské náměstí

Velký švýcarský salašnický pes na Starém Městě na Betlémském náměstí.

vydáno 23. dubna 2026  13:28

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začal projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Brno-střed podpoří rekordní počet charitativních organizací

23. dubna 2026  13:19

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská



Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

