Festival Houkačky 2026 se koná 25. dubna na louce u řeky v Řevnicích (Praha-západ) a patří k největším akcím svého druhu v Česku. Návštěvníci se mohou těšit na techniku hasičů, policistů, zdravotníků, vojáků, celníků, lesníků i vodohospodářů. Nejde ale jen o „koukání na houkačky“. Program je postavený především na prevenci a osvětě pro děti i rodiče.
Záchranářští psi i zadržení pachatele
K vrcholům dne budou patřit dynamické ukázky zásahů. Organizace K9 Rescue CZ předvede práci záchranářských psů, chybět nebude ani ukázka psovodů a zásah Celní správa České republiky se zadržením nebezpečného pachatele. Své umění představí také Policie České republiky.
Zajímavostí bude prezentace bojové techniky školy VOŠ a VSŠ Ministerstva obrany nebo vodní ukázky spolku Royal Rangers – pokud to dovolí hladina Berounky.
Resuscitace novorozence i „opilé brýle“
Velká část programu je interaktivní. Návštěvníci si vyzkoušejí první pomoc nebo orientaci v zakouřeném prostoru. Připraveno je také vyšetření dlouhodobého cukru z kapky krve, kontrola kožních znamének či test správného mytí rukou pod UV lampou.
Chybět nebudou ani takzvané opilé brýle simulující stav pod vlivem alkoholu nebo dráha pro elektrokoloběžky napodobující městské prostředí.
Zábava i dílničky
Pro nejmenší je připraveno divadlo „První pomoc se záchranářem Markem“ od 13 hodin a řada tvořivých dílniček – například zdobení perníčků, výroba sádrových odlitků nebo dřevěných výřezů. Za poplatek budou k dispozici také skákací hrad, malování na obličej či dětské tetování.
Součástí akce je i velká food zóna.
Vstupné pro dospělé činí 200 korun, děti do 15 let, senioři a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Podrobnosti jsou k dispozici na facebookové stránce festivalu.