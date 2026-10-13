Vyznáte se ve světě Bridgertonových? Od první lásky Daphne po nový příběh Violet

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:00
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Bridgertonovi - Violet

Bridgertonovi - Violet | foto: Netflix

Hannah Dodd v seriálu Bridgertonovi (2026)
Hannah Dodd v seriálu Bridgertonovi (2026)
Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026)
Z natáčení seriálu Bridgertonovi (2020)
14 fotografií
Plesy, skandály a lásky, které se neřídí společenskými pravidly. Svět Bridgertonových už dávno nekončí příběhem Daphne a vévody. Netflix nyní chystá i seriál o mladé Violet a Edmundovi. Co už můžete sledovat, kdo dostane prostor příště a v jakém pořadí se do rodinné ságy pustit?

Nejdřív hledala ženichy a nevěsty pro své děti. Teď se sama vrátí do doby, kdy jí láska převrátila život. Violet Bridgertonová dostane vlastní minisérii: Netflix a Shondaland oznámily dodatek seriálu Bridgertonovi – příběh o mládí Violet a jejího vztahu s vikomtem Edmundem, budoucím otcem osmi sourozenců Bridgertonových. Pro fanoušky další důvod k radosti, pro nováčky možná otázka: kolik těch Bridgertonových vlastně je?

Na obrazovce zatím existuje hlavní seriál se čtyřmi uvedenými řadami a jedna samostatná minisérie, Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových. Pátá řada se natáčí, šestá je potvrzená a nově oznámený příběh Violet rodinnou kroniku teprve rozšíří.

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Jedna rodina, osm šancí na velkou lásku

Základem jsou romantické knihy Julie Quinnové o osmi sourozencích: Anthonym, Benedictovi, Colinovi, Daphne, Eloise, Francesce, Gregorym a Hyacinth. Jejich křestní jména postupují podle abecedy, což je při orientaci v početné rodině docela praktická pomůcka. Každý dostal vlastní román. Seriál používá podobný princip a v jednotlivých řadách přesouvá hlavní pozornost k jinému milostnému příběhu.

Rodinné vztahy, přátelství a společenské skandály ovšem pokračují napříč sezonami. Podstatnou roli hraje i tajemná lady Whistledownová, jejíž zprávy dokážou rozvířit londýnskou společnost spolehlivěji než nepovedené zásnuby. Jednotlivé řady proto fungují jako kapitoly jedné ságy, nikoli jako čtyři oddělené seriály.

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První řada: dohoda, která se vymkne kontrole

V roce 2020 diváky do světa Bridgertonových uvedla Daphne v podání Phoebe Dynevorové. Na sňatkovém trhu hledá vhodného manžela a potkává Simona Basseta, vévodu z Hastingsu, kterého hraje Regé-Jean Page.

Jejich plán vypadá výhodně pro oba: předstírané námluvy mají Daphne přivést další nápadníky a Simona ochránit před tlakem na svatbu. Jenže city se podle dohody neřídí. První řada tak stojí na oblíbeném romantickém motivu, kdy se z hraného vztahu začne stávat skutečný.

Ze seriálu Bridgertonovi (2020)

Druhá řada: když rozum vybere jinak než srdce

V pokračování z roku 2022 přebírá hlavní roli nejstarší sourozenec Anthony, kterého hraje Jonathan Bailey. Jako hlava rodiny chce najít vhodnou manželku a k výběru přistupuje téměř jako k plnění povinnosti.

Ze seriálu Bridgertonovi - druhá série (2024)

Do cesty mu vstoupí sestry Sharmaovy. Zatímco se uchází o Edwinu, největší jiskření přichází při střetech s její starší sestrou Kate v podání Simone Ashleyové. Místo předstíraných námluv nastupují slovní souboje, tvrdohlavost a přitažlivost, kterou si oba dlouho odmítají přiznat.

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Třetí řada: přehlížená kamarádka vystupuje ze stínu

V roce 2024 dostali prostor Colin Bridgerton a Penelope Featheringtonová, tedy Luke Newton a Nicola Coughlanová. Penelope už nechce čekat, až si jí někdo všimne, a začne hledat manžela. Colin jí nabídne pomoc s námluvami, čímž otevře otázku, zda mezi nimi opravdu existuje jen přátelství.

Luke Newton a Nicola Coughlanová v seriálu Bridgertonovi (2024)

Výrazněji se tu propojuje romantika se světem lady Whistledownové. Penelope řeší nejen lásku, ale i vlastní sebevědomí a tajemství. Seriál zároveň přeskočil Benedictův příběh, který v původní knižní řadě předchází Colinovu.

Čtvrtá řada: Popelka v londýnské společnosti

Nejnovější uvedená sezona z roku 2026 se soustředí na Benedicta, kterého hraje Luke Thompson. Na maškarním plese jej okouzlí záhadná dáma ve stříbrném. Tou je Sophie Baeková v podání Yerin Ha, která ovšem patří do úplně jiného světa: pracuje jako služebná.

Podobnost s Popelkou není těžké najít. Vedle hledání neznámé krásky se však příběh zabývá také rozdílem mezi životem privilegovaného aristokrata a ženy, pro kterou nejsou společenské překážky jen nepříjemností. Všechny čtyři řady už jsou dostupné na Netflixu.

Luke Thompson a Yerin Ha v seriálu Bridgertonovi (2026)

Královna Šarlota: vlastní příběh dostaly i starší hrdinky

První samostatnou seriálovou odbočkou se v roce 2023 stala šestidílná Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových. Vrací se k počátkům vztahu mladé Šarloty a krále Jiřího III., které ztvárnili India Amarteifio a Corey Mylchreest.

Z královny, kterou diváci hlavního seriálu znají jako autoritu s výraznými parukami a zájmem o společenské dění, se tu stává mladá žena vstupující do manželství i neznámého prostředí. Lásku doprovázejí mocenské zájmy, očekávání okolí a královy psychické obtíže.

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Minisérie dává prostor také mladé lady Danburyové a Violet. Vedle minulosti ukazuje i známé hrdinky v pozdější etapě života, takže rozšiřuje jejich příběhy hned ve dvou časových liniích. Mladou Violet zde hrála Connie Jenkins-Greigová. Její účast v nově připravovaném seriálu ale zatím potvrzená není.

Violet a Edmund: tentokrát láska, kterou všechno začalo

Nová minisérie s pracovním označením Untitled Bridgerton Project se zaměří na vztah mladé Violet a Edmunda. V hlavním seriálu je Violet především matkou, vdovou a zastánkyní manželství z lásky. Návrat do mládí má ukázat její vlastní romantický příběh.

Scénář a vedení projektu mají na starosti Shonda Rhimes a Nicholas Nardini, režírovat bude Tom Verica. Obsazení ani datum premiéry zatím oznámeny nebyly. Na seznam sledování si tedy novinku můžeme poznamenat, konkrétní večer v kalendáři pro ni ještě nevyhradíme.

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Co přijde dál? Francesca a Michaela

Hlavní seriál mezitím pokračuje pátou řadou, která se natáčí v Londýně a na Netflix dorazí v roce 2027. Do centra dění se přesunou Francesca Bridgertonová a Michaela Stirlingová, které hrají Hannah Doddová a Masali Baduzaová.

Půjde o první hlavní milostný příběh dvou postav stejného pohlaví v této sérii. Netflix už potvrdil také šestou řadu. Osm sourozenců ale automaticky neznamená osm objednaných sezon: mezi knižním plánem a potvrzenou televizní produkcí je potřeba rozlišovat.

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A když seriály nestačí, pokračují knihy

Vedle osmi základních románů existuje sbírka The Bridgertons: Happily Ever After. Nabízí dodatečné epilogy jednotlivých párů a také příběh Violet in Bloom, věnovaný Violet. To ovšem samo o sobě neznamená, že nová minisérie bude jeho přesnou adaptací.

Do starší generace zavádí čtyřdílná knižní série o Rokesbyových, přátelích a sousedech Bridgertonových. Další čtyři romány tvoří Smythe-Smith Quartet, zaměřený na rodinu proslulou nepovedenými amatérskými koncerty. Samostatná kniha Královna Šarlota pak vznikla spoluprací Julie Quinnové a Shondy Rhimesové a vychází ze stejnojmenné minisérie. Čtení tak nabízí další odbočky i možnost zjistit, v čem se televizní příběhy od předlohy liší.

V jakém pořadí seriál Bridgertonovi sledovat?

Pro první sledování je přehledné držet se pořadí vydání:

PořadíSeriálRok
1.Bridgertonovi – první řada2020
2.Bridgertonovi – druhá řada2022
3.Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových2023
4.Bridgertonovi – třetí řada2024
5.Bridgertonovi – čtvrtá řada2026
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