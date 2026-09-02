O dva cenné mokřady na Vysočině by mohlo být, zatím čistě teoreticky, v budoucnu dobře postaráno. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) usiluje o výkup Prameniště nad Zákopy na Třebíčsku a Čermákových luk na Pelhřimovsku. Na nákup pozemků nyní shání peníze prostřednictvím veřejné sbírky.
Pomohlo by mozaikové sečení
Prameniště nad Zákopy zabírá zhruba hektar louky mezi lesem a poli. Část území byla v minulosti odvodněna hlubokou strouhou. Ochránci chtějí vodu v krajině zadržet například pomocí přehrážky, která zpomalí její odtok. Pomoci by mohlo také mozaikové sečení nebo vybudování menší tůně.
„Každý dílek směřující k zadržení vody v krajině se počítá,“ říká pro deník Metro Jan Moravec z ČSOP.
Ještě cennější je druhý mokřad Čermákovy louky. Zachovalá lokalita je domovem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Rostou zde například tolije bahenní, všivec lesní nebo prstnatec májový. Žije tu také sluka lesní, perleťovec dvanáctitečný či hnědásek rozrazilový.
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O louky se už více než patnáct let stará místní pozemkový spolek Mravenec. Nyní se nabízí možnost vykoupit další pozemek o rozloze přes tři čtvrtě hektaru.
Čermákovy louky sice požívají zákonnou ochranu, ale ta sama o sobě podle ochránců nemusí být do budoucna dostatečná.
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Vykupují cenné pozemky
„Nevstřícný vlastník může ochranu lokality zkomplikovat až znemožnit. Vlastnictví pozemků je prostě jistota,“ vysvětluje Moravec.
ČSOP prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu vykupuje přírodně cenné pozemky po celé republice. Organizace už takto vlastní a chrání více než 220 hektarů. Na Vysočině má osm takových lokalit, všechny jsou mokřadního charakteru. Největší z nich je Na Skřivánku u Jihlavy, kde se podařilo postupně vykoupit 10,7 hektaru pozemků.
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Do záchrany nových mokřadů se může zapojit také veřejnost.