Vzácné tisky ožily on-line. Nejvíc frčí třeba Mastičkář. Nahlédněte s námi do digitalizace v městské knihovně

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:30
Městská knihovna v Praze (MKP), respektive místní Oddělení digitalizace, jež se specializuje na převádění tiskovin do digitální podoby, pořídilo před pár týdny zbrusu nový skener. Díky novému přístroji mohou specialistky a specialisté efektivněji zachraňovat vzácné tiskoviny a zpřístupňovat je dalším generacím.
Fotogalerie4

Digitalizace sto let starého leporela plného zvířat, ptáků, motýlů a ryb. Oddělení digitalizace vzniklo v roce 2007 a nyní se kromě skenování věnuje tvorbě e-knih. Ty poskytuje ve svém katalogu zdarma ke stažení všem uživatelům bez registrace. | foto: ARCHIV MKP

V Digitální knihovně MKP najdou již nyní čtenáři a čtenářky tisíce digitalizovaných děl. Nový přístroj, pořízený díky dotaci z Národního plánu obnovy, nicméně pomůže zachovat stávající tempo práce. „Bez něj by se práce zpomalila a Digitální knihovna by byla o díla chudší,“ říká vedoucí Oddělení digitalizace Zuzana Hartmannová, která je zároveň uznávanou autorkou fantasy beletrie.

Zuzana Hartmannová

Jaký je největší důvod, proč staré tisky digitalizujete?
Primárním účelem digitalizace je uchování kulturního dědictví. Řada starých dokumentů je v současné době ve stavu, kdy se již nemohou půjčovat veřejnosti, přestože jsou zajímavé z historického i informačního hlediska. Nejčastěji jde o degradaci kyselého papíru, kdy se stránky doslova rozpadají pod rukama. Abychom o takové dokumenty nepřišli, skenujeme je a následně uveřejňujeme v Digitální knihovně MKP. Díky tomu budou na rozdíl od poškozeného originálu nadále přístupné i v dalších desetiletích.

Kolik tiskovin už jste digitalizovali? A kde je čtenáři najdou on-line?
V tuto chvíli máme zdigitalizovaných přes jedenáct tisíc vzácných i běžných dokumentů. Jedná se především o knihy, hudebniny a periodika, ale máme například i zvukové nahrávky. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v naší digitální knihovně na webových stránkách digitalniknihovna.cz/mkp.

Volná versus vázaná díla a další služby

  • Volná díla, u nichž už uplynula ochranná lhůta autorských práv, tedy sedmdesát let od smrti autora, si díky on-line platformě mohou čtenářky a čtenáři prohlédnout kdykoli, odkudkoli a bez nutnosti registrace. Vázaná naopak stále podléhají autorským právům, a je proto nutné si je prohlížet jen za určitých podmínek, například přímo v knihovně.
  • Oddělení digitalizace se věnuje i skenování běžných knih nebo digitalizaci na zakázku, například pro potřeby výuky nebo výzkumu, ale i zájemců o vzácné tisky. Umožňuje také exkurze do svých prostor.
  • Digitální knihovna umožňuje milovnicím a milovníkům knih listovat na dálku historickými fondy, které tak netrpí dalším opotřebením a navíc digitální obraz nabízí mnohé další výhody. Kromě přístupu odkudkoli a kdykoli také třeba vysoké rozlišení, které umožňuje přiblížení a detailní studium konkrétního dokumentu.
  • Zajímavostí je, že nové zařízení, se kterým v pražské městské knihovně nově skenují dokumenty, skenuje od shora dolů, což nebylo dříve běžné. „Zařízení rovněž disponuje výbavou šetrnou k originálním publikacím, jako třeba podstavcem ve tvaru písmene V, který šetří knižní vazbu a dokáže skenovat až v rozlišení 600 DPI, odhalujícím i kompozici materiálu,“ popisuje Kateřina Šírová Vojířová, zástupkyně vedoucí Oddělení digitalizace MKP. JAR

Můžu si tedy číst všechny vzácné tituly, které jste již stihli naskenovat, například z pohodlí domova?
Některé dokumenty, takzvaná volná díla, jsou dostupné odkudkoliv. Díla podléhající stále autorskému zákonu je ale možné prohlížet pouze na pobočkách MKP. (Více v boxu níže.)

Co se čte nejvíce?
Do desítky nejprohlíženějších titulů digitální knihovny patří kromě encyklopedií a starých pražských adresářů také nejstarší české satirické drama Mastičkář ve vydání z roku 1920 nebo český překlad Písně o Rolandovi z roku 1915. Obojí vyšlo v Praze.

Zhruba v půlce srpna jste pořídili nový skener. Změnila se od té doby nějak vaše práce?
Vlastně ani ne. Díky novému skeneru však můžeme i nadále skenovat velkoformátové dokumenty, jako jsou hudebniny nebo historická periodika. Jedná se o náhradu za náš starší skener stejného formátu, jehož morální životnost se blíží ke konci. Bez skeneru bychom nemohli jako knihovna naplnit počet stránek, které má knihovna zdigitalizovat.

Digitalizace sto let starého leporela plného zvířat, ptáků, motýlů a ryb. Oddělení digitalizace vzniklo v roce 2007 a nyní se kromě skenování věnuje tvorbě e-knih. Ty poskytuje ve svém katalogu zdarma ke stažení všem uživatelům bez registrace.

Jedním z vizuálních skvostů, který skenujete, je i kukátkový list – kolorovaný hloubkový tisk určený k prohlížení ve speciálním optickém přístroji. Ten se objevuje i na vizuálech vaší aktuální propagační kampaně. Co přesně zachycuje a čím je zajímavý?
Jedná se o ručně kolorovanou mědirytinu z konce osmnáctého století, která byla určena k prohlížení ve speciálním přístroji. Zajímavá je především jeho historická hodnota, neboť zachycuje velkou povodeň v Praze v roce 1784. Kukátkové listy byly ve své době velice populární, protože pracovaly s lidskými emocemi – zobrazovaly velké události či katastrofy. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice zachovalou grafiku, využili jsme ji letos pro vizuální stránku komunikační kampaně zaměřené na činnost Oddělení digitalizace MKP.

Kdybyste měla vybrat jedno jediné dílo z vaší sbírky, které by si měl člověk určitě otevřít – které by to bylo a proč?
Vybrala bych titul Prodromus Gloriae Pragenae – jde totiž o nejstarší knihu v naší digitální knihovně. Jedná se o popis historie a topografie Prahy, především jejích kostelů, klášterů a dalších církevních památek, vydaný v roce 1723. Text je sice v latině, ale myslím, že pro pocítění dobové atmosféry je ideální.

Královna fantasy

  • Zuzana Hartmannová pracuje v Městské knihovně v Praze od ledna 2016. Zhruba o rok později se stala vedoucí Oddělení digitalizace. Na tuto pozici se vrátila loni v červnu z rodičovské dovolené. Má dvě dcery.
  • Kromě digitalizace historických fondů se věnuje také psaní současné literatury. Je uznávanou autorkou fantasy.
  • Její nejnovější kniha Kosti pod mechem vyšla v nakladatelství Host v roce 2024. Její starší, v pořadí druhý román s názvem Perutě noci se pak letos dočkal vydání v podobě audioknihy. Více informací o autorce a jejích dílech najdete na hartmannovazuzana.cz. JAR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Litoměřická centrální školní jídelna dostane díky rekonstrukci nový výtah

Centrální školní jídelna v Litoměřicích ve Svojsíkově ulici prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Práce budou probíhat i během školního roku. Žáci a další strávníci se proto musí připravit na dočasná...

4. září 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Při nehodě dvou osobních aut u Lančova na Znojemsku zemřel jeden řidič

Při nehodě dvou osobních aut u Lančova na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady zemřel ve středu vpodvečer jeden řidič. Řidička druhého vozidla utrpěla...

4. září 2025  5:25,  aktualizováno  5:25

Žatec opět hledá firmu, která zvelebí zahradu u mateřské školy

Nová školní zahrada by měla dětem sloužit k odpočinku i zábavě. Projekt počítá s menším sportovním hřištěm, pískovištěm nebo altánem a chodníky s bezpečným povrchem. Původní výběrové řízení bylo...

4. září 2025  6:59

Dopravci dostali od kraje další pokuty

Peněžní trest dostali jak soukromí dopravci, tak Dopravní společnost Ústeckého kraje. Vadily neobsloužené zastávky, nevyhovující teploty ve vozech, nefunkční vybavení nebo také nevhodné chování...

4. září 2025  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vzácné tisky ožily on-line. Nejvíc frčí třeba Mastičkář. Nahlédněte s námi do digitalizace v městské knihovně

Městská knihovna v Praze (MKP), respektive místní Oddělení digitalizace, jež se specializuje na převádění tiskovin do digitální podoby, pořídilo před pár týdny zbrusu nový skener. Díky novému...

4. září 2025  6:30

Sdílení energií, bateriová úložiště. Žďár hledá cesty, jak ušetřit za elektřinu

Snížit svoji spotřebu energie, a zvláště pak té elektrické, plánuje nyní žďárská radnice. V nadcházejících letech se chce zaměřit ještě více než doposud na různá úsporná opatření i na sledování...

4. září 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Živě: Infarkt v 50? To nechcete! …. aneb Jak na vysoký krevní tlak a cholesterol

4. září 2025

Na Litice za poznáním hradních zdí a skrytých zákoutí

V sobotu 6. září se na hradě Litice uskuteční speciální dvouhodinová komentovaná prohlídka zaměřená na stavební vývoj a obranné prvky hradní architektury.

4. září 2025  5:48

Ničíte budoucnost, tepali kritici vedení Olomouce za úvěr. To se brání dotacemi

Většinu úterního dopoledne se olomoucké zastupitelstvo zabývalo schválením investičního úvěru ve výši 650 milionů korun. Opozice to vidí jako nezodpovědný krok, který navýší zadlužení města a sváže...

4. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Sprchové gely v mostecké drogerii prý ukradl proto, aby měl na vlak

Mostečtí strážníci zadrželi v ulici Třída budovatelů 38letého muže, který jen pár minut předtím kradl v nedaleké drogerii.

4. září 2025  4:59

Soud v Semilech bude rozhodovat o vlastnictví cenné zámky z roku 1919

Okresní soud v Semilech bude dnes ve sporu potomků dvou zemřelých filatelistů z Česka a Nizozemska rozhodovat o vlastnictví cenné poštovní známky z roku 1919....

4. září 2025,  aktualizováno 

Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.

3. září 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.