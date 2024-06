„Vždy se ptám, co člověka baví,“ prozrazuje headhunterka Tereza Černá

Zkuste prosím trochu popsat váš běžný pracovní den.

Během dne jste v kontaktu se spoustou lidí, se kterými řešíte spoustu věcí, s každým něco jiného, musíte udržet v hlavě plno detailů. Už jen tím, že potkáváte každý den jiné lidi, je každý den jiný.

Co musí headhunter dělat a umět, aby byl úspěšný?

Dobře naslouchat a komunikovat. Umět správně identifikovat očekávání zaměstnavatelů i kandidátů. Být důvěryhodný, předávat včas a správné informace. Je potřeba být vytrvalý. Výběrové řízení na seniorní pozici trvá klidně několik měsíců. Pro kandidáta jste průvodcem na jeho cestě za vysněnou prací, jeho podporou.

Co když jsem ve firmě spokojený. Mám přesto někam pověsit svůj životopis?

Jestliže jste spokojený a novou výzvu nehledáte, asi to není třeba. Na druhou stranu, štěstí přeje připraveným. A i když svůj životopis nikam nevyvěsíte, když vám zavolá headhunter se zajímavou nabídkou, je fajn si ho vyposlechnout. Nikdy nevíte.

Když člověk hledá práci, jde na internet. Je ale pravda, že ty nejlepší nabídky většinou on-line nejsou. Čím to je?

Nejlepší nabídky většinou není třeba inzerovat. Zkušený headhunter má zásobu kandidátů, se kterými udržuje kontakty dlouhodobě, a když se objeví top nabídka, často jen „sáhne“ po už prověřených kandidátech.

Mimochodem, která práce je job budoucnosti?

Stále jsou in IT role, developeři, architekti, projektoví manažeři. Poptávka roste po datových vědcích a zároveň po lidech, kteří se věnují oblasti duševního zdraví.

Promluvila do trhu práce i umělá inteligence?

Je skvělá na první prescreening životopisů, kdy z množství CV zaslaných uchazeči umí vybrat ty, kteří splňují dané hard skills požadavky. Vyhledávat podle osobnosti a toho, jak se člověk do dané firmy hodí, to zatím neumí.

V rámci své práce děláte i pohovory s lidmi. Máte nějaký trik, díky němuž o člověku zjistíte i něco navíc?

Vždy se ptám, co člověka v práci baví. Jaká je jeho motivace, proč ráno vstane a jde do práce. Nezbytné je probrat nejen zkušenosti, ale i finanční očekávání – s tím by vám měl headhunter umět pomoct, abyste takzvaně nepřestřelil anebo si neřekl o zbytečně málo. Naprostá většina pozic je náročných, za dobře odvedenou práci je třeba být dobře ohodnocen.

V jednom rozhovoru jste řekla, že občas maily vyřizujete brzo ráno, ale máte nastavené odložené odesílání. Proč?

Je to proto, že když jsem e-mail napsala a odeslala v pět ráno, dostávala jsem odpovědi s otázkou, zda nejsem nemocná. Zda fyzicky, nebo duševně, nechám na posouzení čtenáře.