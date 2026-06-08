Vzpomínky jako posilovna pro mozek. Nová publikace ukazuje, jak na to

David Halatka
David Halatka
  5:35
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Zapomínáte jména, data nebo důležité události? Odbornice radí překvapivě příjemný způsob, jak trénovat paměť. Podle autorky nové knihy mohou vzpomínky z dětství, školy či cestování pomoci udržet mozek v kondici, posílit sebevědomí a zpomalit kognitivní úpadek.
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Vzpomínání na důležité okamžiky z vlastního života udržuje mozek v kondici. | foto: Profimedia.cz

Jak si příjemně zavzpomínat na důležité okamžiky z vlastního života a zároveň si udržovat paměť v kondici? Odpověď i na tuhle otázku nabízí publikace Náměty ke vzpomínání a trénování paměti: Vzpomínky tisíce a jedné chuti. Spoluautorkou knihy je Blanka Jirkovská, jež v rozhovoru pro deník Metro také osvětlí, jak lze hravým způsobem posilovat sebehodnotu a lidskou důstojnost.

Publikace vznikla ve spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Praze, kde proběhl i křest, zleva: Kvetoslava Hošková a Blanka Jirkovská.

Vaše kniha propojuje vzpomínání s trénováním paměti. Co vás k tématu přivedlo?
Hlavně mé profesní zkušenosti. Dlouhodobě působím v neziskové organizaci Reminiscenční centrum, zaměřené na podporu lidí žijících s demencí a jejich blízkých, kde máme řadu příležitostí si to opakovaně ověřovat. Mou milou kolegyní v Reminiscenčním centru je Květoslava Hošková, spoluautorka knihy.

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Proč je vzpomínání tak důležité? Nejedná se především o nostalgické rozjímání o starých dobrých časech?
Vzpomínání pomáhá udržovat kontinuitu života. Vzpomínky propojují minulost s přítomností. Dávají návody k hodnotnějšímu prožití budoucnosti. Pro lidi ve vyšším věku mají navíc velký význam pro zachování identity a důstojnosti. A nejen to – sdílené vzpomínání posiluje vztahy mezi lidmi z různých generací.

Obálka knihy

Promiňte mi poznámku: Někteří starší lidé mají selektivní paměť a často si dávné prožitky idealizují...
Ano, pro někoho může být vzpomínání prostředkem ke kritice současnosti ve srovnání s minulostí, kterou si idealizuje. Záměr naší publikace je odlišný. Vnímáme vzpomínání jako aktivní proces, který vhodným způsobem zapojuje mozek. Když si zábavnou formou vybavujete jména, místa nebo události, cvičíte si tím pozornost, paměť, rozšiřujete si slovní zásobu a mnoho dalšího.

Publikace obsahuje teoretické vstupy i praktické náměty ke vzpomínání a nejrůznější cvičení. Pro koho je určená?
Pro kohokoli, kdo to považuje za smysluplné. Od lidí, kteří si chtějí udržet mozek v kondici, až po ty, kteří mají kognitivní potíže. Kniha je určená pro běžné lidi i odborníky. Sociální a zdravotničtí pracovníci, neurologové, studenti zdravotních a sociálních oborů či terapeuti mohou najít bohatou inspiraci pro odbornou praxi. Cvičení jsou postavená na běžných tématech, na něž se zpravidla dobře vzpomíná – dětství, školní léta, zájmy či práce nebo cestování.

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Témata: kniha, posilovna, Metro

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