Wim Hof nemá žádnou metodu. A pokud myslíte, že ano, tak mi ji ukažte, tvrdí otužilec Mattuš

Pro fanoušky Wima Hofa to byl šok, pro vás ale nikoli. Co vás v první moment napadlo, když se rozhořela Hofova aféra?

Jednoduše, že to lidem otevře oči. Nebo umožní všestrannou diskuzi o reálných základech Wim Hofovy metody. Hof byl dlouho zbožšťován hodně nekritickým způsobem.

Jaké k němu máte výhrady?

Jeho metoda za mě vůbec není metodou, protože neobsahuje žádný systematický návod, který byste čekali u jakékoliv jiné tréninkové oblasti, jako je například běhání. Wim Hof propaguje vystavování se chladu dost často přehnaně extrémním způsobem a bez konkrétních a postupných návodů, jak by s nimi jakýkoli zájemce měl začít. A také záměrně neupozorňuje na momenty, které by mohly být rizikové. Například dechová technika, kterou využívá, může mít spoustu negativních efektů na fyziologii a v některých případech i psychiku, hlavně při dlouhodobém a neřízeném provádění.

Vaše slova zní hodně nemilosrdně.

Víte, kdybych chtěl být opravdu hodně kritický, tak bych řekl, že je jeho metoda vykradena z různých zdrojů, které sám jako zdroj neuvádí ba přímo popírá – jako je například původ jeho dýchání ve východních dechových praxích, třeba známá tibetská technika Tummo. Hof přitom opakovaně prohlašoval, že nemá žádného učitele. Mně ale nejde o to, prát něčí domácí špinavé prádlo, ale o to, nedělat z něj někoho, kým není.

Vy jste Hofa navíc poznal osobně. Co jste s ním prožil?

Psal se rok 2018. Byl jsem první Čech, který procházel instruktorským výcvikem Hofovy metody. Nedohodli jsme se ale na mé certifikaci navzdory mým studijním výsledkům v průběhu jeho instruktorské akademie, které byly jedny z nejlepších v celé mezinárodní skupině. Nikdy jsem se nestal jejím oficiálním instruktorem.

V čem se ještě s Hofem rozcházíte?

Bude to znít hloupě, ale v mé knize Chladová terapie to popisuji – jak na studenou sprchu od končetin a jak v řádu dní či měsíců zvyšovat intenzitu. Jak přesně si nastavit přidávání, ale potom opětovné ubírání chladové zátěže. Stejně tak řeším, jaké různé metody zájemci o vystavování se chladu mohou použít – chladové procházky, ledové kyblíky, systematický přístup k celotělovému ponoru do studené vody s postupnými začátky a pouze lokálními ponory. Wim Hof nemá žádnou metodu. A pokud si myslíte, že ji má, tak mi ji ukažte, já jsem otevřen dalším názorům, nicméně musí být založené na prokazatelných faktech, ne na nerealistických vzdušných prohlášeních. Hof je rekordman, není lektor. Hof neučí. Neumí to. Výpravy, které vede v rámci své akademie, jsou hazard se zdravím.

Wim Hof

Máte k tomu něco konkrétního?

Mám docela dobrý příklad. Já osobně vedu výpravy na Sněžku v kraťasech, s teplým oblečením sbaleným v batohu na zádech přes osm let. Ale vím, jak dodržovat bezpečnostní opatření. Když jsem ale v listopadu 2018 stoupal na Sněžku v kraťasech s Wimem Hofem v průběhu jeho instruktorského kurzu, řekli nám, abychom si vzali do petky na výstup vodu, abychom neměli u výstupu žízeň. Já bych nikoho, kdo nemá litr termogenního pravého a horkého zázvorového čaje na výstup nepustil, což vám potvrdí každý absolvent mých výstupů, které organizuji.

Jaký předpokládáte vývoj Hofovy aféry, jaký by mohla mít vliv na celý otužilecký svět?

Kdo ví, co chladová terapie a otužování umí, tak se, myslím, takovými kauzami nedá ovlivnit. Chlad tu byl dlouho a bude dál. A je na moudrosti každého každého z nás, abychom ho dokázali využít. Naopak bych varoval před mediálními vykřiky lidí, kteří bez dostatku porozumění míchají jednak to, čemu se říká Hofova metoda, potom celkový pojem otužování, a ještě některá ezoterická prohlášení spojovaná s Wimem Hofem. Striktně tyto věci navrhuji rozlišovat. Hledejme si cesty k vystavování se chladu. Na racionálních základech a s ohledem na svůj vlastní stav a biologii. Všechno, co děláte, by mělo mít logický základ a ptejte se na otázky a kriticky posuzujte odpovědi.