Pod sochou vojevůdce Jana Žižky politici položili věnce ke 107. výročí vzniku republiky a současně uctili památku všech hrdinů, kteří se v historii v bojích zasloužili o tuto zem. Vedle armády jim asistovali i někteří končící ministři, dále poslanci, senátoři a další představitelé české politické scény.
Už předtím prezident kladl věnec u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Říjnový státní svátek je kromě veřejných projevů a akcí spojených se vznikem státu příležitostí, kdy se v Praze otevírají pro veřejnost jinak zapovězené prostory. V běžných dnech a o víkendech bývají největší fronty u pokladen zoologické zahrady v Troji, 28. říjen ale dokáže zájem o zvířátka přebít počtem příchozích otevřením budov Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády. Například v loňském roce jen do Senátu vystálo frontu přes pět tisíc lidí. Mezi další objekty, kam měla včera veřejnost přístup a jsou spojené s historií státu a jeho fungování, byl Obecní dům, pražský magistrát a také ministerstvo zemědělství.
Dnes večer Česká republika ještě vyznamená české i zahraniční osobnosti.
Povýšení a ocenění