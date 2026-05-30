Tvůrcům v čele s režisérkou Karolínou Lukáškovou se povedlo vytáhnout archivní poklad. V dokumentu 30 Ro(c)ků for People se tak objevují unikátní záběry z úplně prvního ročníku v roce 1995 v Českém Brodě. „Nikdo tehdy netušil, že si jednou budeme říkat, že tohle byly historické záběry,“ zaznívá v sále s lehkým úsměvem. Další staré ročníky už bohužel prakticky nikdo systematicky nenatáčel, takže právě návrat k začátkům působí o to silněji.
Thomesova cesta
Film ukazuje fascinující proměnu festivalu – od punkově improvizovaných koncertů v blátě až po gigantickou akci světového formátu. Jedním z nejsilnějších momentů je vzpomínání na vystoupení Linkin Park. „To byl vrchol. V tu chvíli jsme si řekli, že už opravdu hrajeme ligu největších festivalů,“ říká spoluzakladatel Michal Thomes.
Silnou částí dokumentu jsou ale i momenty, které nejsou jen veselé. Otevřeně se mluví o rozdělení původních zakladatelů. Petr Fořt tehdy chtěl festival posouvat více multižánrovým směrem, zatímco Michal Thomes sázel na tvrdší a rockovější dramaturgii pro mladší publikum. Nakonec zvítězila právě Thomesova cesta a dvojice se pracovně rozešla. Dokument ale ukazuje, že lidsky zůstali přáteli.
„Když se vrátím do Brodu, pořád tam cítím tu původní energii. A mám radost, že tam můžu dál dělat svůj menší festival po svém,“ říká Petr Fořt. Návrat na místo úplných začátků je emotivní, ale stejně i radost z gigantické akce na straně druhé.
Kontroverze v roce 2000
Dokument připomíná i první velký zlom, kterým bylo vystoupení Bloodhound Gang. Právě tehdy si podle organizátorů festivalu poprvé výrazněji všimli i lidé mimo domácí scénu. Koncert v roce 2000 byl však kontroverzní, kapela odešla z pódia po technických problémech, pořadatelé ale viděli i problémy jinde. „Přijeli jako nepříjemní američtí trotlové, jejichž doménou je sex a arogance. Hned po svém příjezdu napadli pořadatele za to, že použili loga kapely na trička k festivalu. Požadovali za to odškodné v podobě padesáti pásků ke vstupu do zákulisí, které mají být rozdány dívkám lačným po styku jakéhokoli druhu,“ vzpomínalo se.
Do kin zatím nepůjde
Vedle silného příběhu funguje film i po řemeslné stránce. Má krásné střihy, citlivou kameru a povedené dronové záběry, které skvěle ukazují, jak obrovský festival v současnosti je. Tvůrci navíc dobře pracují s emocemi a dokument nesklouzává k nekritické oslavě, ale ukazuje i vyčerpání, konflikty a nejistotu, které také za historií stojí.
Do klasické kinodistribuce se film zatím kvůli právům na hudbu nedostane. Vidět ho ale budou moci návštěvníci festivalu a bude také na iVysílání České televize. Pokud máte k Rock for People alespoň trochu vztah, je to ten typ dokumentu, po kterém budete mít chuť vzpomínat.