Můžete zavzpomínat na dobu začátku milénia, kdy jste jako rodič teprve hledala příčinu zdravotních potíží vaší dcerky? Co bylo tehdy nejtěžší?

Vše se odehrálo během dvou měsíců. Dcerka byla unavená, apatická, měla kruhy pod očima, trpěla nechutenstvím... Nejdříve jsem si myslela, že má nedostatek železa nebo má nějakého parazita. Po tomto vyloučení a trvajících obtížích mě napadlo, zda nemá celiakii. Pediatr to ale odmítal. Tedy toto odmítání a skutečnost, že jsem sama hledala příčinu, ale nebyla jsem vyslyšena, mi vadilo. Určitě každá maminka pozná, kdy dítě není v pořádku, a když má obavy o zdraví dítěte, měla by být uklidněna a mělo by být provedeno řádné vyšetření. Zdravotní stav naší dcery se horšil, čekání na výsledky bylo nekonečné.

Měla jste do té doby nějaké zkušenosti s bezlepkovou kuchyní? Zkušenost jsem měla ze střední školy, studovala jsem obor dietní sestra, jinak ne. Kde jste ze začátku čerpala informace a recepty?

Nedostala jsem mnoho informací, osvěta byla malá. Ale bylo to pro mne snadnější právě díky mému vzdělání. Veškeré recepty jsem měla svoje, jen jsem se je snažila převést do bezlepkové varianty tak, aby to chutnalo všem.

Co jste vnímala jako největší problém? Dostupnost alternativ ke klasickým potravinám s lepkem? Jejich vysoká cena? Malý výběr…?

Na trhu byly dostupné produkty, výrobky, ale ještě ne tolik jako nyní. Také vysoká cena, která je stále. Bylo obtížné vybrat tu správnou mouku, pokud jsem nechtěla kupovat hotový výrobek. Moje cesta byla vyrobit doma co nejvíce věcí, aby byly domácí, bez přidaných konzervantů. Výběr mouky byl klíčový, protože každé těsto vyžaduje jiný druh mouky.

Jak velký posun směrem k lepšímu v tomto ohledu v posledních letech vnímáte? Je nyní snadnější stravovat se bezlepkově?

Výběr všeho je skvělý, i hotových jídel, pečiva, můžete si koupit opravdu mnoho výrobků. Pokud jdete do restaurace, je výborné, že alergeny jsou uvedeny na jídelních lístcích. Ale ne vždy je obsluha tak informovaná a stále se setkávám, a to i v obchodech, s tím, že si myslí, že lepek je v mléku. Nebo přinesou jídlo ochucené lepkovou omáčkou nebo například ozdobené osmaženou cibulkou, která je obalena v mouce, a mnoho dalšího. Stále je třeba se ubezpečovat, zda je jídlo bez lepku. Vidím stále velký prostor pro osvětu.

Bezlepkové stravování je v posledních letech obrovský trend. Stále více se o něj zajímají i lidé, kteří netrpí celiakií. V čem je pro ně tato kuchyně přínosná?

Není přínosná. Naopak, každý zdravý jedinec by měl umět strávit určité množství lepku.

Co je největší úskalí bezlepkové kuchyně? Existuje nějaký základný trik či rada, jak se vyhnout nejčastějším chybám?

Dát si pozor na křížovou kontaminaci (proces, při němž se bezlepkové potraviny dostávají do přímého nebo nepřímého styku s potravinami s obsahem lepku – pozn. redakce). Dále, co se týče mouky, u té je absence lepku, tudíž se chová jinak. Najít tedy mouku, která nám bude vyhovovat. Jde o zkoušení, aby výsledek chutnal. Proto ve svých kuchařkách uvádím konkrétní název mouky.

Nyní vyšla Bezlepková kuchařka, což už je vaše třetí kniha receptů. Kde berete inspiraci?

Nová kuchařka je mezinárodní, takže z cestování, při kterém jsem sbírala nové či místně tradiční recepty a převedla je do bezlepkové varianty. Nejvíce čerpám z dětství. Maminka pekla, měla recepty od babičky, kamarádek, sousedek. Její recepty zapsané v deníčku jsem si již jako malá přepsala a nyní je zkouším upéct bezlepkově. A také od dětí, které mě inspirují novými nápady.

Jaké je vaše oblíbené bezlepkové jídlo?

To je těžká otázka, je jich spousta. Určitě neodolám bezlepkovým větrníčkům z odpalovaného těsta či italským dezertům, ale mám ráda i pekanový koláč či piškotový dort s jahodami. Ale bezesporu nejvíce pyšná jsem na bezlepkové linecké cukroví, které jsem zkoušela a ladila asi pět let. I ti, kdo nemusí dodržovat bezlepkovou dietu, podle mého receptu toto cukroví pečou, a to z bezlepkové mouky.