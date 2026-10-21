Z Česka až ke hvězdám. Aleš Svoboda a René Šír chystají dvě rozdílné cesty do vesmíru

Autor: Vilém Janouš
  5:35
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Dobrodruh René Šír připravuje soukromou evropskou misi s Virgin Galactic.

Dobrodruh René Šír připravuje soukromou evropskou misi s Virgin Galactic. | foto: Martin Kostira

René Šír
René Šír
René Šír
René Šír
5 fotografií
Zatímco někdo plánuje dovolenou u moře, oni míří mnohem výš. Aleš Svoboda se připravuje na cestu k Mezinárodní vesmírné stanici, René Šír chystá soukromou misi s Virgin Galactic. Pokud se jejich plány podaří uskutečnit, mohl by být rok 2027 pro české vesmírné nadšence výjimečný.

Dostat se do vesmíru není zrovna víkendový výlet. Nestačí sbalit batoh, koupit si cestovní pojištění a doufat, že nebude mít letadlo zpoždění. Přesto se zdá, že rok 2027 by mohl být pro české vesmírné nadšence mimořádně zajímavý.

Dobrodruh Šír nechce být jen vesmírným turistou

René Šír, kterého čtenáři Metra znají z rozhovoru o jeho snu podívat se do vesmíru, posouvá svůj plán do další fáze. Jeho projekt ECM1 počítá se sou kromě financovanou komerční misí, při níž by evropská posádka odstartovala na palubě kosmické lodi společnosti Virgin Galactic. Mise má přidělené letové okno na přelomu druhého a třetího čtvrtletí příštího roku. Přesné datum ale zatím neznáme.

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Šír přitom nechce být jen turistou, který si z výletu přiveze pár efektních fotografií a historku, kterou bude vyprávět u každé večeře. Jeho tým jedná o vědeckých a technologických experimentech, které by mohly využít podmínky suborbitálního letu.

Dobrodružný celovečerák

A protože se kolem podobného dobrodružství nabízí víc než jen několik minut ve výšce, vzniká také celovečerní film 50 mil nad mořem. Ten má zachytit nejen samotnou cestu, ale i všechno, co jí bude předcházet – od vyjednávání přes sestavování posádky až po pochybnosti a komplikace.

Posádka se navíc nebude seznamovat jen u kávy. V plánu je několikadenní zimní plavba na Baltu, která má prověřit, jak její členové zvládnou chlad, únavu, vlny a nedostatek spánku. Romantika mořského dobrodružství tak může rychle vzít za své. Na druhou stranu, pokud spolu lidé vydrží na lodi v nevlídném počasí, pár hodin v kosmické lodi už pro ně možná nebude takový šok.

Vesmír má několik adres

Asi největší českou vesmírnou nadějí je Aleš Svoboda, projektový astronaut Evropské kosmické agentury. Ten se připravuje na let k Mezinárodní vesmírné stanici, kde by měl působit v rámci komerční mise společnosti Vast. Na oběžnou dráhu by ho dopravila loď Crew Dragon od SpaceX. ESA má v nejbližší době oznámit další podrobnosti k termínu letu.

Rozdíl mezi oběma výpravami je podstatný. Svoboda by zamířil na oběžnou dráhu a na ISS, zatímco Šírův plánovaný let má být suborbitální – krátký výlet do výšky, kde posádka zažije stav beztíže, ale nezůstane obíhat kolem Země. Vesmír má zkrátka několik adres a ne všechny leží stejně daleko.

Jestli se oba plány podaří uskutečnit, bude mít Česko v roce 2027 důvod sledovat starty s pořádně zatajeným dechem.

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