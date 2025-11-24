Jak album Opatruj. vznikalo, a byl nějaký rozdíl oproti výběru písní na Dýchej, které vyšlo v roce 2021, několik měsíců po smrti Davida Stypky?
Martin Ledvina: Písničky jsme vybírali společně. David byl samozřejmě klíčová postava, ale od začátku jsme k tomu přistupovali jako k týmové práci. On měl obrovskou nadprodukci, pořád něco psal, nahrával, vymýšlel, takže materiálu bylo opravdu hodně. Výběr skladeb na Dýchej se neřídil tím, co je „lepší nebo horší“, ale spíš tím, jakou desku tehdy chtěl David mít, a my ji po jeho smrti tak dodělali. Na novém albu Opatruj. je osm písní, které jsou velmi blízko tomu stavu, v jakém jsme je měli ještě za Davidova života. Když jsem pak procházel jeho počítač a archivy, objevily se i další nápady, které jsme museli rozpracovat už bez něj. Na začátku jsme si ale řekli, že musíme ke všemu přistupovat tak, jak by to dělal David – svobodně. Vždycky by hledal, co je nejlepší pro písničku. Některé by nechal být, jiné by změnil, někde by nám dal volnou ruku. Paradoxně tak ten proces byl dost podobný tomu, jako kdyby tu byl s námi.
Jak tedy probíhal ten konkrétní proces nahrávání?
Martin Ledvina: Když už bylo jasné, které písničky na album půjdou, sešli jsme se ve studiu. Kapela si rozestavila nástroje, do sluchátek jsme si pustili Davidův hlas a kytaru a hráli jsme, jako by stál vedle nás v kukani a zpíval.
Pavel Sotoniak: Byl v podstatě stejný, jako když jsme dělali Dýchej.
Tedy Davidův hlas, který je slyšet, je opravdu jeho, žádná AI?
Martin Ledvina: Ano, veškerý hlas je z Davidovy zkušebny, mého studia nebo kapelních zkoušek a taky jsme se rozhodli, že nebudeme dotáčet žádné nové kytary. Všechny, které tam jsou, nahrál on sám. Dokonce i na začátku písně Hrdinové je kombinace jeho pískání a syntezátorového zvuku.
Pavel Sotoniak: To byl náš vědomý krok, aby si fanoušci mohli být jistí, že slyší opravdu Davida. Když tam zní jeho hlas, jeho kytara, není to žádná náhražka. Je to on.
Chtěla jsem se na ten zvuk zeptat, přijde mi, že na něm se experimentovalo.
Martin Ledvina: Za těch šest let, od doby, kdy ještě David sám tvořil, by se samozřejmě i on vyvíjel. Pietní pocity, které máme, jsou vnitřní a velmi osobní, album jsme ale jako retro nebo nějakou posmrtnou tryznu dělat nechtěli. Život jde dál a i my jako muzikanti se posouváme a chtěli jsme být co nejupřímnější. Přistoupili jsme k těm písním vlastním citem a vkusem, který se vždycky s tím Davidovým v drtivé většině přirozeně protínal.
Ale třeba začátek písně Absolutní klid zní jako ze sci-fi filmu…
Matěj Drabina: To sedí, ta písnička je dost experimentální. Ale zrovna tu udělal v podstatě takto David ještě sám, je to vlastně jeho reakce na období, kdy žil tak trochu „v(ilu)stratosféře“.
Martin Ledvina: Nová deska možná nejlépe ukazuje jeho komplexnost, střídal něhu, přísnost, humor, hloubku. Možná i proto tam zůstalo víc syntezátorů než dřív. On měl období, kdy psal hodně matematicky, přesné, strukturované písně. Zrovna k této skladbě mám ambivalentní vztah. Ale na každé jeho desce byla jedna, u které jsem si říkal „tohle je zvláštní“, a nakonec mi došlo, že přesně to David chtěl, vyvolat napětí.
Vy jste ale nebyli jen spolupracovníci, ale i kamarádi. Dokázali jste při práci oddělit emoce od profese?
Matěj Drabina: Myslel jsem si, že to bude těžké. Ale čím víc jsme se do práce nořili, tím víc ten prvotní smutek ustupoval. Zůstala hlavně touha ty písně dokončit. Nebyl na nás žádný tlak na výkon, kdyby se nám povedlo udělat tři písně, vyšly by tři. Nakonec jich ale vzniklo dvanáct a všechny se dostaly na novou desku.
Martin Ledvina: Já mám v sobě tak nějak nastaveno, že
Ten pocit si vlastně chci nechat a myslím, že to tak cítí víc lidí.
Matěj Drabina: Je to zvláštní a krásné zároveň. My jsme v tom procesu byli ponoření dlouho, takže ten „wow“ moment už u nás neproběhne, ale lidé, kteří Opatruj. uslyší poprvé, ho určitě zažijí.
Pavel Sotoniak: Já jim to vlastně trošku závidím.
Davidův manažer Martin Červinka mi po koncertě v Gongu před dvěma lety říkal, že ještě v šuplíku opravdu nějaké další věci jsou, ale že „k nim bude nutné přistoupit velmi citlivě“. Jste připraveni i na to, že vám někdo řekne, že jste na to „neměli právo“?
Pavel Sotoniak: Můj názor je jasný, to právo jsme měli. Byli jsme s Davidem spoluautoři, písničky jsme dělali společně. On přinášel hlavní nápady, ale každý z nás do toho vkládal kus sebe. David mě často používal jako hudební nástroj, řekl mi „Zahraj něco“, já zkoušel něco na klavíru a on mě směroval: „Tohle ne, tohle jo.“ Tak jsme to tvořili. Byla to práce celé kapely Bandjeez. Takže když někdo řekne, že jsme na to neměli právo, je to samozřejmě jeho názor, ale my to cítíme jinak.
Martin Ledvina: Tohle jsme si museli vyřešit hned na začátku. Mohli jsme to nechat v šuplíku, ale položili jsme si tři otázky. První, chtěl by to takhle David? Každý, kdo ho znal, ví, že tvořil proto, aby se o hudbu dělil. Ne proto, aby si ji pouštěl doma do sluchátek. A druhá otázka: Kdo jiný by to měl udělat? Třetí věc byla zásadní, dělali jsme to jen s podporou rodiny. Maminka, Káča (Stypkova životní partnerka – pozn. redakce), všichni říkali jednoznačně: „Musíte.“ V tu chvíli jsme věděli, že do toho můžeme jít s čistým svědomím. Cítili jsme odpovědnost, ale zároveň se nám ulevilo. Lidé, kteří Davida měli rádi, s ním často cítí silné pouto, i když ho třeba osobně neznali. Takže se může stát, že někdo vnímá citlivě, jak s jeho odkazem nakládáme, a to je naprosto v pořádku. Ale my sami to máme uvnitř naprosto čisté.
Pavel Sotoniak: David si nás kdysi vybral. Mohl si vybrat kohokoli jiného, ale pracoval s námi. Takže bylo přirozené, že v tom budeme pokračovat právě my.
Matěj Drabina: A jsme za to rádi.
Jak vy vnímáte vlnu popularity a pozitivna?
Martin Ledvina: To bylo vidět už tehdy, po jeho odchodu. Ta obrovská podpora ve sbírce pro jeho rodinu, kterou tu nedobrovolně zanechal, vlna lidí, kteří ho měli rádi, kteří ho sledovali, kteří s ním prožívali ty poslední roky, kdy se mu tolik dařilo. On ty lidi oslovoval čím dál víc. Jen se to nestihlo úplně promítnout do reality ještě za jeho života.
Matěj Drabina: I když už tady fyzicky není, pořád má co říct. Ať už prostřednictvím těch nahrávek, nebo připravovaného dokumentu režiséra Dana Svátka, který o něm natáčí.
Začátkem ledna, kdy uplyne přesně pět let od Davidovy smrti, vás čeká pět koncertů s filharmoniemi v Ostravě i v Praze. Jak budou probíhat?
Pavel Sotoniak: Moc se těšíme, už jsme takový koncert kdysi absolvovali. Zpívat budou Davidovi kamarádi Mirai Navrátil, Ewa Farna a Kateřina Marie Tichá, s níž od Davidovy smrti jako kapela hrajeme.
Martin Ledvina: Tohle budou unikátní příležitosti, bude možné Davidovy písně naživo slyšet v autentickém podání kapely i s orchestrem. Zazní tam i jedna píseň z nové desky. Ale nechceme to brát jako reklamu. Tyhle rozhovory děláme proto, abychom dokreslili, co ta deska vlastně znamená. Protože to není normální situace. Upřímně doufám, že už nikdy nebudu muset dělat něco podobného, ale jsem vděčný, že jsme to mohli s kluky prožít.
Takže už v Davidově „šuplíku“ nic nezůstalo?
Martin Ledvina: Kéž by. Ale myslel jsem to spíš tak, že už nikdy nechci dělat posmrtně desku někomu, koho jsem měl rád. To opravdu není zkušenost, kterou bych si chtěl zopakovat. Zároveň David byl osobnost, která i po smrti připomíná život. A pro mě osobně to není smutná deska. Je to oslava jeho geniality. Vůbec z ní necítím tryznu, spíš radost z tvorby. Možná proto, že ho pořád v hlavě mám jako přítomného. Prostě se jen zatím neozval.