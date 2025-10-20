Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Jeho Muzeum autíček slaví 10 let

Petr Holeček
Petr Holeček
  4:06
Radek Bukovský zasvětil život modelům aut a vytvořil z nich největší sbírku autíček v České republice. Jeho Muzeum autíček na zámku Příseka pod Jihlavou právě slaví deset let existence a dál roste. S téměř 12 tisíci exponáty, čtyřmi patry plnými hraček i plány na nové atrakce.
Fotogalerie3

Z dětského snu vzniklo království autíček: sběratel Radek Bukovský slaví desáté narozeniny muzea na zámku Příseka. | foto: Muzeum autíček

Kde se bere vaše vášeň?
Sbírání autíček jsem se věnoval už od opravdu útlého věku. Prakticky už mezi šestým a sedmým rokem svého života.

A pamatujete si na první autíčko, které jste získal?
Pamatuji si na první autíčko, které jsem nejvíce obdivoval ve své sbírce. Byla to zmenšenina modelu Monte Verdi. Je to původem švýcarská automobilka, která zanikla.

Co je pro vás ve sbírce nejcennější?
Co se týká sbírky, která je umístěná v muzeu autíček, jsou to především předválečné modely aut vyrobené před válkou českými výrobci. Například Šerý, Husch, Stela a tak dále. Byli to výrobci, kteří většinou po válce už neobnovili výrobu, ale tenkrát to byly úžasné výroby.

Šlapací formule a další speciály, které kombinují hru a nostalgii po staré české hračce. Ideální pro malé fanoušky rychlosti a techniky.

Kdy pro vás nastal zlom, že jste si řekl, že to už není jen koníček, ale že byste rád sbírku zpřístupnil veřejnosti?
Bylo to po několika letech po vzniku společnosti Abrex. Abrex začal vyrábět modely Škoda, které jsme také chtěli ukázat více široké veřejnosti. V tu dobu se zrodil nápad vybudovat muzeum, ve kterém budou zastoupeny současné produkty Abrex a zároveň historické modely aut, ale i dalších historických hraček.

Jaká byla cestu k muzeu autíček a proč právě na zámku Příseka?
Muzeum jsme chtěli umístit pokud možno někam, aby to bylo uprostřed republiky. Po půlročním hledání vhodného objektu jsme objevili zámek v Přísece, který byl v tu dobu na prodej, ale ve velmi žalostném stavu. Zámek Příseka je krásný zámeček umístěný na kopci s úžasným výhledem. Byl přestavěn z původní tvrze, o které jsou první zmínky již z roku 1234.

Máte nějaké plány do budoucna?
Po deseti letech fungování muzea autíček na zámku máme mimo jiné stále stejný cíl. Dostat ještě více lidí do těchto úžasných prostor. Stále se nám nedaří naplnit potenciál zámku v Přísece. Ti, kteří se dostanou na zámek, jsou potom návštěvou opravdu nadšeni. Takže toto je náš stálý a hlavní cíl. Pro jeho podporu chystáme v dalších letech rozšířit areál zámku o další atrakce.

Muzeum autíček se pyšní největší sbírkou autíček v Česku. Své aktivity chce přitom rozšiřovat. Galerii najdete na www.metro.cz.

Existuje nějaký exponát, který byste rád ve sbírce měl?
Jsou to pochopitelně všechny exponáty, které ještě ve sbírce v Přísece chybí. Nutno podotknout, že věcí z produkce z Československa už chybí opravdu málo.

Jakým způsobem rozšiřujete sbírku? Využíváte například internetových aukcí, nebo se vám lidé ozývají sami, že mají nebo někde viděli zajímavý exponát?
V minulosti, kdy se sbírka budovala, jsem chodil na různé burzy a navštěvoval různé portály. Nyní je však tato nabídka velmi omezená. Pochopitelně se nám ozývají lidé s různými exponáty, které někde našli či objevili, a za to jsem velice rád a jsem jim za to vděčný. V muzeu je aktuálně přes 11 tisíc exponátů a v depozitu je několik dalších tisíc.

O Muzeu autíček

  • Muzeum autíček na zámku Příseka slaví deset let. Sbírka Radka Bukovského přináší jedinečný pohled do světa historických modelů aut, motocyklů, letadel a hraček z Československa i zahraničí. Více než 11 600 exponátů láká malé i velké.
  • Sbírka pokrývá období od předválečných československých modelů po limitované edice světových výrobců.
  • Expozice je rozdělená do čtyř pater, včetně šlapacích modelů, starých panenek a her.
  • Zámek Příseka na Vysočině má historii sahající až do roku 1234.
  • Celoročně otevřeno pro veřejnost, ideální pro rodinné návštěvy.
  • Návštěvníci mohou obdivovat zámek i unikátní výhledy.
  • Součástí muzea je také stylová kavárna a plánované je další rozšíření aktivit pro návštěvníky.
  • Více najdete na webovkách muzeumauticek.cz a také v naší galerii Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Jeho Muzeum autíček slaví 10 let

Radek Bukovský zasvětil život modelům aut a vytvořil z nich největší sbírku autíček v České republice. Jeho Muzeum autíček na zámku Příseka pod Jihlavou právě slaví deset let existence a dál roste. S...

20. října 2025  4:06

Kvůli obvinění Půty se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu

Kvůli novému obvinění hejtmana Martina Půty, předsedy Starostů pro Liberecký kraj (SLK), se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu. Jednání se bude...

20. října 2025  2:22,  aktualizováno  2:22

V Olomouci začal festival Prix Bohemia Radio, nabídne nejlepší audiotvorbu

V Olomouci začíná mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, posluchačům nabídne nejlepší českou i zahraniční rozhlasovou a podcastovou tvorbu....

20. října 2025  1:23,  aktualizováno  1:23

Nadace Partnerství dnes zveřejní výsledky ankety Strom roku

Nadace Partnerství dnes v podvečer v brněnské hvězdárně vyhlásí výsledky ankety Strom roku. V superfinále se hlasovalo o pěti stromech z původních deseti...

20. října 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GLADIATOR RACE PRAHA – ADRENALINOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU!

Komerční sdělení

Už o víkendu 24.-26.10. 2025 se park u Čeňku promění v dějiště jednoho z nejpopulárnějších překážkových závodů v Česku – Gladiator Race Praha. Zázemí celé akce poskytne moderní komunitní centrum...

20. října 2025

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:12,  aktualizováno  22:16

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i...

19. října 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

Mohou si spolu rozumět surikata a bradavičnaté prase? Do českých kin přichází animák o přátelství

Za několik dní dorazí do kin nová německá animovaná pohádka pro celou rodinu s názvem Tafiti a kámoši z pouště. Podle německé režisérky Niny Wels je důležité, aby se děti v dnešní době plné napětí a...

19. října 2025  19:29

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  19:27

Dvě zlaté z paraglidového MS v přesnosti přistání

19. října 2025  18:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.