Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Muzeum autíček slaví 10 let

  4:06
Radek Bukovský zasvětil život modelům aut a vytvořil z nich největší sbírku autíček v České republice. Jeho Muzeum autíček na zámku Příseka pod Jihlavou právě slaví deset let existence a dál roste. S téměř 12 tisíci exponáty, čtyřmi patry plnými hraček i plány na nové atrakce.
Z dětského snu vzniklo království autíček: sběratel Radek Bukovský slaví desáté narozeniny muzea na zámku Příseka.

Z dětského snu vzniklo království autíček: sběratel Radek Bukovský slaví desáté narozeniny muzea na zámku Příseka. | foto: Muzeum autíček

Muzeum autíček se pyšní největší sbírkou autíček v Česku. Své aktivity chce...
Šlapací formule a další speciály, které kombinují hru a nostalgii po staré...
V Přísece na Jihlavsku se otevřelo nové muzeum modelů autíček. Návštěvníci jich...
V Přísece na Jihlavsku se otevřelo nové muzeum modelů autíček. Návštěvníci jich...
19 fotografií

Kde se bere vaše vášeň?
Sbírání autíček jsem se věnoval už od opravdu útlého věku. Prakticky už mezi šestým a sedmým rokem svého života.

A pamatujete si na první autíčko, které jste získal?
Pamatuji si na první autíčko, které jsem nejvíce obdivoval ve své sbírce. Byla to zmenšenina modelu Monte Verdi. Je to původem švýcarská automobilka, která zanikla.

Co je pro vás ve sbírce nejcennější?
Co se týká sbírky, která je umístěná v muzeu autíček, jsou to především předválečné modely aut vyrobené před válkou českými výrobci. Například Šerý, Husch, Stela a tak dále. Byli to výrobci, kteří většinou po válce už neobnovili výrobu, ale tenkrát to byly úžasné výroby.

Šlapací formule a další speciály, které kombinují hru a nostalgii po staré české hračce. Ideální pro malé fanoušky rychlosti a techniky.

Kdy pro vás nastal zlom, že jste si řekl, že to už není jen koníček, ale že byste rád sbírku zpřístupnil veřejnosti?
Bylo to po několika letech po vzniku společnosti Abrex. Abrex začal vyrábět modely Škoda, které jsme také chtěli ukázat více široké veřejnosti. V tu dobu se zrodil nápad vybudovat muzeum, ve kterém budou zastoupeny současné produkty Abrex a zároveň historické modely aut, ale i dalších historických hraček.

Jaká byla cestu k muzeu autíček a proč právě na zámku Příseka?
Muzeum jsme chtěli umístit pokud možno někam, aby to bylo uprostřed republiky. Po půlročním hledání vhodného objektu jsme objevili zámek v Přísece, který byl v tu dobu na prodej, ale ve velmi žalostném stavu. Zámek Příseka je krásný zámeček umístěný na kopci s úžasným výhledem. Byl přestavěn z původní tvrze, o které jsou první zmínky již z roku 1234.

Máte nějaké plány do budoucna?
Po deseti letech fungování muzea autíček na zámku máme mimo jiné stále stejný cíl. Dostat ještě více lidí do těchto úžasných prostor. Stále se nám nedaří naplnit potenciál zámku v Přísece. Ti, kteří se dostanou na zámek, jsou potom návštěvou opravdu nadšeni. Takže toto je náš stálý a hlavní cíl. Pro jeho podporu chystáme v dalších letech rozšířit areál zámku o další atrakce.

Muzeum autíček se pyšní největší sbírkou autíček v Česku. Své aktivity chce přitom rozšiřovat. Galerii najdete na www.metro.cz.

Existuje nějaký exponát, který byste rád ve sbírce měl?
Jsou to pochopitelně všechny exponáty, které ještě ve sbírce v Přísece chybí. Nutno podotknout, že věcí z produkce z Československa už chybí opravdu málo.

Jakým způsobem rozšiřujete sbírku? Využíváte například internetových aukcí, nebo se vám lidé ozývají sami, že mají nebo někde viděli zajímavý exponát?
V minulosti, kdy se sbírka budovala, jsem chodil na různé burzy a navštěvoval různé portály. Nyní je však tato nabídka velmi omezená. Pochopitelně se nám ozývají lidé s různými exponáty, které někde našli či objevili, a za to jsem velice rád a jsem jim za to vděčný. V muzeu je aktuálně přes 11 tisíc exponátů a v depozitu je několik dalších tisíc.

O Muzeu autíček

  • Muzeum autíček na zámku Příseka slaví deset let. Sbírka Radka Bukovského přináší jedinečný pohled do světa historických modelů aut, motocyklů, letadel a hraček z Československa i zahraničí. Více než 11 600 exponátů láká malé i velké.
  • Sbírka pokrývá období od předválečných československých modelů po limitované edice světových výrobců.
  • Expozice je rozdělená do čtyř pater, včetně šlapacích modelů, starých panenek a her.
  • Zámek Příseka na Vysočině má historii sahající až do roku 1234.
  • Celoročně otevřeno pro veřejnost, ideální pro rodinné návštěvy.
  • Návštěvníci mohou obdivovat zámek i unikátní výhledy.
  • Součástí muzea je také stylová kavárna a plánované je další rozšíření aktivit pro návštěvníky.
  Více najdete na webovkách muzeumauticek.cz a také v naší galerii Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině.

