„Praha má hlubokou hudební duši a je to cítit okamžitě, když hrajete s hudebníky, kteří tuto tradici tak přirozeně nesou,“ říká Jodok Vuille, sedmatřicetiletý rodák ze švýcarského Emmentalu .
Své první violoncello vzal do rukou v šesti letech a už ho prakticky neodložil. Díky podpoře rodiny a mentorů, kteří brzy rozpoznali jeho vrozený hudební talent, se vydal na cestu hudebního vzdělání. Ještě dávno před absolutoriem však dokázal něco, na co se odváží jen málokterý klasický hudebník – vlastnoručně si postavil violoncello. Na nástroj, který zhotovil před téměř dvaceti lety, hraje dodnes.
Slávu přineslo i sdílení na sociálních sítích
Po řadu let Jodok koncertoval po celé Evropě jako sólista, komorní i orchestrální hráč a pedagog. Zlom však nastal ve chvíli, kdy svůj talent začal sdílet na sociálních sítích. Naboso hrál v přírodních kulisách světově známé skladby, a to v klasických i moderních úpravách.
Jeho tvorba na internetu doslova explodovala. S více než 13 miliony sledujících na Instagramu, TikToku, YouTube a Facebooku se Jodok stal jedním z nejvýraznějších švýcarských tvůrců obsahu. Podle mnohých je globálním hudebníkem, který přiblížil violoncello generaci Z i dalším.
Dorazí v únoru i v dubnu
Švýcar se do Česka v příštím roce plánuje vydat hned dvakrát. Kromě únorového hostování na koncertě Pop in Symphony s BSOP ho 25. dubna čeká také sólový koncert.
„Pražský sólový koncert bude velmi osobním zážitkem. Nebude to jen koncert – bude to cesta. Diváci se mohou těšit na večer plný emocí, intimity a kontrastů: od velmi tichých, křehkých okamžiků až po silnou filmovou energii. Prostřednictvím violoncella se podělím o svůj vlastní hudební svět a budu vyprávět příběhy beze slov,“ říká umělec.