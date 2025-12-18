Z Emmentalu na světová pódia. Švýcarský violoncellista se představí dvakrát v Praze

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  9:19
Šéfdirigentovi Martinu Šandovi a jeho muzikantům z Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) bude 28. února během koncertu Pop in Symphony: The Epic Symphonic Show na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina sekundovat umělec, kterého svět zná pod pseudonymem Jodokcello.

Jodokcello | foto: ARCHIV

„Praha má hlubokou hudební duši a je to cítit okamžitě, když hrajete s hudebníky, kteří tuto tradici tak přirozeně nesou,“ říká Jodok Vuille, sedmatřicetiletý rodák ze švýcarského Emmentalu .

Své první violoncello vzal do rukou v šesti letech a už ho prakticky neodložil. Díky podpoře rodiny a mentorů, kteří brzy rozpoznali jeho vrozený hudební talent, se vydal na cestu hudebního vzdělání. Ještě dávno před absolutoriem však dokázal něco, na co se odváží jen málokterý klasický hudebník – vlastnoručně si postavil violoncello. Na nástroj, který zhotovil před téměř dvaceti lety, hraje dodnes.

Slávu přineslo i sdílení na sociálních sítích

Po řadu let Jodok koncertoval po celé Evropě jako sólista, komorní i orchestrální hráč a pedagog. Zlom však nastal ve chvíli, kdy svůj talent začal sdílet na sociálních sítích. Naboso hrál v přírodních kulisách světově známé skladby, a to v klasických i moderních úpravách.

Autor bitcoinu zmizel. Spisovatel Josef Habas Urban se vydává po jeho stopách

Jeho tvorba na internetu doslova explodovala. S více než 13 miliony sledujících na Instagramu, TikToku, YouTube a Facebooku se Jodok stal jedním z nejvýraznějších švýcarských tvůrců obsahu. Podle mnohých je globálním hudebníkem, který přiblížil violoncello generaci Z i dalším.

Dorazí v únoru i v dubnu

Švýcar se do Česka v příštím roce plánuje vydat hned dvakrát. Kromě únorového hostování na koncertě Pop in Symphony s BSOP ho 25. dubna čeká také sólový koncert.

„Pražský sólový koncert bude velmi osobním zážitkem. Nebude to jen koncert – bude to cesta. Diváci se mohou těšit na večer plný emocí, intimity a kontrastů: od velmi tichých, křehkých okamžiků až po silnou filmovou energii. Prostřednictvím violoncella se podělím o svůj vlastní hudební svět a budu vyprávět příběhy beze slov,“ říká umělec.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické...

Město Zlín bude příští rok hospodařit podle schodkového rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a výdaji je necelých 100 milionů korun. Ještě důležitější pro obyvatele je, že na investice půjde půl miliardy...

18. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...

18. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Z Emmentalu na světová pódia. Švýcarský violoncellista se představí dvakrát v Praze

Jodokcello

Šéfdirigentovi Martinu Šandovi a jeho muzikantům z Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) bude 28. února během koncertu Pop in Symphony: The Epic Symphonic Show na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina...

18. prosince 2025  9:19

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...

18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...

18. prosince 2025  9:03

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...

18. prosince 2025  9:02

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...

18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

18. prosince 2025

Císařské Vánoce s vůní pečení

ilustrační snímek

Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.

18. prosince 2025  8:58

Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027

18. prosince 2025  8:50

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

První nemocnice se systémem Medicalc se připojují k novým elektronickým standardům

18. prosince 2025  8:47

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.