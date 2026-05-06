Z fotbalu ke croissantu: Pekárna August ukazuje, kam v Praze na špičkové laminované pečivo

Petr Holeček
  8:58
Tohle jsou jiné lamináty. Croissanty a další vrstvené máslové pečivo. V Praze vzniklo další místo této vědy: pekárna August. Stojí za ní Tomáš Lukič, který se k pekařině dostal díky své rodině. Přitom se málem stal profesionálním fotbalistou.
Dobroty v pekárně August | foto: archiv pekárny August

Tomáš Lukič fotbalu nakonec nepropadl, ale upsal se pečivu.
V Praze a jejím okolí dnes existuje několik míst, kde croissant není jen pečivo, ale i disciplína. Když se mluví o laminovaném těstě, v rozhovorech mezi pekaři padají konkrétní jména: La Forme, Bread Society nebo Supernova Bakehouse. A teď k nim přibylo další jméno: August.

Křupavá Praha

Laminované pečivo jede v Praze a okolí na top úrovni. Co musíte ochutnat?

  • August Bakery – klasický croissant / pain au chocolat
    Na Poříčí 1039/8, Praha 1
  • Kin & K Bakery – plain croissant
    Korunní 1208/74, Praha 2
  • Supernova Bakehouse – pistáciový danish / sezonní věci
    Thámova 137, Praha 8
  • Bread Society – pain au chocolat
    Naskové 1189/1, Praha 5
  • La Forme – cokoliv laminovaného
    Jaselská 266/10, Praha 6

Nová pekárna v ulici Na Poříčí, za kterou stojí pekař Tomáš Lukič, je přesně ten typ podniku, který neprodává na efekt, ale pro detail. Na vrstvy. Na čas. A na máslo.

Od fotbalu k máslu

Tomášův příběh nezačíná v kuchyni, ale na hřišti. Prošel mládežnickou akademií Sparty a nějakou dobu hrál aktivně, ale nedostal se na úroveň, kterou si představoval. Díky rodině, která byla spojená s gastronomií a pekárnou na Letné, se postupně přesunul do pekařiny. Začínal od obsluhy, přes baristu až po samotné pečení. „Tam mi to sedlo. Pekařina má řád a pravidla a na to jsem byl zvyklý,“ směje se.

K pečení se dostal postupně, přes klasiku: koláče, rohlíky, chleby. Pak ale přišla jedna věc, která změnila směr. Croissant.

„Potřeboval jsem na pult dostat máslový croissant, a tak začala cca šestiletá cesta, která mě dovedla až k otevření Augustu,“ popisuje.

Začátky byly podle něj čistý pokus–omyl. Rok a půl trvalo, než vznikl první opravdu dobrý croissant. Mezitím stu dium knih, internet, zahraniční kurzy a práce s lidmi v zahraničí – mimo jiné i s kanadským pekařem Julienem Demonchym, od kterého si Lukič odnesl přístup k disciplíně a technice.

Croissant jako proces

V Augustu se nehraje na zkratky. Laminované těsto tu není „rychlý produkt“, ale třídenní proces.

„Cesta těsta od zadělání po upečení trvá tři dny,“ říká pekař. Základ? Mouka z Francie, ze mlýna u města Gien, asi hodinu a půl jižně od Paříže. A pak máslo, klíčová surovina, která rozhoduje o všem. „Alfa a omega laminovaného těsta je máslo a zase máslo. Zkoušel jsem snad všechna na trhu, ale používáme máslo z mléčné farmy v Normandii,“ vysvětluje.

Proces má přesný rytmus. První den se těsto zadělá a hlídá se jeho teplota, druhý den se laminuje a vrství. Třetí kyne a peče se. „Je to o zkušenosti pekařů, vytvoří se vrstvy podle finálního produktu a těsto jde do kynárny.“ A právě v tom je rozdíl mezi dobrým croissantem a špičkovým laminovaným pečivem.

Praha jako mapa croissantů

Když se Lukiče ptáte na pražskou scénu, odpověď není o konkurenci, ale o mapě. „Praha je plná fajn podniků. Pro mě je nesmrtelná klasika La Forme v Dejvicích, moc dobrý croissant jsem měl v Bread Society nebo v Supernově,“ říká.

A právě tenhle přístup – ochutnávat, respektovat, sledovat – je pro současnou pražskou pekařskou scénu typický. Nejde o soupeření, ale o posun.

Gamechanger August?

Nový podnik naproti Palladiu stojí na jednoduchém, ale náročném principu: kvalita plus čas plus konzistence. Menu se mění každých jedenadvacet dní. „Je to náročné, ale zároveň dost dlouhá doba na to, aby člověk ochutnal všechno,“ říká Lukič. Doporučení pro první návštěvu je jasné: přijít ráno.

„Někdy to mizí opravdu rychle. Já si většinou dávám pain au chocolat – tím se nedá přejíst.“

Vedle klasiky ale v Augustu vznikají i sezonní experimenty: plněné croissanty, danishe s cream cheesem a malinovým confitem, ale i slané va rianty s pestem, parmazánem nebo špenátem a ricottou. A lidé sem už pravidelně chodí i na brunche: turecká vajece nebo ty s přízviskem Benedikt jsou tu podle návštěvníků famózní. A k tomu espresso bar.

Posun z Letné

Za projektem nestojí jen Tomáš Lukič, ale i jeho společník Ondřej. „Z Letné jsme to potřebovali posunout. Tomášovi jsem věřil a pomohl jsme spoluotevřít August. Budeme rádi, když budeme koncept rozšiřovat dál,“ říká parťák.

Francie je i za Prahou

Laminované těsto ale není jen pražská záležitost. Na druhé straně metropole, v Říčanech, funguje pekárna Okýnko a sesterská Pečeme, která také staví na francouzském másle a precizní laminaci.

„Těsto připravujeme úplně od píky, s použitím francouzského másla s 84 procent tuku a dlouhým procesem kynutí, chlazení a postupným rozvalováním,“ říká majitel Lukáš Basík. Na čtyři kila mouky připadá zhruba kilo másla. Těsto projde rozvalovačkou třicetkrát až čtyřicetkrát.

Výsledek? Danishe, croissanty i slané varianty – od malinového confitu až po špenát s ricottou.

Pražská scéna se posouvá

Croissant dnes není trend. Je to řemeslo, které v Praze zažívá svůj nejpřesnější moment.

Od Dejvic přes centrum až po Letnou vzniká síť pekáren, které spojuje jedno: respekt k času, surovině a technice. A nový August do ní vstupuje nikoliv jako další kavárna s croissantem, ale jako místo, kde se laminace bere vážně. „Pražská pekařská scéna se v posledních letech fakt posunula hodně dopředu. Každý nový podnik zvyšuje laťku všem ostatním,“ dodávají rockeři z pekárny La Forme.

Nejčtenější

