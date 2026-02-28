V kinech stále ještě můžete zastihnout z mnoha důvodů nejdůležitější a nejdiskutovanější dokumentární počin posledních let, v němž emigrující ruský učitel mapuje proměnu tamní společnosti a jejího manipulativního vedení od zahájení invaze na Ukrajinu. Pan Nikdo proti Putinovi v koprodukci Česka a Dánska dle našeho prezidenta odhaluje skutečnost za oponou vojenského agresora.
V polovině března se snímek popere o Oscara a čerstvě získal prestižní britskou cenu BAFTA při ceremoniálu, na který se jinak bude vzpomínat třeba jako na totální selhání jedenáctkrát nominovaného hitu Velký Marty.
Úprk s asistencí Čechů
„Dokument Pan Nikdo proti Putinovi odhaluje, co se skutečně v Rusku děje. Jsem hrdý na to, že Česko sehrálo zásadní roli při jeho vzniku. Obdivuji lidi, jako je hlavní představitel filmu Pasha Talankin, kteří mají odvahu mluvit pravdu i za cenu osobního rizika,“ shrnul Petr Pavel na sociální síti X své dojmy z celovečerního dokumentu, za nímž primárně stojí maloměstský ruský učitel a školní videotechnik Pavel Talankin.
Zprvu loajální zaměstnanec začal od roku 2022 zaznamenávat projevy rostoucí propagandy mezi dětmi a jeho nahrávky, které měly sloužit režimu, nyní vykreslují systémové utváření „poslušných panáčků“ od útlého mládí.
Talankin uprchl s autentickým materiálem přes hranice a s asistencí českých produkčních společností či skladatele Michala Rataje dokončil troufalý a kritický, ale o to potřebnější projekt. V Česku probíhala postprodukce a činily se kroky k ochraně kolaborujícího svědka, jehož dílo okamžitě přitahuje globální pozornost. Dokument už stačil ovládnout tuzemskou festivalovou přehlídku v Jihlavě a také „burzu“ nezávislých filmů na festivalu v Sundance.
Čeští producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt nyní vystoupali před britské obecenstvo pro cenu BAFTA, která je posledním předvojem blížících se Oscarů. Ty se rozdají 15. března a Pan Nikdo proti Putinovi je zřejmým favoritem ve společnosti zbylých nominovaných děl Řešení jménem Alabama, Poznej mě v dobrém světle, Cutting Through Rocks a Dokonalá sousedka.
Před celým světem
Ruské vedení nyní údajně zvažuje další částečnou mobilizaci a narůstající rozptyl státní ideologie zapadá také do dokumentárního narativu západu obecně. Oscara ostatně před třemi lety obdržel americký portrét opozičního politika Alexeje Navalného, jenž za svůj odpor vůči Putinovu režimu zaplatil životem. Současný nástupce zhmotňuje geopolitické i občanské téma optikou obyčejného řadového člověka, jehož svědomí přimělo vystoupit z davu a promluvit před celým světem.
Ani jedna z jedenácti šancí
Filmový průmysl bude na letošní ročník BAFTA, jenž ovládlo politicky angažované drama Jedna bitva za druhou, vzpomínat i prostřednictvím jednoho nelichotivého rekordu. Oceňované retro Velký Marty s Timothéem Chalametem neproměnilo ani jednou z jedenácti nominací, přičemž hvězdný herec prohrál na úkor Roberta Aramayoa (mladý Elrond z Prstenů moci) ve filmu Přísahám, že za to nemůžu. Cenu za nejlepší režii získal Paul Thomas Anderson, mezi hlavními herečkami vynikla Jessie Buckley z Hamneta.