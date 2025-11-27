Mnohokrát obviněný ze sexuálního zneužívání, šestašedesátiletý padouch ze Sedm, patří k největším hollywoodským vyvrhelům z období MeToo. V novém rozhovoru pro britský server The Telegraph si soudně osvobozený Kevin Spacey posteskl, že momentálně nemá stabilní střechu nad hlavou. Stejně jako v začátcích plodné kariéry totiž „kočovně“ jezdí za prací a vyčkává, až si mu průmysl troufne odpustit.
Rappa neobtěžoval
Trochu jako John Doe na titulní fotografii z krimithrilleru Davida Finchera, také Spacey pomyslně sedí se svázanýma rukama a vyčkává, až výsledky jeho nedávné „práce“ ponesou ovoce.
Dříve nesmírně populární hvězda strávila několik let před soudem, kde vyvracela tvrzení i přímá obvinění ze sexuálních útoků pramenících až v 80. letech.
Porota v New Yorku v roce 2022 dospěla k závěru, že Spacey neobtěžoval herce Anthonyho Rappa, který ho obvinil ze sexuálního napadení na počátku osmdesátek, kdy bylo Rappovi pouhých 14 let. O rok později soud ve Spojeném království shledal Spaceyho nevinným v devíti obviněních ze sexuálního napadení ze strany čtyř žalobců. Několik dalších obvinění a žalob bylo staženo.
Vystříhán a nahrazen
Herec všechna obvinění nadále popírá a pokukuje po pracovních nabídkách, jež by mu vytrhly finanční trn z paty. Hollywood se ho štítí od roku 2017, kdy Spaceyho vyhodili ze seriálu Dům z karet, a Ridley Scott reagoval na další znepokojivé informace tím, že herce vystříhal z natočeného snímku Všechny prachy světa a nahradil jej Christopherem Plummerem.
Spaceyho od té doby zaměstnalo jen pár lacinějších a převážně zahraničních produkcí, což herce přivedlo do pořádné finanční tísně. „Bydlím v hotelech, bydlím v Airbnb,“ přiznal pro The Telegraph. „Jdu tam, kde je práce. Doslova nemám žádný domov, to se snažím vysvětlit… Náklady za posledních sedm let byly astronomické. Příjmy jsem měl minimální a všechno jen odcházelo.“
Spacey své vyjádření posléze osvětlil na sociálních sítích, kde fanouškům napsal, že rozhodně není bezdomovec v tom běžném slova smyslu. „V rozhovoru s Mickem Brownem, úžasným novinářem, který napsal článek pro The Telegraph, kde tato fáma poprvé vznikla, jsem řekl, že v podstatě žiji v hotelech a Airbnb a chodím tam, kde je práce – přesně tak jako na úplném začátku své kariéry v tomto oboru.“
Prokopat se do první ligy
Klima se ale v této dekádě proměňuje a není vyloučené, že úředně očištěného herce někdo vezme na milost a dopřeje mu pevné studiové zázemí. Přeje si to minimálně Sharon Stone, která Spaceyho nazvala géniem a prohlásila, že „se nemůže dočkat, až jej uvidí zase v práci“. S tím souzní i Liam Neeson, podle něhož Spaceyho „průmysl potřebuje a obrovsky ho postrádá“.
Spacey si pokouší přivydělat a realizovat se také za kamerou, na rok 2027 je naplánovaná premiéra jeho třetího režijního projektu, sci-fi akčňáku Holiguards s Dolphem Lundgrenem či Ericem Robertsem. Tím se ale do první ligy neprokope – k tomu potřebuje požehnání a přízeň těch největších hráčů, což by prý taková sci-fi být nemusela.
Chcete Spaceyho?
„Jsme v kontaktu s několika mimořádně vlivnými lidmi, kteří mě chtějí vrátit zpátky do práce,“ vyjádřil se k návratu k vysoce profilovaným hereckým rolím. „A k tomu dojde ve správný čas. Ale také musím říct, že mám pocit, že průmysl jako by čekal na povolení – od někoho, kdo má obrovský respekt a autoritu.“ Pokud by dle Spaceyho zavolali cenění filmoví autoři, Hollywood by rázem proti comebacku, který může slábnoucímu MeToo podlomit nohy, vůbec nic nenamítal.
„Takže můj pocit je, že kdyby zítra zavolal mému manažerovi Evanu Lowensteinovi Martin Scorsese nebo Quentin Tarantino, bylo by to vyřešené,“ dodal. „Byl bych nesmírně poctěn a nadšený, kdyby někdo s takovým talentem zvedl telefon.“ Spacey je bezpochyby fenomenální herec, jehož jsme si s takovou tvůrčí silou díky L. A. – Přísně tajné či Baby Driverovi vždy spojovali. Měl by ale člověk s takovým vroubkem ještě v marketingové sféře (samozřejmě i v etické, ale ta bývá většinou druhotná) kinematografie nějakou relevanci? Chtěli byste ho zase vidět ve velkých amerických filmech?