První praxe ho ale rychle vrátila na zem. „Šéfkuchař opilý už v sedm ráno, v kuchyni bylo jedno prkýnko a moje práce bylo krájet salám Junior na kostičky, usmažit ho ve starém oleji a hodit ho lidem na bufet. Ideálně, aby to plavalo v oleji jen trochu.“
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Pak ho mistrová přesunula na catering, kde poprvé poznal kuchyni, která měla pravidla a lidi ochotné něco naučit. Definitivní obrat přišel v nově otevřeném hotelu TheAugustine.
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„Všechno naleštěné, každý měl svůj úsek, všechno srovnané do pravého úhlu. Tehdejší šéfkuchař Richard Fuchs mi ukázal, jak úžasná ta práce umí být, když se dělá pořádně. A za to jsem mu hrozně vděčný.“
Surovina má mít hlavní slovo
Dnes Husák vede kuchyni La Verandy, pražské restaurace ve stínu kostela svatého Ducha v pražské ulici Elišky Krásnohorské. Podnik staví na sezonních surovinách a moderním pojetí evropské kuchyně.
„Občas se dostanete ke skvělé surovině a víte, že by byl hřích ji nepoužít. V tom případě je lepší s ní dělat co nejmíň a nechat ji na talíři zazářit.“ Jindy se vrací k chutím, co zná od dětství.
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„Občas chci na talíř přenést chuť, kterou už dávno znám, a dost často ji známe úplně všichni. Potom člověk musí použít fantazii a zkušenosti, aby takovou věc předělal do modernější podoby. Přitom si ale musíme dát pozor, abychom to nepřehnali a k původnímu jídlu zachovali úctu.“
„Ne nadarmo se říká, že největším nepřítelem kuchaře je jeho vlastní kreativita.“
Deset druhů rajčat
K surovinám si vytvořil ještě osobnější vztah. Letos si pronajal zahradu a zkouší na ní pěstovat vlastní zeleninu.
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„Jsem kluk z paneláku, tak se s tím občas trochu peru. Pomáhá mi moje zástupkyně Tereza, má k tomu trochu větší cit.“ Nasadil asi deset druhů rajčat a vybírá, která se objeví na zahradě i příští rok.
„Konkrétně u rajčat je ta rozmanitost chutí, barev a tvarů neuvěřitelná a byla by škoda zůstat jen u dvou.“
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Pěstuje také cukety, hlavně kvůli jejich květům, a má malou jedlou louku s květinami, kterými zdobí jídla.
„Vlastně přemýšlím, že příští rok budu asi potřebovat větší zahradu. Je taky fajn, že si těch surovin člověk více váží, když ví, kolik je za tím práce.“
Potenciál ze srandy
Při vývoji nových jídel se podle Husáka nedá všechno naplánovat. „Občas máte v hlavě nápad, o kterém jste přesvědčený, že to bude bomba, a pak zjistíte, že je to úplná hrůza. A pak máte druhý případ, když něco vyzkoušíte jen ze srandy a zjistíte, že to má neuvěřitelný potenciál.“ Na jistotu proto nehraje.
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„Jasně, můžete stavbu menu hrát na jistotu, ale to by nás asi nebavilo.“
Než se jídlo dostane před hosta, ochutná ho celý tým.
„Nejdřív si ho všichni ochutnáme, poupravíme a musíme se shodnout na tom, že to je ono. To, že to chutná mně, přece ještě vůbec nic neznamená.“
Host má něco prožít
Podstatná je pro něj také emoce, kterou jídlo vyvolá.
„Když host dostane talíř na stůl, mělo by to v něm vyvolat nějakou emoci. Ta umí být totiž dost často silnější než samotná chuť.“
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„Nemusí to hned znamenat, že z jídla musí kouřit suchý led a podobné kraviny. Občas jen stačí, že si člověk například vůni jídla spojí s nějakou vzpomínkou nebo že je tam prostě s člověkem, se kterým mu je dobře.“
Sám už prý návštěvu restaurace jako běžný host příliš nezvládá. „Jídlo spíš zkoumám a přemýšlím, jakou techniku v kuchyni použili, nebo zvedám talíře, abych se podíval zespodu na značku.“ Hosté by podle něj měli dělat pravý opak. „Lidé by si měli návštěvu restaurace v první řadě užít a jídlo by mělo být až na druhém místě.“
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Za roky v kuchyni se změnila gastronomie i Husákův pohled na vaření.
„Když jsem začínal, gastronomie byla dost jiná. Vše se od té doby posunulo. To je samozřejmě dobře, navíc člověka to nutí se posouvat. Ve vaření se totiž nedá zastavit, ostatní vás potom začnou předbíhat.“
Podle něj existují kuchaři, kteří dokonale zvládají složité techniky, a ti, kteří dokážou nechat vyniknout samotnou surovinu.
„Pak je ještě třetí druh, ti, kteří umí zkombinovat obojí. To už se ale bavíme o absolutní světové špičce.“ Sám se dnes přiklání k jednoduchosti. „To ale vůbec neznamená, že perfektní technika není důležitá.“
Inspirace je všude
Inspiraci hledá hlavně při cestování a v dalších restauracích. „Inspirace je všude. Důležité je spíš umět si hlavu hodit do módu, kdy ji mozek dokáže vnímat a nevymaže ji jako něco zbytečného.“
A přidává jednu důležitou hranici. „Je tenká hranice mezi inspirací a kopírováním.“
Talíř, který ho dnes vystihuje
]Vybrat jedno jídlo, které by vystihlo jeho kuchyni, není podle něj snadné. Jeho vaření se totiž průběžně mění.
„U jídel, která jsem například před dvěma lety považoval za svůj vrchol, si dnes říkám: Jak jsem to tenkrát mohl dát na menu? Doufám, že to samé si za dva roky řeknu o jídlech, která považuji za vrchol dnes.“
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Jedno jídlo ale přece jen vybral. „Je to teď asi naše grilovaná květová špička s konfitovanou cibulí, omáčkou z kyselých okurek a žloutkem. Je to česká chuť, kterou jsme upravili do moderní jednoduché podoby.“
Právě na ní je podle něj dobře vidět, kam se dnes jeho kuchyně posunula. K dobré surovině, známé chuti a technice, která nemá překážet tomu hlavnímu.