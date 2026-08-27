Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Petr Holeček
Petr Holeček
  14:00
Sledovat Metro na Googlu

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy | foto: La Veranda

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat nechtěl. Bylo mi patnáct, mojí jedinou starostí bylo, kde sehnat pár stovek, abych mohl večer nějakou holku pozvat na drink, a beztak jsem byl přesvědčený, že ze mě do pětadvaceti bude milionář,“ říká pro deník Metro Jiří Husák, šéfkuchař restaurace La Veranda.

První praxe ho ale rychle vrátila na zem. „Šéfkuchař opilý už v sedm ráno, v kuchyni bylo jedno prkýnko a moje práce bylo krájet salám Junior na kostičky, usmažit ho ve starém oleji a hodit ho lidem na bufet. Ideálně, aby to plavalo v oleji jen trochu.“

Nejlepší gastro brigáda v Evropě? Švýcarsko

Pak ho mistrová přesunula na catering, kde poprvé poznal kuchyni, která měla pravidla a lidi ochotné něco naučit. Definitivní obrat přišel v nově otevřeném hotelu TheAugustine.

Co (ne)víte o Dolly Parton? Otestujte své znalosti o královně country hudby

„Všechno naleštěné, každý měl svůj úsek, všechno srovnané do pravého úhlu. Tehdejší šéfkuchař Richard Fuchs mi ukázal, jak úžasná ta práce umí být, když se dělá pořádně. A za to jsem mu hrozně vděčný.“

Surovina má mít hlavní slovo

Dnes Husák vede kuchyni La Verandy, pražské restaurace ve stínu kostela svatého Ducha v pražské ulici Elišky Krásnohorské. Podnik staví na sezonních surovinách a moderním pojetí evropské kuchyně.

„Občas se dostanete ke skvělé surovině a víte, že by byl hřích ji nepoužít. V tom případě je lepší s ní dělat co nejmíň a nechat ji na talíři zazářit.“ Jindy se vrací k chutím, co zná od dětství.

Nový obchod nabídne nářadí, kosmetiku i hračky. Do Česka míří levný řetězec z Malajsie

„Občas chci na talíř přenést chuť, kterou už dávno znám, a dost často ji známe úplně všichni. Potom člověk musí použít fantazii a zkušenosti, aby takovou věc předělal do modernější podoby. Přitom si ale musíme dát pozor, abychom to nepřehnali a k původnímu jídlu zachovali úctu.“

„Ne nadarmo se říká, že největším nepřítelem kuchaře je jeho vlastní kreativita.“

Deset druhů rajčat

K surovinám si vytvořil ještě osobnější vztah. Letos si pronajal zahradu a zkouší na ní pěstovat vlastní zeleninu.

Za dobu v gastro branži jsem pojala pocit, že je kopr veřejný nepřítel, říká Křivánková

„Jsem kluk z paneláku, tak se s tím občas trochu peru. Pomáhá mi moje zástupkyně Tereza, má k tomu trochu větší cit.“ Nasadil asi deset druhů rajčat a vybírá, která se objeví na zahradě i příští rok.

„Konkrétně u rajčat je ta rozmanitost chutí, barev a tvarů neuvěřitelná a byla by škoda zůstat jen u dvou.“

Holešovická tržnice upevňuje svou pozici gastro spotu na pražské mapě

Pěstuje také cukety, hlavně kvůli jejich květům, a má malou jedlou louku s květinami, kterými zdobí jídla.

„Vlastně přemýšlím, že příští rok budu asi potřebovat větší zahradu. Je taky fajn, že si těch surovin člověk více váží, když ví, kolik je za tím práce.“

Potenciál ze srandy

Při vývoji nových jídel se podle Husáka nedá všechno naplánovat. „Občas máte v hlavě nápad, o kterém jste přesvědčený, že to bude bomba, a pak zjistíte, že je to úplná hrůza. A pak máte druhý případ, když něco vyzkoušíte jen ze srandy a zjistíte, že to má neuvěřitelný potenciál.“ Na jistotu proto nehraje.

Co bude s českou gastronomií? Podle mnohých je to loď, do které už tři roky teče

„Jasně, můžete stavbu menu hrát na jistotu, ale to by nás asi nebavilo.“

Než se jídlo dostane před hosta, ochutná ho celý tým.

„Nejdřív si ho všichni ochutnáme, poupravíme a musíme se shodnout na tom, že to je ono. To, že to chutná mně, přece ještě vůbec nic neznamená.“

Host má něco prožít

Podstatná je pro něj také emoce, kterou jídlo vyvolá.

„Když host dostane talíř na stůl, mělo by to v něm vyvolat nějakou emoci. Ta umí být totiž dost často silnější než samotná chuť.“

Prahu čeká přílet zlatého Airbusu. Unikátní A350 bude létat z Tchaj-peje

„Nemusí to hned znamenat, že z jídla musí kouřit suchý led a podobné kraviny. Občas jen stačí, že si člověk například vůni jídla spojí s nějakou vzpomínkou nebo že je tam prostě s člověkem, se kterým mu je dobře.“

Sám už prý návštěvu restaurace jako běžný host příliš nezvládá. „Jídlo spíš zkoumám a přemýšlím, jakou techniku v kuchyni použili, nebo zvedám talíře, abych se podíval zespodu na značku.“ Hosté by podle něj měli dělat pravý opak. „Lidé by si měli návštěvu restaurace v první řadě užít a jídlo by mělo být až na druhém místě.“

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Za roky v kuchyni se změnila gastronomie i Husákův pohled na vaření.

„Když jsem začínal, gastronomie byla dost jiná. Vše se od té doby posunulo. To je samozřejmě dobře, navíc člověka to nutí se posouvat. Ve vaření se totiž nedá zastavit, ostatní vás potom začnou předbíhat.“

Podle něj existují kuchaři, kteří dokonale zvládají složité techniky, a ti, kteří dokážou nechat vyniknout samotnou surovinu.

„Pak je ještě třetí druh, ti, kteří umí zkombinovat obojí. To už se ale bavíme o absolutní světové špičce.“ Sám se dnes přiklání k jednoduchosti. „To ale vůbec neznamená, že perfektní technika není důležitá.“

Inspirace je všude

Inspiraci hledá hlavně při cestování a v dalších restauracích. „Inspirace je všude. Důležité je spíš umět si hlavu hodit do módu, kdy ji mozek dokáže vnímat a nevymaže ji jako něco zbytečného.“

A přidává jednu důležitou hranici. „Je tenká hranice mezi inspirací a kopírováním.“

Talíř, který ho dnes vystihuje

]Vybrat jedno jídlo, které by vystihlo jeho kuchyni, není podle něj snadné. Jeho vaření se totiž průběžně mění.

„U jídel, která jsem například před dvěma lety považoval za svůj vrchol, si dnes říkám: Jak jsem to tenkrát mohl dát na menu? Doufám, že to samé si za dva roky řeknu o jídlech, která považuji za vrchol dnes.“

Roztomilá fotka, velký problém. Tohle radši na sociálních sítích nedělejte

Jedno jídlo ale přece jen vybral. „Je to teď asi naše grilovaná květová špička s konfitovanou cibulí, omáčkou z kyselých okurek a žloutkem. Je to česká chuť, kterou jsme upravili do moderní jednoduché podoby.“

Právě na ní je podle něj dobře vidět, kam se dnes jeho kuchyně posunula. K dobré surovině, známé chuti a technice, která nemá překážet tomu hlavnímu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Z původní stavby zůstalo prakticky jen zdivo. Ašský bazén se už plní vodou

Rekonstrukce bazénu v Aši je hotová, už se napouští voda.

Čištění, úklid, nátěry, obklady, montáž vybavení a sanitární techniky. A především napouštění vody do nové nerezové vany o obsahu přes 500 metrů krychlových. Celková rekonstrukce městského bazénu v...

27. srpna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Zloděj poničil sedmnáct hrobů, ukradl z nich dvířka a několik uren

Zloděj poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, z nichž ukradl...

Obyvatele Slatinic na Olomoucku rozezlil zatím neznámý zloděj, který na tamním hřbitově při krádeži poničil téměř dvě desítky hrobů. Navíc zde také ukradl několik uren. Pachateli hrozí za krádež a...

27. srpna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.