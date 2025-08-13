Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Autor: Metro.cz
  13:10
Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové. Jestli opravdu platí, že dobrého člověka peníze nezkazí, zjistí diváci ve hvězdně obsazené osmidílné sérii Milionáři. Nové příběhy přinese i kultovní Kriminálka Anděl.
„Přímý přenos je jako ta největší a zároveň vzhledem k nákladům i nejdražší...

„Přímý přenos je jako ta největší a zároveň vzhledem k nákladům i nejdražší skluzavka, na kterou si člověk může sednout,“ říká jeden z našich nejúspěšnějších moderátorů LIBOR BOUČEK (44), jehož hvězda stoupá i v zahraničí. Jak vznikly nápady na divácky oblíbené pořady Máme rádi Česko a Inkognito? Jaké byly jeho začátky u Davida Copperfielda? A jak se mu předloni v angličtině moderovalo basketbalové mistrovství světa na Filipínách? | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ondřej Sokol
Roman Zach a Zuzana Zlatohlávková v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2025)
Patricie Pagáčová v seriálu Ordinace v růžové zahradě
Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 letos slaví 21 let na obrazovkách. Vrací se i improvizační show Možné je všechno! V pořadu Na lovu bude nově působit Libor Bouček jako lovec s přezdívkou Žolík.

Kromě nových řad Hell´s Kitchen, Bachelora a Love Islandu bude novinkou Jáma lvová, kde pětice investorů bude hledat nové podnikatelské talenty. Oneplay přinese hned dva premiérové dokumentární seriály – příběh legendárního policajta a zrodu jeho metody v sérii Případy Jiřího Markoviče a sondu do fungování fotbalového klubu – Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Novinkou žánru hrané tvorby bude šestidílný komediální Oneplay Originál Štěstíčku naproti. Ve fotbale je totiž důležitá nahrávka! Podzim na Nově a Oneplay opět plný očekávaných premiér.

„Naším strategickým cílem v oblasti vlastní tvorby je vyprávět silné a divácky relevantní příběhy – v nejrůznějších žánrech a na všech platformách, odkud k našim divákům promlouváme. Proto jsme při tvorbě podzimního programového schématu spojili síly s tvůrci, kteří opakovaně prokazují, že dobře rozumějí jak tématům, o kterých vyprávějí, tak našemu publiku,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a Oneplay.

„Naší největší devízou zůstává důvěra, kterou jsme v posledních letech navázali s nejrespektovanějšími tvůrci na trhu. Jsme pro ně adresou první volby. To není samozřejmost, a proto i nadále děláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali. Výsledkem jsou výjimečné projekty – nejen pro tento podzim, ale i pro další sezóny,“ dodává Majeská.

„Těším se, že už za pár dnů začneme divákům nabízet novinky. Dokumentární série ze zákulisí fotbalu, vyšetřování pana Jiřího Markoviče nebo početí nových životů. Že dostanou tentokrát komediální sérii o korupci ve fotbale, kde důležitou roli hraje nahrávka, že se vrací silně herecky posílená Kriminálka Anděl a Ulice. Že jednoduše může být naše televize opět vítaným partnerem pro diváky, když se chtějí bavit, uvolnit, něco se dovědět,“ doplňuje ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler.

Bydžov. Malé město, kde je vše v pořádku. Hádky a rozepře se odehrávají za zavřenými dveřmi. Největším vzruchem jsou nanejvýš tak kapesní krádeže na vánočních trzích. Jenže idylka má vzít za své a Bydžov už nebude jako dřív. Jeden test DNA totiž spustí řetězec událostí, které změní životy místních obyvatel navždy. Za rodinným, komediálně laděným seriálem Bratři a sestry stojí silný autorský tým, herecké obsazení a především téma, které v sobě nese tajemství. Tajemství, k jehož rozuzlení není třeba policie, stačí rodina a přátelé.

Patricie Pagáčová v seriálu Ordinace v růžové zahradě

Že peníze kazí charakter? Uvidí se. Osmidílní Milionáři producentského hitmakera Tomáše Hoffmana s hvězdnou hereckou sestavou budou zkoumat, jak zahýbe pohádková výhra v loterii vztahy ve skupince přátel a kolegů. Vrací se Kriminálka Anděl se dvěma hereckými posilami – Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou. Návrat hlásí také improvizační show Možné je všechno!, kde se smetánka česko- slovenského šoubyznysu dobrovolně pouští do disciplín, u kterých se naprosto zesměšní. A právě to na nich diváci milují. Do nejoblíbenější vědomostní soutěže v českých televizích nastupuje Žolík. A není to nikdo jiný, než jeden z nejvyhledávanějších moderátorů Česka Libor Bouček. Ten nejprve štáb i diváky ohromil svými fenomenálními znalostmi, když se ve hvězdném speciálu Na lovu objevil jako VIP soutěžící. Oficiální nabídka od vedení TV Nova na sebe nenechala dlouho čekat a Libor kývl. Diváci se na něj mohou těšit už začátkem září.

Nové Pěsti ve tmě? Zapomeňte na Vašuta. Za rok se porve v kinech charismatický Slovák Milan Ondrík

Pro novou sezonu jsou nachystány premiérové řady formátů reality show, které se zabydlely na obrazovkách Novy a Oneplay a vytvořil se kolem nich doslova kult. Hell´s Kitchen bude opět plná ambiciózních kuchařů, kteří budou bojovat nejen o peněžní výhru, ale i o místo v nově otevřené restauraci průvodce pořadem Jana Punčocháře. Za láskou a romantikou se diváci, spolu se Zorkou Hejdovou, vydají na Love Island a životní partnerku bude hledat Bachelor. Novinkou je Jáma lvová s pěticí investorů hledajících zapálené podnikatele a jejich inovativní nápady a projekty.

Oneplay rozšíří nabídku své originální tvorby dokumentárními sériemi Případy Jiřího Markoviče a jedinečným vhledem do organismu fotbalového klubu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.

V hlavní roli příroda, trauma i šťabajzna pod útesem. Mix seriálů Temný případ a Yellowstone trenduje na Netflixu

Celé to začne jako případ drobného úplatkářství v nižší fotbalové soutěži a brzy začne díky šťavnatým odposlechům bobtnat v největší sportovní skandál v naší novodobé historii. Šestidílný komediální Oneplay Originál Štěstíčku naproti v režii Marka Najbrta nabídne drsnou komediální jízdu prostředím fotbalového světa nultých let.

