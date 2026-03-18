Z jednoduché hry, kde proti sobě hráči stavěli své pokémony a snažili se porazit soupeře, se postupně stal globální sběratelský fenomén s miliardovou hodnotou. Vedle samotného hraní se ale od začátku rozvíjela i druhá rovina, kterou je sběratelství. Některé karty se totiž tisknou v omezeném množství, mají speciální úpravy nebo vznikají pouze při výjimečných událostech. Právě ty v současnosti patří mezi nejvyhledávanější artikly. Pokémon karty tak opět zažívají globální boom, který dorazil i do Česka, a čísla ukazují, že nejde jen o krátkodobou vlnu. Podle aktuálních dat on-line tržiště Allegro totiž na domácím trhu vzrostly prodeje od roku 2023 o více než 54 procent a průměrná hodnota nákupu dokonce o 108 procent. Ve srovnání s Polskem, kde prodeje také rostou, ale pomalejším dvouciferným tempem, je český trh mnohem dynamičtější.
Jak vzniká fenomén
Zásadní roli v tomto boomu sehrály sociální sítě a celebrity. Jedním z nejviditelnějších aktérů je influencer Logan Paul, který se stal symbolem nové éry sběratelství. Jeho veřejné nákupy extrémně vzácných karet, včetně legendární Pikachu Illustrator, kterou pořídil za miliony dolarů, přitáhly k pokémon kartám masovou pozornost. V současnosti fenomén trenduje také na sítích TikTok a YouTube, kde tvůrci dělají takzvaný unboxing balíčků, tedy že karty rozbalují a komentují, co na nich je. Zhlédnutí takového obsahu se pohybuje v milionech a už se tak nějak stává součástí popkultury.
Do trendu se zapojují i další známé osobnosti, jako například Justin Bieber nebo zahraniční sportovci, kteří otevřeně přiznávají, že karty nejen sbírají, ale i vnímají jako investici.
Pravidla hry
Karty zmizely
během minut
Boom sbírání pokémonů má pochopitelně i své bizarní momenty. Ve Spojených státech se objevovaly případy, kdy obchody musely omezovat prodej balíčků na osobu, aby zabránily spekulantům vykupovat celé zásoby. V Kalifornii došlo ke krádeži pokémon karet za více než 180 tisíc dolarů a některé nové edice mizely z regálů během několika minut. Společnost Pokémon Company nyní tiskne miliardy karet ročně, přesto poptávka opakovaně převyšuje nabídku.
Tento globální trend se naplno promítá i do střední Evropy. Český a polský trh rostou podobným tempem a postupně se přibližují vyspělejším západním trhům. Zásadní změnou je především profil zákazníka. Stále větší část kupujících tvoří dospělí sběratelé, kteří nehledají jen zábavu, ale i hodnotu. Kartičky tak přestávají být impulzivním nákupem a stávají se cílenou investicí do budoucna.
Investiční aktivum
Významnou roli hraje i nostalgie. Generace, která pokémony objevila na přelomu tisíciletí, v současnosti disponuje vyšší kupní silou a vrací se ke svému dětství. Tento návrat je ale jiný než dříve, místo hraní totiž přichází systematické sbírání, sledování hodnoty a budování kolekcí. Pokémon karty se tak dostávají na pomezí hobby a alternativního investičního aktiva. Lokální scénu navíc formují i influenceři a hudebníci. V Česku a na Slovensku patří mezi nejviditelnější postavy raper Separ, který sběratelství popularizuje a přitahuje k němu mladší publikum. Právě kombinace globálního hypu a lokálních tváří pomáhá trendu zakořenit i na menších trzích.
Kulaté výročí
Další impulz, který zajišťuje, že tento fenomén jen tak nezmizí, přináší letošní rok, kdy značka Pokémon slaví 30. výročí. Na trh vstupují speciální edice s výročním brandingem, které tradičně zvyšují zájem sběratelů i investorů. Historie ukazuje, že právě podobné milníky často vedou k dalšímu růstu cen i poptávky. Pokémon karty přitom nejsou jediným segmentem, který roste. Spolu s nimi posilují i další sběratelské kategorie, od komiksů přes vinylové desky až po mince nebo modely.
Za zmínku stojí také pomyslný konkurent pokémonových karet Magic: The Gathering, který funguje už od roku 1993 a dodnes patří mezi nejrespektovanější sběratelské karetní hry. Zatímco pokémon karty těží především z nostalgie, vlivu sociálních sítí a nové generace sběratelů, Magic představuje spíše stabilnější a dlouhodobější přístup. Ikonické karty jako Black Lotus se prodávají za stovky tisíc dolarů a jejich hodnota se drží i po desítkách let. Pokémon tak aktuálně zažívá dynamický růst a boom, zatímco Magic ukazuje, že sběratelské karetní hry mohou mít i trvalou hodnotu přesahující aktuální trendy.
Nejdražší Pokémon karty světa