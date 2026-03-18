Z nostalgie se stává investiční fenomén. Pokémon karty slaví 30 let a vytěžit z nich můžete miliony

Tereza Šimurdová
  6:00
Představte si, že byste prodali dětskou sběratelskou kartu a získali za ni desítky či stovky tisíc korun. Pro někoho vzpomínka na dětství, pro jiného investice, která se může vyšplhat i do řádu milionů. Pokémon kartičky, které se poprvé objevily v 90. letech jako součást karetní hry pro děti, v současnosti zažívají nečekaný návrat.
Logan Paul s kartou Pikachu Illustrator | foto: Logan Paul

Karta Pikachu Illustrator z roku 1998
Youtuber Logan Paul
Karta Magic: The Gathering Black Lotus
Z jednoduché hry, kde proti sobě hráči stavěli své pokémony a snažili se porazit soupeře, se postupně stal globální sběratelský fenomén s miliardovou hodnotou. Vedle samotného hraní se ale od začátku rozvíjela i druhá rovina, kterou je sběratelství. Některé karty se totiž tisknou v omezeném množství, mají speciální úpravy nebo vznikají pouze při výjimečných událostech. Právě ty v současnosti patří mezi nejvyhledávanější artikly. Pokémon karty tak opět zažívají globální boom, který dorazil i do Česka, a čísla ukazují, že nejde jen o krátkodobou vlnu. Podle aktuálních dat on-line tržiště Allegro totiž na domácím trhu vzrostly prodeje od roku 2023 o více než 54 procent a průměrná hodnota nákupu dokonce o 108 procent. Ve srovnání s Polskem, kde prodeje také rostou, ale pomalejším dvouciferným tempem, je český trh mnohem dynamičtější.

Jak vzniká fenomén

Zásadní roli v tomto boomu sehrály sociální sítě a celebrity. Jedním z nejviditelnějších aktérů je influencer Logan Paul, který se stal symbolem nové éry sběratelství. Jeho veřejné nákupy extrémně vzácných karet, včetně legendární Pikachu Illustrator, kterou pořídil za miliony dolarů, přitáhly k pokémon kartám masovou pozornost. V současnosti fenomén trenduje také na sítích TikTok a YouTube, kde tvůrci dělají takzvaný unboxing balíčků, tedy že karty rozbalují a komentují, co na nich je. Zhlédnutí takového obsahu se pohybuje v milionech a už se tak nějak stává součástí popkultury.

Do trendu se zapojují i další známé osobnosti, jako například Justin Bieber nebo zahraniční sportovci, kteří otevřeně přiznávají, že karty nejen sbírají, ale i vnímají jako investici.

Pravidla hry

  • Pokémon Trading Card Game je strategická karetní hra pro dva hráče. Každý si sestaví vlastní balíček karet, který obsahuje kombinaci pokémonů, energií a speciálních trenérských karet.
  • Cílem hry je porazit soupeřovy pokémony a získat všechny výherní body.
  • Hráči vykládají své karty na herní plochu, posilují je pomocí energií a využívají jejich útoky i schopnosti.

Karty zmizely
během minut

Boom sbírání pokémonů má pochopitelně i své bizarní momenty. Ve Spojených státech se objevovaly případy, kdy obchody musely omezovat prodej balíčků na osobu, aby zabránily spekulantům vykupovat celé zásoby. V Kalifornii došlo ke krádeži pokémon karet za více než 180 tisíc dolarů a některé nové edice mizely z regálů během několika minut. Společnost Pokémon Company nyní tiskne miliardy karet ročně, přesto poptávka opakovaně převyšuje nabídku.

Tento globální trend se naplno promítá i do střední Evropy. Český a polský trh rostou podobným tempem a postupně se přibližují vyspělejším západním trhům. Zásadní změnou je především profil zákazníka. Stále větší část kupujících tvoří dospělí sběratelé, kteří nehledají jen zábavu, ale i hodnotu. Kartičky tak přestávají být impulzivním nákupem a stávají se cílenou investicí do budoucna.

Investiční aktivum

Významnou roli hraje i nostalgie. Generace, která pokémony objevila na přelomu tisíciletí, v současnosti disponuje vyšší kupní silou a vrací se ke svému dětství. Tento návrat je ale jiný než dříve, místo hraní totiž přichází systematické sbírání, sledování hodnoty a budování kolekcí. Pokémon karty se tak dostávají na pomezí hobby a alternativního investičního aktiva. Lokální scénu navíc formují i influenceři a hudebníci. V Česku a na Slovensku patří mezi nejviditelnější postavy raper Separ, který sběratelství popularizuje a přitahuje k němu mladší publikum. Právě kombinace globálního hypu a lokálních tváří pomáhá trendu zakořenit i na menších trzích.

Loni se vydražil také třeba kukuřičný chips Cheeto ve tvaru pokémona za téměř 88 tisíc dolarů.

Kulaté výročí

Další impulz, který zajišťuje, že tento fenomén jen tak nezmizí, přináší letošní rok, kdy značka Pokémon slaví 30. výročí. Na trh vstupují speciální edice s výročním brandingem, které tradičně zvyšují zájem sběratelů i investorů. Historie ukazuje, že právě podobné milníky často vedou k dalšímu růstu cen i poptávky. Pokémon karty přitom nejsou jediným segmentem, který roste. Spolu s nimi posilují i další sběratelské kategorie, od komiksů přes vinylové desky až po mince nebo modely.

Za zmínku stojí také pomyslný konkurent pokémonových karet Magic: The Gathering, který funguje už od roku 1993 a dodnes patří mezi nejrespektovanější sběratelské karetní hry. Zatímco pokémon karty těží především z nostalgie, vlivu sociálních sítí a nové generace sběratelů, Magic představuje spíše stabilnější a dlouhodobější přístup. Ikonické karty jako Black Lotus se prodávají za stovky tisíc dolarů a jejich hodnota se drží i po desítkách let. Pokémon tak aktuálně zažívá dynamický růst a boom, zatímco Magic ukazuje, že sběratelské karetní hry mohou mít i trvalou hodnotu přesahující aktuální trendy.

Karta Magic: The Gathering Black Lotus

Nejdražší Pokémon karty světa

  • Absolutním svatým grálem sběratelů je karta Pikachu Illustrator z roku 1998, která byla vytvořena jako odměna v ilustrátorské soutěži a existuje jí jen několik desítek kusů. Jediný exemplář v perfektním stavu (PSA 10), který vlastnil influencer Logan Paul, se letos prodal za rekordních 16,49 milionu dolarů (380 milionů Kč). Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla za jakoukoliv sběratelskou kartu zaplacena.
  • Mezi další extrémně cenné karty patří například Trophy Pikachu (1998) – turnajová karta prodaná za stovky tisíc dolarů, Charizard 1st Edition (1999, shadowless) – ikonická karta, která se v top stavu prodává běžně za statisíce dolarů, Blastoise Commissioned Presentation Card – unikátní testovací karta vytvořená pro prezentaci, s cenou v řádech stovek tisíc dolarů, Kangaskhan Family Event Trophy Card – extrémně vzácná promo karta z turnaje v Japonsku.
  • Hodnota těchto karet závisí především na třech faktorech – vzácnosti, stavu (takzvaný grading, nejčastěji od společnosti PSA) a příběhu konkrétního kusu. Právě kombinace extrémní rarity a mediální pozornosti, jako v případě Logana Paula, dokáže cenu vystřelit do absolutních rekordů.

