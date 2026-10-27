Philip Morris rozvíjí program sběru použitých tabákových náplní v Česku a na Slovensku už od roku 2022. Pro jejich další zpracování navázal spolupráci se slovenskou společností Reneso, která vyvinula vlastní technologii umožňující přeměnit odpad z tabákových výrobků na materiál využitelný při výrobě asfaltových směsí.
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„Použité tabákové náplně jsme dosud zpracovávali na Slovensku. Díky dlouhodobému zapojení spotřebitelů se však daří sbírat stále větší množství materiálu, a proto dávalo smysl rozšířit recyklační kapacity také do České republiky. Nová linka v Hoříně je teprve druhým zařízením svého druhu na světě a umožní nám zpracovávat materiál blíže místu jeho vzniku, snižovat přepravní vzdálenosti a posilovat lokální recyklační infrastrukturu,“ říká zakladatel a generální ředitel společnosti Reneso ČR Hugo Repáň.
Z použitých náplní vzniká materiál
pro výrobu asfaltu
Recyklační proces využívá technologii založenou na drcení, separaci a granulaci materiálu. Výsledkem je produkt Reneso Fibers, který se používá jako přísada do asfaltových směsí při výstavbě silnic. Nahrazuje část primárních surovin a současně přispívá ke zlepšení vybraných mechanických vlastností asfaltu. Reneso Fibers již byly využity při několika projektech na Slovensku. První český silniční úsek využívající vlákna Reneso pak bude následovat v první polovině příštího roku.
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„Na tomto projektu nás těší hned dvě věci. Především zájem spotřebitelů, kteří použité náplně vracejí a dávají tak celému systému smysl. Bez jejich aktivního zapojení by cirkulární program nemohl fungovat. Stejně důležité ale bylo najít partnera, který by tomuto materiálu dokázal dát nové využití. Díky dlouhodobé spolupráci na Slovensku byla společnost Reneso a její unikátní technologie, díky níž se použité náplně mohou vracet zpět do oběhu jako součást nového produktu, samozřejmou volbou,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.
Každý měsíc se v Česku sesbírá 1,4 tuny náplní
Tento cirkulární program jde nad rámec zákonných povinností a je postaven na dobrovolnosti spotřebitelů bez dalších incentiv. Dospělí uživatelé mohou použité náplně vracet prostřednictvím sítě přibližně sto padesáti IQOS prodejen a partnerských prodejen IQOS.
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Díky tomu se v České republice daří každý měsíc shromáždit téměř jeden a půl tuny použitých náplní, což odpovídá bezmála dvěma milionům kusů. Celkově bylo v Česku a na Slovensku dosud vysbíráno více než sto tun použitých tabákových a nikotinových náplní, které díky recyklaci dostávají druhý život.