Z Prahy do Piešťan a zpět je to 720 kilometrů. Jak to zvládne elektromobil za dva miliony?

Petr Holeček
Petr Holeček
  9:00
Hyundai Ioniq 9 je chytře postavený, extrémně prostorný a nečekaně krásný mastodont. Ale i on má své podmínky: bez rozumného tarifu na nabíjení se jeho kouzlo rychle rozplyne.

Elegantní a sofistikovaný zcela nový Ioniq 9 se odlišuje od davu svou uhlazenou siluetou a čistými liniemi. | foto: Metro.cz

Hyundai Ioniq 9 bereme ho na otočku Praha–Piešťany–Praha. Sedm set dvacet kilometrů, většinou dálnice. Na papíře je to drsný test pro jakýkoli elektromobil, natož pro více než pětimetrové SUV. Ale Ioniq si jede svoje – klid, ticho, neuvěřitelně pohodlná sedadla a stabilita, která připomíná spíš limuzínu než rodinný koráb pro sedm osob. Spotřeba se na dálnici s chytrou nohou ustálila na 26 kWh/100 km. Se započítáním našeho tarifu E.ON Drive (13 Kč/kWh) vyšla celá trasa na zhruba 2 450 korun. Pro srovnání: diesel se spotřebou 8 l/100 km by stejný výlet zvládl za asi 2 300 korun. Výsledek? Finanční rozdíl minimální, uhlíková stopa diskutabilní.

Obří a překvapivě efektivní

Ioniq 9 je dlouhý 5 060 mm, má rozvor 3 130 mm a nabízí až sedm míst. V praxi to znamená interiér připomínající první třídu: lounge křivky, relaxační sedadla ve druhé řadě, ticho díky dvojitým sklům, aktivnímu potlačování hluku a výborné aerodynamice (Cx 0,259). Pod kapotou je vždy stejný akumulátor 110 kWh, u testované verze pohon všech kol o výkonu 308 koní a 605 Nm. Zrychlení na stovku za 6,7 s, maximálka 200 km/h – víc rodinné elektrické SUV nepotřebuje. Dojezd podle WLTP činí 606 km, ve městě klidně přes 800. To je klíč k tomu, proč Ioniq 9 začíná dávat smysl i na dálky.

Auto se při jízdě nezalekne ničeho: vzdušné odpružení drží karoserii rovně, řízení je lehké a příjemné, rekuperace se dá ovládat pádly. Na dálnici je auto tak tiché, že posádka často zapomene, že jede v SUV – spíš to připomíná elektrický vlak.

Nabíjení rozhoduje

Ioniq 9 podporuje rychlé nabíjení 10–80 procent za 24 minut, pokud je stanice dostatečně výkonná. A tady se ukazuje zásadní pravda: bez správného tarifu elektřiny se provoz nevyplatí. S běžnou sazbou by cesta vyšla klidně o tisícovku dráž.

Kdo však nabíjí doma z levnějšího tarifu, případně má výhodné DC nabíjení ( tedy typicky registrované programy typu E.ON Drive), ten s Ioniqem 9 jezdí levněji než s dieselem a bez nákladů na oleje a další komodity pro spalováky.

Cena není nízká, konkurence taky ne

Testovaná výbava Calligraphy 4×4 stojí v Česku od 2 144 990 korun, náš kousek s doplňky (panoramatické okno, digitální zrcátka, prémiová barva) vychází na 2 239 890 korun.

A teď to zásadní: konkurence typu BMW X5, Land Rover Discovery nebo Volvo XC90 začíná podobně – a často s menší výbavou nebo vyšší spotřebou.


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

27. listopadu 2025

