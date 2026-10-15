Z přestupní stanice místo k životu? Holešovice mají dostat věž i dvě nová náměstí

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:09
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Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK + KRIŠTOF. | foto: Petr Otruba

Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof (říjen 2025)
Nová čtvrť v Holešovicích
Nová čtvrť v Holešovicích
Nová čtvrť v Holešovicích
7 fotografií
Budoucnost klíčové pražské čtvrti ukazuje výstava na radnici Prahy 7 a v severním vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice. Vítězný návrh studia Chybík + Krištof počítá se 74 metrů vysokou věží, dvěma náměstími a novými veřejnými prostory, které mají z dopravního uzlu vytvořit místo, kde se lidé nebudou jen míjet, ale také zastavovat a trávit čas.

V okolí Nádraží Holešovice se většinou žádný Pražan nezdržuje déle, než je nezbytně nutné. Přestoupit, doběhnout na vlak, tramvaj či bus a zase pryč. Případně dát sváču v místním fast foodu nebo pivo v nedalekém klubu. To by se ale mohlo změnit. Vítězný návrh proměny od brněnského studia Chybík + Krištof počítá se 74 metrů vysokou věží, dvěma náměstími i novými veřejnými prostory. Jak má vypadat budoucnost Holešovic, si mohou lidé prohlédnout v metru i na radnici Prahy 7.

„Dnes je to konec města, narazíte tam na stěnu. Nevytvořili jsme projektu záda, tu ulici jsme otevřeli veřejnosti,“ říká architekt Ondřej Chybík ze studia Chybík + Krištof, které v mezinárodním workshopu zvítězilo.

Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof (říjen 2025)

Právě poloha na křižovatce několika druhů dopravy dává projektu podle něj mimořádný potenciál.

„Je tam metro, vlak i městská hromadná doprava. Pro architekta je to projekt snů, protože může vytvářet místa, která budou fungovat desetiletí, možná staletí dopředu,“ dodává Chybík.

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Obří věž a možná i důvod vystoupit z metra

Nejvýraznějším prvkem návrhu bude věž vysoká 74 metrů. Architekti chtějí navázat na tradiční vzhled Holešovic, zejména na režné zdivo a červenou barvu. Nové budovy tak nemají působit jako architektonická vesmírná loď, která náhodně přistála.

Důležitější než samotná výška ale má být to, co se odehraje dole. Návrh počítá se zastřešeným veřejným prostorem nad tubusem metra, dvěma novými náměstími a osm metrů hlubokou arkádou podél železnice. V přízemí budov se počítá s obchody a kulturními funkcemi.

Severní bloky mohou být dalším kamínkem do mozaiky a z jihu ji snad doplní filharmonie.

Lenka Burgerová, místostarostka Prahy 7

Cílem je dostat život i do míst, která v současnosti od okolí odděluje železniční infrastruktura. Jinými slovy: aby člověk nemusel okolí nádraží pouze překonat, ale mohl v něm také něco zařídit, potkat se s přáteli nebo chvíli posedět.

Jestli se z nové čtvrti stane skutečně živé místo, samozřejmě nebude záležet jen na hezkých vizualizacích. Důležité bude také to, jaké služby tu nakonec vzniknou, jak snadno se lidé dostanou mezi jednotlivými částmi území a zda veřejná prostranství budou pocitově příjemná i mimo pracovní dobu. Jinými slovy, zda je nezaplní narkomani a lidé bez domova.

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Nová čtvrť nebude stát sama

Nové Holešovice jsou součástí rozsáhlé proměny brownfieldu Bubny-Zátory. Samotné řešené území má přibližně 8,3 hektaru a podle plánů zde může vzniknout až 320 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. To je součet podlaží budov, nikoli jejich zastavěná plocha. Proměna navíc přichází v době, kdy se mění také železnice. Nový úsek trati mezi Bubny a Výstavištěm se dvěma stanicemi už funguje a je součástí budovaného spojení Prahy s letištěm a Kladnem.

Nová čtvrť v Holešovicích

Jednotlivé projekty by se měly postupně poskládat do většího celku. Místostarostka Prahy 7 a místopředsedkyně poroty Lenka Burgerová v této souvislosti připomíná i další plánované proměny města. „Severní bloky mohou být dalším kamínkem do mozaiky a z jihu ji snad doplní filharmonie,“ komentuje Burgerová

A právě v tom je háček. Postavit několik hezkých domů je jedna věc, vytvořit fungující čtvrť druhá. Rozhodovat budou také ulice, služby, veřejná prostranství a návaznost na okolní Holešovice.

Burgerová zdůrazňuje, že důležitá bude spolupráce všech, kteří do budoucnosti území mohou zasáhnout. „Naším nejdůležitějším úkolem je udržet úroveň diskuse a spolupráce tak, aby území považovali za jedno ze svých nejzajímavějších nejen soukromí investoři, ale také město, lidé, kteří tam budou bydlet, i ti, kteří už v Holešovicích bydlí,“ uvedla.

O budoucnosti se mluví patnáct let

Architektonická soutěž měla mezinárodní obsazení. Zúčastnilo se jí osm týmů z pěti zemí, do druhého kola postoupilo pět z nich. Druhé místo získalo dánské studio Adept, třetí skončil tým Behnisch Architekten a CMC Architects.

Specifikem workshopu bylo, že architekti mohli své návrhy během procesu dále rozvíjet a reagovat na práci ostatních. Proběhla dvě kolokvia s architekty a dvě jednání poroty.

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

„Naplnila se ambice soutěžního workshopu, při kterém si soutěžící vidí do karet a navzájem se ovlivňují,“ říká architektka Jana Moravcová ze studia Norma architekti, které workshop koordinovalo společně s D&K Drost Consult.

Petra Vojtasik z druhého oceněného studia ADEPT připomíná, že nejde o nápad, který by se v Holešovicích objevil včera.

„Je to zhruba patnáct let, co se Nové Holešovice a Bubny-Zátory zadávaly jako školní projekty na Fakultě architektury. Přijde mi neuvěřitelné, že se to teď opravdu realizuje,“ upozorňuje Vojtasik.

Nová čtvrť v Holešovicích

Hotovo má být v roce 2040

Vítězný projekt nyní čeká dopracování. V letech 2026 až 2029 se počítá s projektovou přípravou, žádost o povolení záměru má následovat v roce 2030 a povolení prvního projektu se plánuje na rok 2031. Dokončení všech bloků se podle současného harmonogramu předpokládá v roce 2040.

Do té doby se ještě může mnoho detailů změnit. Zatím jde o architektonický návrh, nikoli o hotový projekt se všemi povoleními. Jasnější představu o tom, co architekti zamýšlejí, si ale lze udělat už nyní.

Kam na výstavu?

  • Radnice Prahy 7: U Průhonu 1338/38, přízemí. Výstava je návštěvníkům k dispozici do 2. listopadu letošního roku, ve všední dny v otevíracích hodinách úřadu, v pondělí a ve středu´do osmnácti hodin.
  • Metro Nádraží Holešovice: severní vestibul, přístupný během provozu metra.
  • Komentovaná prohlídka: 20. října od osmnácti hodin na radnici Prahy 7 s vítězným týmem.
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