Z Varšavy do Prahy za vůněmi. Člověk může být sám sobě parfumérem, shodují se majitelé studia

Jakmile otevřete dveře, sympatický pár vás přivítá v ateliéru, který na první pohled působí jako stará lékárna. Všude najdete skleněné lahvičky plné záhadných tekutin. A vlastně v sobě také skrývají určitý lék – jsou plné vonných esencí. Partneři totiž provozují parfumerii, jež má jedno specifikum – můžete si zde za pomoci parfumérky sestavit svůj vlastní parfém.
Partneři Borys Kudela a Olga Dworzycka dali vale Varšavě a přijeli do Prahy učit lidi míchat vůně. | foto: Parfume Prague

„Život ve Varšavě nás už nebavil. Manžel má v Česku kořeny a stačila jedna cesta do Prahy, kdy jsme stáli na Karlově mostě a řekli jsme si: ‚Jo, tady můžeme bydlet.‘ Oba máme parfémy rádi, já jsem dokonce vystudovala parfumérství. A tak jsme si v roce 2016 otevřeli první showroom Perfumed Prague,“ popisuje Olga Dworzycka začátky jejich voňavého byznysu. Po pár letech k showroomu v centru přibyl ještě druhý.

Její partner Borys Kudela sice vystudoval vojenskou školu, a dřív dokonce pracoval v automobilovém průmyslu, ale lásku k parfémům vždy sdíleli: „Mám možná víc parfémů než Olga. Uhranulo mě, nakolik je svět parfémů krásný a kreativní. Každý den neustále něco objevujete, pro mě je to hodně o paměti – musíte si zapamatovat, jak voní levandule nebo třeba čerstvě opečený chleba, a následně si vůni hned vybavit.“

Do práce bez navonění

To, že má Borys sám víc parfémů než jeho partnerka, ale není jen náhoda hodná pousmání. Parfuméři se totiž paradoxně vůním v běžném životě co nejvíce vyhýbají. „Žádná z parfumérek nemůže být navoněná v práci. Maximálně může mít navoněné oblečení, které je při práci bokem na věšáku – šálu, bundu nebo kabát,“ říká Olga.

Jakékoli výrazné vůně včetně aviváží by práci narušily. I nepatrný vnější podnět může totiž čich zkreslit. „Většinou cítíme, že máme unavené oči, ale u nosu nás to nenapadne. Přitom – stejně jako každý jiný orgán – i on se může unavit. To je i důvod, proč většinou pracujeme dopoledne a máme jen omezený počet vzorků – potřebujeme, aby byl nos co nejčerstvější,“ vysvětluje Olga.

Nejdříve je nutné si všechny vůně očichat samostatně. Pak přijde na řadu alchymie.

Jak si namíchat vůni

Parfumérky vás pak provázejí celým workshopem. A jak takové sestavování vůně v Perfume Prague vypadá? Workshop začíná tím, že si nejprve zkusíte jednotlivé suroviny, tedy vůně, samostatně. Ty se nacházejí v oněch „lékárnických lahvičkách“ – jsou to čisté destiláty, které mají za sebou dlouhý výrobní proces trvající osm až devět týdnů.

Účastníci přivoní ke každé složce zvlášť, například k santalu, lípě nebo černému rybízu, a teprve potom začínají jednotlivé tóny skládat. Všechno se testuje na papírcích a kombinuje krok za krokem, podobně jako se to dělá při profesionálním vývoji parfému: vytvoří se několik variant, ty se porovnávají, vybírají dva až tři nejlepší vzorky a ty se následně testují dál, dokud se nenajde ideální finální kompozice. To vše za asistence parfumérky. „Je to zážitek, člověk může být sám sobě parfumérem. Ten parfém je poskládaný přes vás – jsou v něm emoce i vzpomínky,“ říkají.

Partneři si zakládají na osobním přístupu, vřelosti a přátelskosti. Jak zmiňoval Borys, celá idea je hlavně o emocích a vzpomínkách. Dokazují to i příběhy, které se v jejich showroomu odehrály: „Jedna paní si u nás vytvořila parfém a po několika letech zemřela. Její dcera si pak u nás kupovala tu vůni znovu, aby si uchovala vzpomínku na maminku. Parfém je emoce. Není to jen produkt,“ říká Borys.

24 důvodů těšit se na ráno? Čokolády, kosmetiku i DIY překvapení vylupují také dospělí

V přírodě neexistují

Partnerům se povedlo udělat z míchání parfémů zážitek pro každého. Ve skutečnosti je ale samotné parfumérství velmi náročná technická disciplína. „Pracuje se neustále se vzorci, chemickými strukturami a procesy, které ovlivňují výslednou vůni. Každá složka má vlastní chemickou strukturu a její výroba zahrnuje různé technologické kroky podle toho, jak je komplikovaná. Kromě přírodních extraktů se nyní používají také syntetické molekuly, které v přírodě neexistují, ale umožňují vytvářet nové vůně a posouvají obor dopředu. Parfumérství je svět, kde každý rok vznikají nové molekuly a nové suroviny, pořád je co objevovat,“ vysvětluje Olga. Sama obor parfumérství studovala ve Francii, a to konkrétně ve městě Grasse v Provence, které je považováno za světové centrum parfémů.

Samozřejmě za úspěchem je i tvrdá práce.
Malý byznys není o tom, že podnikatel spí do poledne.

Borys Kudela, parfumér

„Celé to začalo už v dětství, moje maminka je chemička, takže jsem vyrůstala obklopená pipetkami a kádinkami a chemii měla doslova pod nosem odjakživa,“ dodává.

Paradoxní je, že její partner je pravým opakem: „Já si naopak pamatuju, jak moje bývalá učitelka chemie na střední škole říkala: ‚Borysi, za ten svůj poslední test bys dostal Nobelovku, já tě pustím dál, ale slib mi, že už s chemií nebudeš mít nic společného,“ směje se.

Spolu doma i v práci

A co podle nich stojí za jejich úspěchem? „První úspěch asi je, že jsme to spolu vydrželi – jako partneři i jako kolegové. Od začátku jsme si řekli, že všechna rozhodnutí musí být společná a komfortní pro oba. Když to jeden necítí, tak to neděláme,“ popisuje Olga. „Samozřejmě za úspěchem je i tvrdá práce. Malý byznys není o tom, že podnikatel spí do poledne. Je o skládání palet, rozvozech zboží po městě, řešení termínů a někdy i pokut. Instagramová romantika nevystihuje realitu: podnikatel je často ten, kdo stojí první ve skladu,“ dodává Borys.

