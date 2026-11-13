V temnotách vychází z knižní předlohy manželského autorského dua Alexandera Ahndorila a Alexandry Coelho Ahndoril, známého pod pseudonymem Lars Kepler. Konkrétně jde o adaptaci dvojice románů - Lazarus a The Sandman. Projekt dokonce původně vznikal pod prvně zmiňovaným názvem a s hlavní rolí se počítalo pro Toma Hardyho. Ten však nakonec z projektu vypadl a jednu z ústředních postav převzal Stephen Graham, jehož výrazný výkon v oceňované minisérii Adolescent (2025) mu v poslední době otevřel nejednu hereckou příležitost. A co se názvu Lazarus týče, ten si loni ukradla pro sebe minisérie Harlana Cobena, a to na obrazovkách Amazon Prime video.
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Aktuálně vysílaný příběh nás zavádí do malého města v západní Pensylvánii, kde, bohužel, nedávají dobrou noc jenom lišky.
Seriál od Apple TV+ V temnotách, na který já osobně nově koukám přes streamovací službu Canal+, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
O čem to je?
Příběh se točí kolem detektiva Jonaha Lynna (Liev Schreiber), bývalého vojáka a zkušeného kriminalisty, který se po letech náročné policejní práce ocitá u případu, jenž mu nedá spát. Zásadní zlom, kterým náš příběh začíná, nastává ve chvíli, kdy se po třech letech nečekaně objeví chlapec, který byl považován za jednu z obětí sériového vraha Jureka Waltera (Stephen Graham). Jeho návrat však přináší další znepokojivé otázky. Kde byl klučina vězněn? Kde je jeho sestra, která se stále pohřešuje? A co všechno o jejím zmizení ví samotný Jurek? Ten skončil za mřížemi zabezpečeného psychiatrického zařízení, odkud by těžko mohl osobně pokračovat v kariéře pohřbívání lidí zaživa. Ani to ale neznamená, že už nemá nad událostmi kontrolu. Jako diváci navíc vidíme, že si dotyčný umí i ve zmiňovaném nápravném zařízení snadno najít prostor pro nějaké to intrikaření.
Jonah se nicméně pouští do zoufalého pátrání po poslední pohřešované oběti. Významnou roli v něm hraje také jeho skorodcera Saga Bauer (Zazie Beetz), agentka FBI, která se rozhodne proniknout do Jurekova bezprostředního okolí v utajení. Musí se k němu dostat co nejblíže a zjistit, co skutečně ví. Jenže dostat se do blízkosti, nebo dokonce do mysli mimořádně manipulativního vraha, může být mnohem nebezpečnější, než se na první pohled může zdát. Dokáže Jonah odhalit pravdu a najít pohřešovanou dívku dřív, než bude pozdě? A dožije se jeho svěřenkyně závěrečných titulků?
Vítr vane od severu
České vydání Keplerových detektivek má na starosti brněnské nakladatelství Host, přičemž Písečný muž se na tuzemský trh dostal už v roce 2013. Tvůrci seroše se ovšem rozhodli pro poměrně výraznou změnu prostředí. Původní švédské kulisy vyměnili za americkou Pensylvánii a z komisaře Joony Linny se stal Jonah Lynn. Jak upozorňuje Nicole Gallucci v recenzi na webu Decider, skalní fanoušci knižní předlohy tak nejsou ze všech úprav úplně nadšení. Jednou z nich je například původ samotného Jureka Waltera, který je v seriálové verzi Litevcem, zatímco v knihách má ruské kořeny.
Jak upozornil web Netflixer.cz, zajímavý pohled nabízí také argentinský portál Micropsia. Podle jeho recenzenta vznikl spojením dvou románů jakýsi výběr toho nejlepšího, co kriminální žánr nabízí. Nechybí tedy traumatizovaný detektiv, pátrání po pohřešované dívce ani mimořádně nebezpečný vrah, který svým vystupováním připomíná Hannibala Lectera. Výsledkem je podle něj směs známých žánrových postupů, kterou se tvůrci snaží oživit především silným hereckým obsazením.
Co na to my?
Je pravdou, že srovnání s Lecterem při sledování V temnotách nejspíš napadne každého fanouška žánru, a to už v úvodu první epizody. Právě zde se totiž ústřednímu záporákovi podaří „přes zeď“ zmanipulovat jiného vězně k sebevraždě. Je vám to povědomé? Na Mlčení jehňátek si možná, podobně jako já, vzpomenete i v několika dalších scénách. Zejména v těch doslova temných.
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Prohlašovat o seriálu, že jde pouze o chytrou směs žánrových klišé, respektive osvědčených nápadů jiných tvůrců, mi však v tuto chvíli připadá poněkud předčasné. Zatím totiž splňuje to nejdůležitější – dokáže divákovu pozornost napnout jako strunu. A to se počítá. Nezbývá než doufat, že stejně přesvědčivý bude i celkový výsledek. Ideálně stejně jako jiná mysteriózní pecka, v níž Graham ztvárnil ústředního záporáka, tedy Těla (2023). A pokud ne, pak ať je alespoň tak úderný a syrový jako Schreiberův Ray Donovan (2013–2020).
V případě těchto zmiňovaných titulů jsem však po zhlednutí čtyř úvodních epizod neměl již v hlavně poměrně jasnou představu, jak to celé dopadne. Nyní mám pocit, že přesně vím, kdo je tou tajemnou osobou, která Jureka „zastupuje“ venku.
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Jedna vražda, stejná mrtvola a čtyři časové roviny. Seriál Těla je jako Dark, ale víc pro blbce
V temnotách