Z vysloužilých solárních panelů nový byznys. Recyklace místo ekologické hrozby

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:00
Každá technologie jednou doslouží a výjimkou nejsou ani solární panely. Zatímco dříve panovaly obavy, že zaplaví skládky, dnes se z jejich likvidace stává výnosný obor. České firmy dokážou recyklovat až 83 procent materiálu z panelů a proměnit je ve zdroj cenných surovin pro průmysl i energetiku.

Likvidace starých FVE panelů nabízí zajímavý byznys. | foto: MAFRA

Každá nová technologie s sebou přináší i problém. Jak se jí zbavit, když doslouží? V posledních patnácti letech se nejčastěji hovoří o fotovoltaice. Už otřepaná školní četba fejetonu Jana Nerudy, kdy spisovatel řešil, kam se starým slamníkem, je jistě všem známá. V současnosti by to Neruda vyřešil cestou do sběrného dvora. Možná by mu tam vzali i doslouživší fotovoltaický panel z romantické střechy domu na Malé Straně v Praze.

Věčné jsou jen diamanty

Protože na rozdíl od diamantů, které podle jedné z bondovek z roku 1956 věčné jsou, panely vyrábějící elektřinu mají životnost omezenou. Fotovoltaické elektrárny (FVE) mohou fungovat kolem 25 až třiceti let, záleží na době, kdy byly vyvíjeny. Navíc se mění jejich kvalita a výkonnost, provozovatelé mohou jejich součásti měnit ještě před uplynutím jejich životnosti kvůli ekonomice provozu.

V prvních letech fotovoltaického boomu byly časté obavy, že svět bude zaplaven skládkami fotovoltaických vysloužilců. I tak ale v současnosti je už přes padesát procent všech FVE v Česku v polovině své životnosti. Jejich likvidace je ze zákona povinná. Řada firem proto nevidí ve vyřazených panelech ekologické nebezpečí, ale především nový směr podnikání. Jedna z linek určených na zpracování starých panelů je například v Kralupech nad Vltavou. Společnost Dekonta tady může ročně zpracovat až dvě tisícovky tun vysloužilých panelů.

„Linka umožňuje znovu využít 83 procent materiálu tvořícího solární panel. Z každého se díky ní vytřídí cenné kovy, sklo, plasty a další suroviny a připraví se k dalšímu využití,“ popisuje základní informace Vojtěch Musil, jednatel společnosti Dekonta IC. Podobný byznys jako v Kralupech provozuje v Česku už jenom jedna další firma. Dekonta spolupracuje mimo jiné i se společností ČEZ. Státní energetická firma si totiž už v předstihu zajišťuje jako provozovatel FVE dostatečnou kapacitu pro budoucí likvidaci starých zařízení tohoto typu.

„Připravujeme se na postupné dožívání panelů z elektráren fungujících více než 15 let. Rozšiřujeme proto síť partnerů pro odpovědné ekologické zpracování vysloužilých panelů, které se stanou zdrojem cenných surovin pro český průmysl,“ říká Ladislav Trylč, jednatel společnosti ČEZ Recyklace.

Na sklo s nožem

Jedním z jejich dalších partnerů je společnost Technoworld. Ta provozuje dvě recyklační linky, které se liší především technologií odstraňování skleněného povrchu panelů. První zařízení je určeno pro zpracování poškozených panelů, jejichž skleněný povrch odstraňuje speciálním frézováním.

Druhá linka funguje v areálu firmy ve středočeských Letech, umí vrchní skleněnou vrstvu odstranit vcelku bez jejího porušení.

„Za den zrecyklují několik tun vyřazených fotovoltaických panelů, roční kapacita obou linek je plánována na pět tisíc tun,“ uvádí Jan Vrba, předseda správní rady Technoworld. Poprvé ve větším objemu využil ČEZ služby certifikované recyklace při likvidaci následků tornáda na jižní Moravě v roce 2021. Více než devět tisíc vyřazených panelů z poškozené fotovoltaické elektrárny v Pánově u Hodonína bylo předáno certifikovanému zpracovateli za účelem zajištění jejich recyklace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Plzeňský kraj připravuje nákup energií pro své organizace na léta 2027 a 2028

Plzeňský kraj připravuje nákup elektřiny a zemního plynu pro své organizace na roky 2027 a 2028. Radní dnes schválili to, že obě komodity bude nakupovat od...

13. října 2025  16:15,  aktualizováno  16:15

Obyvatelé Mělníka se mohou vyjádřit k plánované podobě křižovatky

Obyvatelé Mělníka se mohou vyjádřit k plánované podobě křižovatky ulic Pražská, Fibichova a Krombholcova, u budovy soudu má vzniknout kruhový objezd. Cílem je...

13. října 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Muž na Brněnsku zemřel při lesních pracích, spadl na něj strom

Poblíž Moravských Knínic na Brněnsku dnes zemřel muž středního věku, na kterého při práci v lese spadl strom. Policie okolnosti neštěstí zjišťuje. ČTK to řekl...

13. října 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího...

13. října 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na zlínském Lesním hřbitově je pietní místo pro předčasně zesnulé děti

Na zlínském Lesním hřbitově dnes bylo odhaleno pietní místo, kde mohou rodiče v tichosti zavzpomínat na zemřelé dítě, zapálit svíčku a najít duchovní útěchu....

13. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Gloriet už není strašidelná kulisa. Obec mění barokní klenot Českého středohoří

Nenápadná, ale mimořádně krásná stavba v zajímavé části Českého středohoří, Milešovský gloriet, znovu získává svůj lesk. Ještě před několika lety působil pavilon v milešovském zámeckém parku spíše...

13. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Z vysloužilých solárních panelů nový byznys. Recyklace místo ekologické hrozby

Každá technologie jednou doslouží a výjimkou nejsou ani solární panely. Zatímco dříve panovaly obavy, že zaplaví skládky, dnes se z jejich likvidace stává výnosný obor. České firmy dokážou recyklovat...

13. října 2025

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:32,  aktualizováno  16:50

Dynamika městského života očima Juliena van Middendorpa

13. října 2025  16:34

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír...

13. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Dřív psala na stroji, teď vypráví. Ve 104 letech vydala román o Ježíšovi v Indii

Když Marta Mokrá v románu Poutník píše o prorokovi, který „bude putovat do Indie a snad se tam dožije sta let“, symbolicky tím propojuje příběh své knihy s vlastním životem. Pravděpodobně nejstarší...

13. října 2025  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.