Za 14 let už 1 600 fotek a 650 tisíc korun. Jak dostat svůj snímek do Metra?

Autor: Metro.cz
  10:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Posíláte do Metra čtenářské fotografie a přemýšlíte, proč některé snímky uspějí a jiné ne? Redakce přináší přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění i finanční odměnu. Důležitá je rychlost, aktuálnost i schopnost všimnout si zajímavostí, které ostatním uniknou.

V roce 2012 jsme společně s webem deníku Metro spustili také rubriku Hlídač. Od té doby nám každý den čtenáři posílají desítky fotografií z Prahy i dalších koutů republiky.

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Některé skončí v galerii na webu, jiné se objeví přímo na stránkách novin a jejich autoři za ně získají odměnu. Za těch 14 let jsme v novinách vydali bezmála 1 600 snímků našich čtenářů. Mnohé zároveň posloužily jako cenný zdroj inspirace pro články. Na odměnách to za tu dobu dalo úctyhodných 650 tisíc korun.

O projektu Hlídač vznikla dokonce i diplomová práce Martina Holzknechta z roku 2017, kterou zpracoval na závěr studia na Karlově univerzitě.

Přinášíme přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění či odměnu:

  • Věřte, že všechny fotky vidíme a evidujeme, proto když je nezveřejníme, má to důvod, a nemá smysl je posílat opakovaně.
  • Aktuální fotky posílejte co nejdříve. Snímky z akcí posílejte v den konání akce.
  • Zpravodajství. Posílejte také fotky zpravodajské. Snímek západu slunce nad Prahou je pastva pro oči, ale na stránky novin se nehodí.
  • Boj o čas. V novinách máme různě uzávěrky. Když nám pošlete fotku pozdě večer, nestíháme ji do druhého dne otisknout. Pokud jde o aktualitu, za dva dny je pro nás snímek „prošlý“.
  • Zajímavosti vítězí. Praha je sice fotogenická, ale zaměřte se na změny, kterých si třeba jen tak někdo nevšimne.
  • Závady, problémy, nesmysly. Nepovedená oprava nebo poničená socha? Značka vzhůru nohama? Vrak zabírající místo? Takové fotky nás zajímají. Navíc pokud o problému napíšeme, tak se často stane, že se dotyčná osoba nebo instituce chytí za nos a problém odstraní.
  • Kde a co. Někteří nám zapomínají připsat ke snímkům, co a kde na fotce je.
  • Galerie snímků. Všechny fotky, které prošly prvním kolečkem, najdete na stránkách www.metro.cz. Z nich pak vybíráme snímky do novin, z některých píšeme články.
  • Výběr. Fotky přebíráme ručně a občas nám někdo zaplní systém. Stačí, když nám pošlete dvě až tři nejhezčí fotky.
  • Pikantnosti. Auto sjíždějící schody na Petříně bylo prostě hitem. Mějte oči otevřené, třeba narazíte na něco i vy.
  • Diakritika a gramatika. Pokud jste smutní, že nám trvá přebírání fotek, pomůžete nám zkrátit tento čas, když budete psát s diakritikou a nebudete psát verzálkami.
  • Lidé by vám neměli chybět. Fotíte akce pro lidi? Dostaňte je do hledáčku fotoaparátu nebo mobilu. Festival pro lidi vypadá smutně, když posíláte fotky bez lidí.
  • Jak na to? Pokud nechcete posílat snímky přes formulář na webu www.metro.cz, stačí je poslat na adresu mms@metro.cz.
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