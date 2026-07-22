V roce 2012 jsme společně s webem deníku Metro spustili také rubriku Hlídač. Od té doby nám každý den čtenáři posílají desítky fotografií z Prahy i dalších koutů republiky.
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Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za zdařilé fotoúlovky z víkendu
Některé skončí v galerii na webu, jiné se objeví přímo na stránkách novin a jejich autoři za ně získají odměnu. Za těch 14 let jsme v novinách vydali bezmála 1 600 snímků našich čtenářů. Mnohé zároveň posloužily jako cenný zdroj inspirace pro články. Na odměnách to za tu dobu dalo úctyhodných 650 tisíc korun.
O projektu Hlídač vznikla dokonce i diplomová práce Martina Holzknechta z roku 2017, kterou zpracoval na závěr studia na Karlově univerzitě.
Přinášíme přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění či odměnu: