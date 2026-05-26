Jako novinářka, ať už kulturní, nebo později v gastro branži, jste to byla vy, kdo do jisté míry hodnotil práci ostatních. Vzpomínáte si na chvíli, kdy se role obrátily?
Na nic konkrétního si asi nevzpomenu, ale moje předchozí práce byla po všech stránkách dobrá průprava. Projevilo se to třeba v tom, že jsem s kritikou počítala a snažila se být vůči novinářům vstřícnější a komunikativnější. Nebo když jsem otevřela bistro, udělala jsem si do zásoby spoustu pěkných fotek, protože jsem věděla, že je budeme nutně potřebovat k propagaci a v ostrém provozu už je nebude kdy pořídit.
A reakce od veřejnosti, jak vás hodnotili zákazníci nebo čtenáři?
Většinou se k vám dostanou negativní názory, kterých taky pár bylo. Ale nesmírně hezké bylo, jak za mnou hosté v bistru chodili a chválili. V gastronomii je to podobné jako na divadle – máte okamžitou zpětnou vazbu. Proto člověk tuhle práci ostatně dělá, je v tom rychlý adrenalin. Hned víte, na čem jste, jestli je v podniku fajn atmosféra, jestli se lidé baví. Vnímáte to velmi citlivě. Nic lepšího vás v téhle branži nepotká.
Provozovat vlastní podnik je ale pořádný zápřah...
Říkám, že tohle je ten strop, to nejhezčí. Všechno ostatní už jsou „pekla“.
Naučilo vás samotné provozování něco nového o jídle a zákaznících?
Neotvírala jsem bistro úplně nepolíbená, znala jsem spoustu majitelů podniků, jejich příběhy a čerpala jsem zkušenosti, kde se dalo. Ale realita je vždycky intenzivnější. Člověk si spoustu věcí umí představit, ale neumí si představit tu míru. Když je toho moc, jak moc toho může být. A naopak, když je něčeho málo, jak málo to může být.
Co přesně to „moc“ nebo „málo“ znamená?
V Krumlově, kde jsme byli, jsou to naprosté extrémy – buď všechno, nebo nic. V gastru navíc obecně fungují takzvané „gastrovlny“. Podnik se najednou zaplní úplně po okraj. Nemá to racionální důvod, prostě se to stane. Za hodinu a půl jsou všichni pryč, personál lapá po dechu a pak přijde další vlna. Na to se nedá připravit, člověk to musí zvládnout. Byla to neskutečná škola, aby to člověk opravdu pochopil, musí to zažít.
Často slýchám, že lidi k vlastnímu podniku ženou dva motivy: buď vidina snadného výdělku, nebo potřeba dělat věci po svém a lépe. Vy jste podle svých slov byla ta druhá skupina. Jde ale vůbec udržet vysoký standard a zároveň se tím uživit?
Jde to, ale v žádném případě to není cesta k rychlému zbohatnutí. Já říkám, že gastro je průtokový ohřívač na peníze. Peníze vyděláte a hned je posíláte dál. Pokud vám něco zbude, stejně to reinvestujete do podniku. Nejedete na prachy, jedete na adrenalin z práce, která by byla nesmírně hezká, kdyby nebyla tak vyčerpávající. Nástrahou pro mnohé podniky je také třeba špatně nastavená cenová politika – člověk se nesmí bát si za kvalitní a poctivé věci říct peníze.
Po třech letech jste bistro opustila. Byl důvodem právě ten vyčerpávající adrenalin?
V Krumlově jsou ty výzvy násobné. V létě máte absolutně narváno a mimo sezónu je tam takřka prázdno. Bavilo mě hledat cesty, jak se s tím poprat, jak si udržet personál, když pro něj zrovna nemáte práci, jak přilákat lidi mimo sezónu… Byla to série výzev a férový soupeř. Ale hlavní roli hrály okolnosti nájmu.
Sama jste mluvila o adrenalinu, jak jste na něj jela. Asi nejen v bistru, ale i předtím v časopisech. Nechybí vám to?
Vedení časopisů o jídle byla vlastně skvělá manažerská příprava pro gastro. Šéfredaktoři lifestyleových magazínů mají jasné zadání: „Tady máš malý rozpočet, běž a udělej nám to hezké.“ Nutí vás to hledat řešení neřešitelných situací. To je provozu restaurace hodně podobné. Adrenalin mi nechybí, teď mám jiný. Byl to skok z extrému do extrému. Poslední sezonu jsem v bistru neměla druhého kuchaře, takže jsem vedle vedení podniku i devadesát hodin týdně vařila, což by utavilo i trénovaného mladého muže. Představte si to jako hodinu hot jógy, kterou ale cvičíte 14 hodin v kuse a za odměnu si pak můžete celou tělocvičnu sami vytřít.
Teď pořádáte kurzy vaření přímo u sebe doma. Proč zrovna tam?
Dává mi smysl učit lidi vařit v prostředí, které pro ně bude komfortní a inspirativní, tedy v běžně vybavené kuchyni. Zjišťuju, že lidé mají v kuchyni spoustu nesmyslů, které nepoužívají, a základní věci jim naopak chybí. Obvykle se kurzy zaměřují na hobby vaření, třeba na sushi nebo třípatrové dorty, což je skvělé, já učím dovednosti, které se dají využít denně. Jak na ztracená vejce nebo krémovou omeletu, jak ukládat zbytky v lednici, aby se nemusely vyhodit, jak efektivně používat mrazák. Chci lidi naučit nad jídlem přemýšlet tak, aby je to neobtěžovalo, ale bavilo. Proto dělám třeba kurz Snídaně jako z bistra, kde lidi učím přesně to, co je v názvu kurzu, a v hlavní roli jsou vejce.
O vejcích se říká, že jsou podceňovanou surovinou...
Pro mě je to zásadní a nenahraditelná surovina. Vejce jsou neuvěřitelně flexibilní, ale taky se dají úplně znehodnotit, když se dělají špatně. Vedle másla, cibule a soli jeto má nejoblíbenější surovina.
Nabízíte i něco jako „detox kuchyně“? Že byste k někomu přišla a vytřídila spotřebiče, nádobí v kuchyni či špajz podobně jako stylistka šatník?
Ano, dělám i tohle. Spousta lidí tápe, ptají se mě, jakou si mají pořídit pánev nebo jaký hrnec. A já se ptám, co nejčastěji vaří. Často narazíme na bezradnost. Automaticky se předpokládá, že znalostí, jak vařit, nás vybaví rodina. Ale z rodin si lidé často odnášejí špatné nebo zastaralé návyky. Ve škole se v tomhle směru nedozvíme takřka nic. Přijde mi to jako velký dluh společnosti – učíme se spousty věcí, mnoho z nich nikdy nevyužijeme. Ale jíme minimálně třikrát denně a nikdo nám pořádně nevysvětlí jak si připravit jídlo, aby bylo dobré i výživné. Přitom stačí mít v lednici a ve spíži základní kousky, ze kterých vždycky poskládáte smysluplné jídlo.
Vaše kuchařka Sólo začíná přiznáním, že vy sama jste nebyla dítě, které by se motalo v kuchyni. Kdy se to zlomilo?
Až s dospělostí a cestováním. Jako malou mě bavilo sedět v záhonu s hráškem nebo jíst třešně přímo ze stromu, ale jídla jako knedlíky s omáčkou ze školní jídelny mě neoslovovala. Pak se otevřely hranice a já pochopila, že moje chuťové pohárky jsou z jiných zemí. Chtěla jsem svět projíst a hned si to i zkusit uvařit.
Tato vaše poslední kniha je zacílená na lidi, kteří žijí sami a často se odbývají chlebem nebo drahým dovozem jídla. Proč je pro singles tak těžké se přimět k vaření?
Je to otázka motivace. Když vaříte pro rodinu, vnímáte to buď jako povinnost, nebo jako službu druhým, která vás uspokojuje. Ale když jde jen o nás, snadno se na to vykašleme. To, co jsem slýchala od svých single kamarádů, jsem pochopila, až když jsem se rozvedla a začala žít sama. I mně trvalo pár měsíců, než jsem si našla systém a začala sama pro sebe opravdu vařit. Než jsem si připustila, že vaření pro sebe je součástí komplexní péče o sebe sama. Navíc je to fantasticky terapeutická činnost – zaměstnáte ruce i hlavu. Není náhoda, že v covidu všichni pekli chleba a vařili doma jako o život, jsou to činnosti, které uklidňují a dodávají jistotu.
Kuchařek je na trhu hodně. Jak moc se ta vaše liší v přístupu k surovinám?
Třetina našich domácností jsou singles, a nejsou to jen mladí lidé, ale i lidé po rozchodu nebo ti na home office. Většina kuchařek cílí na rodiny, takže se většinou spotřebuje celé balení a moc zbytků nezůstává. Moje knížka je o efektivitě. Jak využít suroviny tak, aby nic nezbylo. Když recept vyžaduje půlku cukety nebo půl konzervy rajčat, hned u něj najdete poznámku, do kterého dalšího receptu využijete ten zbytek. Nákup pro jednoho nesmí končit lednicí plnou zbytků.
Mají nákupy či vaření pro jednoho i nějaké výhody?
Určitě, můžete si třeba dopřát luxusnější surovinu. Koupit čtyři prémiové steaky pro rodinu stojí balík, ale jeden hezký steak pro sebe vás nezruinuje. Jsem například velký fanoušek on-line nákupů – v supermarketu do vozíku naházíte všechno, co na vás kouká, a podlehnete akcím, které jsou často pastí. On-line jedu podle seznamu a kupuji jen to, co opravdu spotřebuji.
V knize máte krásné fotky servírování. Je důležité si jídlo načančat, i když mě nikdo nevidí nebo to nefotím na sociální sítě?
Právě tehdy je to nejdůležitější! Jídlo vypadá skvěle na šedých nebo modrých talířích, to je moje doporučení. Pár hezkých kousků nádobí je základ seberespektu. Naše fotky v knize ale nejsou žádný vysoký food styling, je to autentické jídlo, aby lidé mohli mít oprávněný pocit: „Tohle zvládnu taky.“
Máte nějaké „comfort food“, které vás zachrání, když máte fakt mizerný den?
Miluji asijské chutě, takže bych si asi vytáhla z mrazáku vývar a udělala si rámen. Jídla, která jíte lžící z misky, jsou neuspokojivější. A pak miluji koprovku.
Koprovka? To je pro spoustu lidí spíš trauma ze školy...
Vůně a chutě vyvolávají nejsilnější vzpomínky. Pokud někdo zažil odpornou koprovku v jídelně, mozek si to zapamatuje a nechce si ten zážitek opakovat. Je mi to líto, protože kopr je skvělá bylina, ale za dobu v gastro branži jsem pojala pocit, že je kopr veřejný nepřítel. Máte pravdu, že spousta lidí to má zkreslené ze školy. Mám velké pochopení pro to, že vařit ve velkém pro děti podle norem je extrémně těžké, ale pojďme se dohodnout, že koprovku z repertoáru školních jídelen vyřadíme. Nedá se tam udělat kvalitně a jen to negativně ovlivňuje vztah celého národa k jedné úžasné surovině.
Nabízí se otázka, kterou dostává snad každý odborník: Dokážete v sobě vypnout tu „profesionální deformaci“, když si jdete někam sednout jako host? Sledujete a hodnotíte, co se kolem vás děje?
Nedokážu, ale jsem vlastně shovívavá. Přijde mi důležité přistoupit na pravidla hry podniku, kam jsem přišla. Samozřejmě často jdu někam, kde vím, co mě čeká, ale i tak jsou velká očekávání často pastí. Jako host by měl člověk pochopit, proč v daném podniku je, jak to tam funguje a co zhruba může chtít – zjednodušeně řečeno: nedomáhat se řízku v cukrárně. Snažím se mít pro podniky pochopení. Chápu, že hostovi to může být jedno, ale když vidím, že personál zrovna nestíhá, vím, co za tím je. Myslím, že je strašně důležité, aby hosté chodili do restaurací s empatií. Ať jsou nároční a chtějí kvalitu, to je v pořádku, ale ať vnímají kontext. Je nesmysl dát podniku jednu hvězdičku v recenzi jen proto, že tam v zaplněném sále vrzaly židle nebo to chvíli trvalo. Každý podnik je složitý organismus.
Nekazí vám tyhle úvahy zážitek? Že místo odpočinku neustále monitorujete?
Nezahlcuje mě to, spíš si všímám jednotlivostí. Zajímá mě, jak mají zorganizovaný prostor, jak funguje servis a jaké drobné detaily jim práci zjednodušují, nebo naopak komplikují. Sleduji, kde se objednává, jak se platí, jak to mají vymyšlené. Toho už se asi nezbavím. Ale primárně chci, aby mi chutnalo a aby to, co si dám, bylo fajn.
Kdy byste jídlo nekompromisně vrátila?
Kdyby to byl úplný průšvih tam, kde nastat nemá. Ale upřímně, asi jsem to ještě nikdy neudělala. Samozřejmě, kdyby bylo kuře nedopečené, je to jasná chyba. Často se ale stává, že lidé vrací jídlo, které je v pořádku – třeba syrového tuňáka nebo lososa, přestože tak uvnitř být má. Problém je v komunikaci. Hosté často předem neřeknou, že to chtějí jinak. Gastro dělají dvě strany: restaurace a hosté. Pořád se mluví o tom, co by měly dělat podniky, ale už se moc neřeší, jak by se měli chovat hosté. Heslo „náš host, náš pán“ má své hranice. O hosty se má pečovat, ale bez oboustranné empatie to nejde.
