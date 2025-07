Fanoušci brazilské kultury se můžou těšit. Už ve čtvtek se jihomoravská metropole promění v Brazílii. V pátek v klubu První patro vystoupí legendární kapelu Nação Zumbi. „Letos slaví 30 let a patří mezi nejvlivnější kapely brazilské scény. Míchá funk, rock, maracatu, psychedelii a afro-brazilské rytmy. Bude to koncert plný energie,“ těší se šéf festivalu Jakub Škrha. V sobotu bude na programu velkolepý karnevalový průvod centrem města s dalším programem zdarma na pěti místech uprostřed Brna.

„Chceme se zase o něco přiblížit atmosféře brazilského karnevalu v Riu a ukázat lidem, jak dechberoucí karnevalová kultura může být. Koncerty, bubenické i taneční show potrvají až do půlnoci,“ říká ředitel festivalu, který čerpá i z čerstvé inspirace. Letos se totiž největšího karnevalu světa zúčastnil jako bubeník, a to dokonce v jedné z vítězných kapel. V Riu se představila i tanečnice a vítězka StarDance Veronika Lálová, která pro brněnský festival opět připravuje speciální choreografii.

Do průvodu se zapojí stovky účastníků z celé Evropy i Latinské Ameriky. „Objeví se v něm i zahraniční hvězdy v čele s mistrem hry na repique Gabrielem Policarpem a tanečnicí Luarou Bombom, držitelkou titulu Primeira Princesa do Carnaval do Rio 2022,“ láká Škrha. Chybět nebude alegorický vůz odkazující na Rio de Janeiro a letos premiérově pětimetrová loutka brněnské dračice v brazilských barvách. Novinkou je i zapojení energické brazilské dechové sekce frevo.

Ještě než se průvod vypraví z Moravského náměstí na Zelný trh, mohou si lidé premiérově užít program v karnevalové warm-up zóně u sochy Jošta na Moravském náměstí. Připraveno bude mimo jiné i líčení pro všechny, kteří se chtějí do atmosféry zapojit naplno.