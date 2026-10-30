Jak byste vaši akci představila někomu, kdo o ní slyší poprvé? A co si na ní najde běžný hudební fanoušek?
Když jdete na koncert, vidíte hlavně interpreta na pódiu. Za tím zážitkem je ale spousta dalších lidí, nápadů a technologií. U nás můžete poznat i tuhle část hudebního světa. Na pražském Výstavišti se potkají muzikanti, pořadatelé festivalů, lidé z klubů, hudebních firem i fanoušci. Nemusíte pracovat v hudbě, abyste si u nás našli svoje. Můžete přijít na rozhovor s Anetou Langerovou nebo Janou Kirschner, vyzkoušet si DJing, podívat se, jak vzniká koncertní show, a večer objevit novou kapelu.
A u kávy můžete stát vedle promotéra některé z největších akcí nebo festivalů u nás. Možná ho neznáte podle obličeje ani jména, ale na jeho akce chodíte roky. Tak se podívejte, co má na jmenovce na krku, a klidně se dejte do řeči. Jsme networkingová akce, lidé sem přijíždějí i proto, aby se seznamovali. Právě to mě na PMW baví, můžete zjistit, kdo stojí za vaším klubem, projektem, eventem, a zeptat se na něco, co vás vždycky zajímalo.
V čem pro vás osobně spočívá největší smysl Prague Music Weeku?
Pro mě je PMW hlavně o networkingu. Vím, že to slovo může znít trochu pracovně, ale myslím tím úplně obyčejně čas, který spolu lidé stráví. Mám radost, když k nám přijede celý festivalový tým nebo firma na tři dny, domluví si schůzky, udělá si vlastní společné setkání a mezitím chodí na program. Přesně tak bych si přála, aby PMW fungoval. Potkávají se u nás také oborové asociace a letos přijede pracovní skupina Wire evropské festivalové asociace Yourope. I ty potřebují být v kontaktu s lidmi z praxe. A víme o propojeních, která u nás vznikla a pokračovala dál. To mě těší hodně. Ne vždycky ale z jednoho setkání vznikne hned zakázka. Někdy si vás člověk zapamatuje a ozve se za půl roku. A stejně důležité je pečovat o vztahy, které už máte. I po letech spolupráce je potřeba se ptát, co ten druhý řeší a co potřebuje.
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Letošní ročník nese podtitul Women Shaping the Industry. Proč jste se rozhodli zaměřit právě na ženy?
S tím nápadem přišel Marek Vohralík, zakladatel Prague Music Weeku, už během loňského ročníku. A při přípravách letošního ročníku se nám několikrát potvrdilo, proč má smysl se tomu věnovat. V hudbě pracuje spousta skvělých žen, o kterých se tolik neví. Vedou týmy, festivaly, starají se o umělce. Přesto některé z nich při pozvání do programu pochybují, jestli mají ostatním co předat. Přitom z našeho pohledu mají být opravdu na co pyšné! A pak jsou tu úplně praktické věci. Třeba kdo se naším diskutujícím během těch tří dnů postará o dítě. To řeší ženy i někteří muži, které zveme. Pokud pomůže rodinný pokoj nebo pomoc s hlídáním, snažíme se to po domluvě zajistit. Pro mě je důležité, aby se letošní téma promítlo i do toho, jak akci připravujeme. PMW ale samozřejmě není jen o ženách nebo jen pro ženy. Dáváme jim letos větší prostor, zároveň se dál věnujeme všemu, co hudební business řeší – od pořádání koncertů přes technologie až po rozvoj kariéry. A u těch debat potřebujeme ženy i muže.
Do programu se zapojí Aneta Langerová, Jana Kirschner, Lenny i Eva Burešová. Jaká bude jejich role?
Aneta Langerová a Jana Kirschner budou mít každá vlastní keynote interview, tedy samostatný rozhovor, ve kterém bude čas jít víc do hloubky. Na oba se těším. Aneta vstoupila do veřejného prostoru v sedmnácti a od té doby si vybudovala vlastní cestu. S Hanou Strakatou Makovcovou se budou bavit mimo jiné o tom, jak si pod tlakem okolí udržet vlastní představu o hudbě i kariéře. Jana Kirschner bude s Honzou Vedralem mluvit o tvůrčí svobodě, identitě nebo o tom, co jí dal život v Londýně a jakou roli pro ni pořád hraje slovenština. Lenny a Eva Burešová se zapojí do panelových debat. Každá má jinou zkušenost s hudebním prostředím a právě to je pro nás zajímavé. Chceme dát prostor tomu, jak svou práci skutečně prožívají a co se cestou naučily.
Můžete vypíchnout ještě další osobnosti a body programu?
Určitě masterclass se Spotify. Pro lidi, kteří vydávají hudbu, je cenné mít možnost dozvědět se věci přímo od lidí z platformy, se kterou pracují. A těším se také na Ádáma Kisse, který vede provoz maďarského Szigetu. Má na starosti mimo jiné péči o návštěvníky, dobrovolnický program i to, aby se na festivalu cítili bezpečně návštěvníci a celý tým. U nás se zapojí do debaty o rovných příležitostech a přístupnosti festivalů. To jsou hodně konkrétní věci – jak sestavujete tým, co se děje v backstage nebo jaké podmínky vytváříte pro lidi, kteří k vám přijedou. Zajímá mě, jak to řeší na tak velké akci a co z jejich zkušeností můžeme využít u nás. Já mám ale blízko také k našemu Expu, jak říkáme veletrhu technologických inovací. Letos v něm bude Experience Lab s DJ workshopy Cued up nebo možností nahlédnout se studiem Wygroom do příprav koncertní show. Baví mě, když si člověk může něco sám vyzkoušet a rovnou se zeptat toho, kdo za tím stojí. U nás to bývá často přímo zakladatel nebo majitel firmy, takže se snadno dostanete i k tomu, proč daná věc vůbec vznikla.
Dáváte prostor také nastupující generaci. Když nyní někdo skládá hudbu doma v pokoji nebo má nápad na vlastní hudební projekt, s čím mu můžete pomoci?
Často už má člověk něco hotového, ale neví, komu to poslat, na koho se obrátit nebo jak poznat, jestli jde správným směrem. Právě s tím můžeme pomoct. Letos máme listening sessions, kde mohou vybraní hudebníci získat zpětnou vazbu na své nahrávky od lidí z labelů nebo profesionálů, kteří vybírají hudbu třeba do filmů a reklam. Při viewing sessions zase festivaloví bookeři a promotéři hodnotí záznamy živých vystoupení. Osobně mám moc ráda speedmeetingy. Když začínáte, není snadné jen tak někoho oslovit. Tady máte domluvený krátký čas a víte, že protistrana přišla právě proto, aby se s vámi potkala. Nemusíte během pár minut odvyprávět celý svůj život. Mnohem lepší je přijít s konkrétní otázkou. A prostor dostávají i mladí lidé s vlastním projektem v managementu, pořádání akcí nebo technologiích. Přes výzvu We Want To Know About You mohou dostat příležitost představit ho přímo v programu.
Součástí akce je také vlastní festival s Lenkou Dusilovou a dalšími účinkujícími. Podle čeho jste program sestavovali?
I festivalový program vychází z letošního tématu, takže v něm mají výrazný prostor ženské interpretky a autorky. Velkým momentem bude Lenka Dusilová s posledním uvedením projektu LD_50. Vedle ní ale chceme ukázat i jména, která si člověk třeba ještě nepouští každý den. Na objevování bych doporučila kapelu Girl In The Year Above, slovenskou Eriku Rein nebo Bea.K. A určitě bych nepřeskakovala Janet A a Karolinu Beranovou, které vzešly z našeho koncertního open callu. Letos se do něj přihlásilo na dvě stovky interpretů a kapel, nejvíc dosud. Máme z toho radost, i když to samozřejmě znamená těžší výběr. Pro mě je na podobných akcích krásné přijít kvůli někomu, koho znám, a odejít s novou hudbou, kterou si pak pouštím cestou domů.
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V rámci Prague Music Weeku propojujete umělce, hudební profesionály, technologické firmy i veřejnost. Co je nejnáročnější na tom, aby všechny tyto světy během tří dnů fungovaly dohromady?
Každý přijíždí s trochu jiným očekáváním. Někdo má předem plný kalendář schůzek, někdo chce představit svou firmu a někdo je na podobné akci poprvé a zatím se rozkoukává. Při přípravách hodně řešíme, abychom pro všechny vytvořili dobré podmínky a aby měli důvod spolu opravdu strávit čas. Občas slýchám: „Vždyť my se přece všichni známe.“ Jenže znát se a mít na sebe čas jsou dvě různé věci. Když se potkáte na festivalu, kde oba pracujete, často si sotva zamáváte. U nás si můžete sednout a v klidu něco probrat. Proto tolik dbáme i na zázemí. Potřebujete místo na schůzku, dobré kafe, jídlo a možnost si na chvíli sednout stranou. Může to znít jako drobnost vedle velkých jmen v programu, ale právě to často rozhoduje o tom, jestli lidé zůstanou.
Kdyby měli čtenáři na návštěvu jen několik hodin, co byste jim doporučila?
Vybrala bych si jeden rozhovor nebo debatu, která mě opravdu zajímá, prošla expo a nechala si čas i na něco neplánovaného. Neměla bych ambici stihnout všechno. U stánku bych se klidně zeptala, k čemu daná věc slouží, i kdybych o ní vůbec nic nevěděla. Od toho tam ti lidé jsou. A pokud to časově vyjde, zůstala bych na některou z recepcí. Máme ranní i večerní – ráno se lidé potkají nad něčím dobrým před začátkem programu, večer zase mohou navázat na to, co přes den slyšeli nebo řešili. Letos rozšiřujeme i další doprovodné aktivity, které mají seznamování trochu usnadnit. Přála bych si, aby si návštěvník odnesl něco svého. Novou oblíbenou kapelu, odpověď na otázku, se kterou přišel, nebo kontakt na člověka, se kterým si chce znovu sednout.
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Můžete nám ještě na závěr říci, jak je to letos se vstupným na jednotlivé části programu?
Na konferenční program máme dobrovolné vstupné, které začíná na nule. Chceme, aby mohl přijít i student, začínající muzikant nebo někdo, kdo teprve zvažuje, jestli by chtěl v hudbě pracovat. Byla by škoda, kdyby si takovou příležitost nemohl dovolit. Zároveň budu ráda, když si lidé, kteří mohou, vyberou některou z placených variant. Připravit tři dny programu a celé to zázemí něco stojí a zakoupením vstupenky nám pomáhají tenhle otevřený přístup udržet. Expo je volně přístupné. Na festivalové koncerty v Nové Spirále se prodávají vstupenky zvlášť, případně jsou součástí nejvyššího balíčku. Všechny varianty a to, co která zahrnuje, najdete přehledně na našem webu.
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