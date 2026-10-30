Za hvězdami je víc než pódium. Prague Music Week ukáže zákulisí hudebního světa

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Kristýna Čechovská

Kristýna Čechovská | foto: Prague Music Week

Kristýna Čechovská
Prague Music Week
Místo konání Prague Music Week
Aneta Langerová bude zpívat na Prague Music Week také.
7 fotografií
Prague Music Week (PMW) už počtvrté přivítá během několika dní hudební profesionály, nadšence i fanoušky. Od 4. do 6. listopadu budou na Výstavišti Praha v samostatných rozhovorech k vidění například Aneta Langerová a Jana Kirschner. Do panelových diskusí se vedle profesionálů zapojí také tuzemské zpěvačky Lenny a Eva Saija Burešová či zahraniční osobnosti včetně provozního ředitele festivalu Sziget Ádáma Kisse. Jaké to je takový festival pořádat, v rozhovoru přiblížila jeho provozní ředitelka Kristýna Čechovská.

Jak byste vaši akci představila někomu, kdo o ní slyší poprvé? A co si na ní najde běžný hudební fanoušek?
Když jdete na koncert, vidíte hlavně interpreta na pódiu. Za tím zážitkem je ale spousta dalších lidí, nápadů a technologií. U nás můžete poznat i tuhle část hudebního světa. Na pražském Výstavišti se potkají muzikanti, pořadatelé festivalů, lidé z klubů, hudebních firem i fanoušci. Nemusíte pracovat v hudbě, abyste si u nás našli svoje. Můžete přijít na rozhovor s Anetou Langerovou nebo Janou Kirschner, vyzkoušet si DJing, podívat se, jak vzniká koncertní show, a večer objevit novou kapelu.

Kristýna Čechovská (vlevo)

A u kávy můžete stát vedle promotéra některé z největších akcí nebo festivalů u nás. Možná ho neznáte podle obličeje ani jména, ale na jeho akce chodíte roky. Tak se podívejte, co má na jmenovce na krku, a klidně se dejte do řeči. Jsme networkingová akce, lidé sem přijíždějí i proto, aby se seznamovali. Právě to mě na PMW baví, můžete zjistit, kdo stojí za vaším klubem, projektem, eventem, a zeptat se na něco, co vás vždycky zajímalo.

V čem pro vás osobně spočívá největší smysl Prague Music Weeku?
Pro mě je PMW hlavně o networkingu. Vím, že to slovo může znít trochu pracovně, ale myslím tím úplně obyčejně čas, který spolu lidé stráví. Mám radost, když k nám přijede celý festivalový tým nebo firma na tři dny, domluví si schůzky, udělá si vlastní společné setkání a mezitím chodí na program. Přesně tak bych si přála, aby PMW fungoval. Potkávají se u nás také oborové asociace a letos přijede pracovní skupina Wire evropské festivalové asociace Yourope. I ty potřebují být v kontaktu s lidmi z praxe. A víme o propojeních, která u nás vznikla a pokračovala dál. To mě těší hodně. Ne vždycky ale z jednoho setkání vznikne hned zakázka. Někdy si vás člověk zapamatuje a ozve se za půl roku. A stejně důležité je pečovat o vztahy, které už máte. I po letech spolupráce je potřeba se ptát, co ten druhý řeší a co potřebuje.

Tři koncerty v Edenu a nové album navrch. Ewa Farna píše českou hudební historii

Letošní ročník nese podtitul Women Shaping the Industry. Proč jste se rozhodli zaměřit právě na ženy?
S tím nápadem přišel Marek Vohralík, zakladatel Prague Music Weeku, už během loňského ročníku. A při přípravách letošního ročníku se nám několikrát potvrdilo, proč má smysl se tomu věnovat. V hudbě pracuje spousta skvělých žen, o kterých se tolik neví. Vedou týmy, festivaly, starají se o umělce. Přesto některé z nich při pozvání do programu pochybují, jestli mají ostatním co předat. Přitom z našeho pohledu mají být opravdu na co pyšné! A pak jsou tu úplně praktické věci. Třeba kdo se naším diskutujícím během těch tří dnů postará o dítě. To řeší ženy i někteří muži, které zveme. Pokud pomůže rodinný pokoj nebo pomoc s hlídáním, snažíme se to po domluvě zajistit. Pro mě je důležité, aby se letošní téma promítlo i do toho, jak akci připravujeme. PMW ale samozřejmě není jen o ženách nebo jen pro ženy. Dáváme jim letos větší prostor, zároveň se dál věnujeme všemu, co hudební business řeší – od pořádání koncertů přes technologie až po rozvoj kariéry. A u těch debat potřebujeme ženy i muže.

Kristýna Čechovská
Prague Music Week
Místo konání Prague Music Week
Aneta Langerová bude zpívat na Prague Music Week také.
7 fotografií

Do programu se zapojí Aneta Langerová, Jana Kirschner, Lenny i Eva Burešová. Jaká bude jejich role?
Aneta Langerová a Jana Kirschner budou mít každá vlastní keynote interview, tedy samostatný rozhovor, ve kterém bude čas jít víc do hloubky. Na oba se těším. Aneta vstoupila do veřejného prostoru v sedmnácti a od té doby si vybudovala vlastní cestu. S Hanou Strakatou Makovcovou se budou bavit mimo jiné o tom, jak si pod tlakem okolí udržet vlastní představu o hudbě i kariéře. Jana Kirschner bude s Honzou Vedralem mluvit o tvůrčí svobodě, identitě nebo o tom, co jí dal život v Londýně a jakou roli pro ni pořád hraje slovenština. Lenny a Eva Burešová se zapojí do panelových debat. Každá má jinou zkušenost s hudebním prostředím a právě to je pro nás zajímavé. Chceme dát prostor tomu, jak svou práci skutečně prožívají a co se cestou naučily.

Můžete vypíchnout ještě další osobnosti a body programu?
Určitě masterclass se Spotify. Pro lidi, kteří vydávají hudbu, je cenné mít možnost dozvědět se věci přímo od lidí z platformy, se kterou pracují. A těším se také na Ádáma Kisse, který vede provoz maďarského Szigetu. Má na starosti mimo jiné péči o návštěvníky, dobrovolnický program i to, aby se na festivalu cítili bezpečně návštěvníci a celý tým. U nás se zapojí do debaty o rovných příležitostech a přístupnosti festivalů. To jsou hodně konkrétní věci – jak sestavujete tým, co se děje v backstage nebo jaké podmínky vytváříte pro lidi, kteří k vám přijedou. Zajímá mě, jak to řeší na tak velké akci a co z jejich zkušeností můžeme využít u nás. Já mám ale blízko také k našemu Expu, jak říkáme veletrhu technologických inovací. Letos v něm bude Experience Lab s DJ workshopy Cued up nebo možností nahlédnout se studiem Wygroom do příprav koncertní show. Baví mě, když si člověk může něco sám vyzkoušet a rovnou se zeptat toho, kdo za tím stojí. U nás to bývá často přímo zakladatel nebo majitel firmy, takže se snadno dostanete i k tomu, proč daná věc vůbec vznikla.

Dáváte prostor také nastupující generaci. Když nyní někdo skládá hudbu doma v pokoji nebo má nápad na vlastní hudební projekt, s čím mu můžete pomoci?
Často už má člověk něco hotového, ale neví, komu to poslat, na koho se obrátit nebo jak poznat, jestli jde správným směrem. Právě s tím můžeme pomoct. Letos máme listening sessions, kde mohou vybraní hudebníci získat zpětnou vazbu na své nahrávky od lidí z labelů nebo profesionálů, kteří vybírají hudbu třeba do filmů a reklam. Při viewing sessions zase festivaloví bookeři a promotéři hodnotí záznamy živých vystoupení. Osobně mám moc ráda speedmeetingy. Když začínáte, není snadné jen tak někoho oslovit. Tady máte domluvený krátký čas a víte, že protistrana přišla právě proto, aby se s vámi potkala. Nemusíte během pár minut odvyprávět celý svůj život. Mnohem lepší je přijít s konkrétní otázkou. A prostor dostávají i mladí lidé s vlastním projektem v managementu, pořádání akcí nebo technologiích. Přes výzvu We Want To Know About You mohou dostat příležitost představit ho přímo v programu.

Součástí akce je také vlastní festival s Lenkou Dusilovou a dalšími účinkujícími. Podle čeho jste program sestavovali?
I festivalový program vychází z letošního tématu, takže v něm mají výrazný prostor ženské interpretky a autorky. Velkým momentem bude Lenka Dusilová s posledním uvedením projektu LD_50. Vedle ní ale chceme ukázat i jména, která si člověk třeba ještě nepouští každý den. Na objevování bych doporučila kapelu Girl In The Year Above, slovenskou Eriku Rein nebo Bea.K. A určitě bych nepřeskakovala Janet A a Karolinu Beranovou, které vzešly z našeho koncertního open callu. Letos se do něj přihlásilo na dvě stovky interpretů a kapel, nejvíc dosud. Máme z toho radost, i když to samozřejmě znamená těžší výběr. Pro mě je na podobných akcích krásné přijít kvůli někomu, koho znám, a odejít s novou hudbou, kterou si pak pouštím cestou domů.

Energie někdy přestává hudbě pomáhat a začíná jí naopak překážet, říká klavírista Péter Bence

V rámci Prague Music Weeku propojujete umělce, hudební profesionály, technologické firmy i veřejnost. Co je nejnáročnější na tom, aby všechny tyto světy během tří dnů fungovaly dohromady?
Každý přijíždí s trochu jiným očekáváním. Někdo má předem plný kalendář schůzek, někdo chce představit svou firmu a někdo je na podobné akci poprvé a zatím se rozkoukává. Při přípravách hodně řešíme, abychom pro všechny vytvořili dobré podmínky a aby měli důvod spolu opravdu strávit čas. Občas slýchám: „Vždyť my se přece všichni známe.“ Jenže znát se a mít na sebe čas jsou dvě různé věci. Když se potkáte na festivalu, kde oba pracujete, často si sotva zamáváte. U nás si můžete sednout a v klidu něco probrat. Proto tolik dbáme i na zázemí. Potřebujete místo na schůzku, dobré kafe, jídlo a možnost si na chvíli sednout stranou. Může to znít jako drobnost vedle velkých jmen v programu, ale právě to často rozhoduje o tom, jestli lidé zůstanou.

Kdyby měli čtenáři na návštěvu jen několik hodin, co byste jim doporučila?
Vybrala bych si jeden rozhovor nebo debatu, která mě opravdu zajímá, prošla expo a nechala si čas i na něco neplánovaného. Neměla bych ambici stihnout všechno. U stánku bych se klidně zeptala, k čemu daná věc slouží, i kdybych o ní vůbec nic nevěděla. Od toho tam ti lidé jsou. A pokud to časově vyjde, zůstala bych na některou z recepcí. Máme ranní i večerní – ráno se lidé potkají nad něčím dobrým před začátkem programu, večer zase mohou navázat na to, co přes den slyšeli nebo řešili. Letos rozšiřujeme i další doprovodné aktivity, které mají seznamování trochu usnadnit. Přála bych si, aby si návštěvník odnesl něco svého. Novou oblíbenou kapelu, odpověď na otázku, se kterou přišel, nebo kontakt na člověka, se kterým si chce znovu sednout.

ČT odhalila vánoční program 2026. Krakonoš se vrací, na Boží hod ale chybí pohádková jistota

Můžete nám ještě na závěr říci, jak je to letos se vstupným na jednotlivé části programu?
Na konferenční program máme dobrovolné vstupné, které začíná na nule. Chceme, aby mohl přijít i student, začínající muzikant nebo někdo, kdo teprve zvažuje, jestli by chtěl v hudbě pracovat. Byla by škoda, kdyby si takovou příležitost nemohl dovolit. Zároveň budu ráda, když si lidé, kteří mohou, vyberou některou z placených variant. Připravit tři dny programu a celé to zázemí něco stojí a zakoupením vstupenky nám pomáhají tenhle otevřený přístup udržet. Expo je volně přístupné. Na festivalové koncerty v Nové Spirále se prodávají vstupenky zvlášť, případně jsou součástí nejvyššího balíčku. Všechny varianty a to, co která zahrnuje, najdete přehledně na našem webu.

Kde zaplatím?

  • Vstupné je dobrovolné.
  • Ceny jsou od nuly až po 5 678 korun.
  • Všechny lístky nabízí stejný přístup na konferenci a veškeré body programu na ní.

Aneta Langerová bude zpívat na Prague Music Week také.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...

Na Benešovsku havarovalo ultralehké letadlo, pilot nepřežil

ilustrační snímek

Při pádu ultralehkého letadla u Vranova na Benešovsku v sobotu odpoledne zemřel pilot. V letadle cestoval sám.

31. října 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

31. října 2026  19:14

V Olomouci se sešli fanoušci lega, svá monumentální díla vystavují na výstavišti

V Olomouci se seĹˇli fanouĹˇci lega, svĂˇ monumentĂˇlnĂ­ dĂ­la vystavujĂ­ na vĂ˝staviĹˇti

V monumentální historické pevnosti, vlakové stanice, depa závodních aut i obří stavební stroje dokázali proměnit sběratelé z Česka i zahraničí svou vášeň ve...

31. října 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

V Ústí nad Labem se uskuteční shromáždění na podporu veřejnoprávních médií

ilustrační snímek

Na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem se v úterý 3. listopadu uskuteční shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Akce...

31. října 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se chystá na zimu. Do ulic vyjede 124 sypačů, na úklid chodníků nastoupí stovky lidí

Hlavní město prostřednictvím TSK zajistí zimní údržbu celkem 2 264 km...

Zimní údržba v metropoli začne 1. listopadu a potrvá do konce března. Technická správa komunikací má v zásobách tisíce tun posypových materiálů. Na nejdůležitější silnice vyrazí technika nepřetržitě,...

31. října 2026

Lanovky v Krkonoších budou od pondělí mimo provoz, na hřebeny jen pěšky

ilustrační snímek

Lanovky v Krkonoších od pondělí kvůli podzimní odstávce nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor ve všední dny dostanou jen pěšky. V provozu...

31. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

V halloweenské tramvaji dnes četla o brněnských strašidlech Kateřina Tučková

ilustrační snímek

Povídky o brněnských strašidlech z úst spisovatelky Kateřiny Tučkové či historika Michala Konečného mohly dnes poslouchat děti s rodiči v halloweenské tramvaji...

31. října 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně končí, lidé poslali 2,1 milionu Kč

ilustrační snímek

Sbírka na poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, dnes končí. Dárci z Česka i Rakouska poslali...

31. října 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Festival Opera Schrattenbach připomene šedesátiny skladatele Víta Zouhara

ilustrační snímek

Šedesáté narozeniny skladatele, muzikologa a pedagoga Víta Zouhara připomene letošní ročník festivalu soudobé hudby Opera Schrattenbach. Přehlídka začne 2....

31. října 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění

ilustrační snímek

Zlínští kriminalisté v pátek po několikahodinovém pátrání zadrželi devatenáctiletého cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinu krádeže.

31. října 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Výlov na Kudlovské přehradě přerušil nečekaný nález. Našli válečnou minu

Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je...

Kudlovská přehrada v centru Zlína se po celotýdenním vypouštění dočkala výlovu. Akce přilákala desítky zvědavých diváků a kromě rybářů zaměstnala také pyrotechniky, kteří v nádrži narazili na...

31. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Řidič zemřel při nehodě u Sytna na Tachovsku. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

U obce Sytno na Tachovsku v sobotu ráno havarovalo osobní auto, které vyjelo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Zraněná byla i jeho spolujezdkyně....

31. října 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.