Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro milovníky architektury ve 136 městech a obcích po celé České republice i na Slovensku. Návštěvníci se mohou vydat na cesty po nejmodernějších stavbách i historických skvostech, unikátních vilách, industriálních objektech, zdařilých rekonstrukcích a proměnách veřejného prostoru i opomíjených a zapomenutých místech.
Kampus Technické univerzity v Liberci.

Kampus Technické univerzity v Liberci. | foto: Denarchitektury.cz.

Nejdřív baťovský dům a bydliště prvního hejtmana zlínského okresu Josefa...
Lázeňský dům Bečva v Teplicích nad Bečvou. Tvarově vytříbená, hmotově vyvážená,...
Obchodní dům PRIOR v Pardubicích. Jedná se o stěžejní stavbu československého...
Ječmen Studio v Olomouci. Do architektonického ateliéru se můžete vydat s jeho...
Jubilejní 15. ročník festivalu Den architektury má podtitul Ta architektura a přinese pohled na ženskou perspektivu v oboru. Ukáže, jaké stavby české architektky navrhovaly od období první republiky až po současnost, a připomene jejich přínos. Program nabídne i celou řadu dalších témat, připomene například dílo architekta Bohumíra Kozáka, Josefa Gočára nebo Bohuslava Fuchse u příležitosti jejich letošních výročí. Věnovat se bude i celé řadě mimořádných staveb i tématu zlepšování veřejného prostoru. Součástí bohatého programu budou exkurze do běžně nepřístupných budov, komentované procházky, cyklovyjížďky, přednášky a workshopy, které povedou architektky a architekti, historičky a historici a další odbornice a odborníci na daná témata. Bohatou nabídku doplňují divadelní představení i akce pro děti.

Červená bestie, tak si prý porota České ceny za architekturu pojmenovala silnou, odvážnou a kontrastní stavbu, červený sál vložený do zdobné budovy Císařských lázní. Rekonstrukce získala v roce 2024 Českou cenu za architekturu.

Akce jsou zdarma, v některých případech jsou potřeba předchozí registrace, které budou otevřeny 14. září. Doprovodný program může být zpoplatněn. Současně s festivalem Den architektury se i letos uskuteční mezinárodní přehlídka Film a architektura. Pořadatelem obou festivalů je spolek Kruh. Den architektury je realizován ve spolupráci s místními spolky, architekty a odborníky napříč regiony.

Ta architektura

Napříč republikou se uskuteční celá řada exkurzí, procházek, přednášek i diskusí zaměřených jak na samotnou architektonickou tvorbu a postavení žen v architektuře, tak na další osobnosti, které se zásadním způsobem podílely na proměnách měst a veřejného života. Připomene odkaz prvních československých absolventek architektury z 20. let minulého století, které se musely prosadit v tehdy výrazně mužském prostředí, Milady Petříkové-Pavlíkové, Hany Kučerové-Záveské nebo Elly Oehler.

Továrna Technocrane na výrobu teleskopických jeřábů pro filmový průmysl v Borských polích v Plzni. Byla postavena v letech 2001 až 2005 podle návrhu Jiřího Opla a Jana Soukupa. Dynamická stavba odlišující se od běžných průmyslových staveb získala nominaci na ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2003.

Představí také silnou poválečnou generaci, do níž patří například Věra Machoninová, Alena Šrámková, Eva Jiřičná a Růžena Žertová. Desítky akcí budou věnovány i současné architektonické scéně a nejnovějším realizacím, které veřejnosti přiblíží samy autorky. V jižních Čechách se například program zaměří na ženy slavného rodu Zátků, který významně ovlivnil tamní kulturní život, a třeba v Brně jedna z akcí upozorní na průkopnici ženského vzdělávání Elišku Machovou. Nebude chybět ani ženský pohled na městské prostředí, jeho kvalitu a bezpečnost. V Ostravě se tak k jedné z procházek připojí i lektorka moderní sebeobrany. Průvodkyněmi festivalu budou i historičky nebo teoretičky architektury.

Co je nového?

Den architektury má každoročně v hledáčku nejnovější stavby i zdařilé rekonstrukce, jež návštěvníkům představují samotné autorky a autoři. V letošním roce festival zamíří například do novostavby školy Duhovka v Praze 6, mateřské školy ve Fulneku, nové sportovní haly Josefa Kaluhy v Brandýse nad Labem či sportovního pavilonu na pražské Ořechovce.

Škola architektury v Praze. Vznikla podle projektu Jana Kotěry a Josefa Gočára ve 20. letech 20. století. V budově se nachází architektonický ateliér a jeho dílny, Ateliér nových médií 1 a Digilab.

Představí i novou školu a hasičskou zbrojnici v Psárech, komunitní centrum Maják ve Slavičíně, rezidenci u Pergamenky v Praze. Zamíří také na vyhlídku postavenou z přepravních kontejnerů u Litomyšle a otevře interiéry nové lázeňské budovy v Třeboni. Festivaloví návštěvníci se budou moci setkat i s autory nedávno otevřené náplavky řeky Svratky v Brně.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru architektury, urbanismu a umění. Fakulta studentům poskytuje špičkové vzdělávání, kvalitní technické zázemí, možnosti výzkumné činnosti a mezioborovou spolupráci.

Program nabídne také pestrý výběr zdařilých rekonstrukcí. Pozve například do Mlýnské brány v Kroměříži, Stříbrného domu v Jihlavě, Císařských lázní v Karlových Varech, nového zázemí Rudolfina nebo rodinného domu na sídlišti Solidarita v Praze. Představí i proměny historického pivovaru na kulturní a vzdělávací centrum v Českém Krumlově a bývalé sokolovny ve společensko-kulturní centrum v Hrušovanech u Brna. Zájemci budou moci nahlédnout i do míst, kde nové projekty a nápady vznikají. Dveře veřejnosti otevře například architektonické studio Ječmen v Olomouci nebo Fakulta architektury VUT v Brně. V řadě měst bude také uvedena výstava představující stavby nominované na Českou cenu za architekturu 2025.

Vily, rezidence, bývalé továrny, lázeňské budovy

Festivalem ožijí i ikonické vily různých architektonických stylů. Mimo jiné vila Alfreda Thoneta v Koryčanech, aktuálně rekonstruovaná funkcionalistická Zelenkova vila v Kutné Hoře, obnovená vila Čerych v České Skalici, secesní vila Primavesi v Olomouci a také vila Erny a Rudolfa Liebischových ve Varnsdorfu. Festivaloví návštěvníci mohou dále nahlédnout do hotelů Axa nebo Josef v Praze, hotelu Radun v Luhačovicích, bývalého hotelu Veliš ve Žďáru nad Sázavou nebo se vydat po funkcionalistických stavbách v Teplicích nad Bečvou. Po letech se veřejnosti otevře Švehlova chata v Javorníku na Šumavě.

Ječmen Studio v Olomouci. Do architektonického ateliéru se můžete vydat s jeho zakladateli Evou a Lukášem Blažkovými. Studio sídlí v takzvaném Modrém ateliéru, který architekti postavili v roce 2017 v zahradě u domu architektových prarodičů. Dřevostavba v proluce mezi dvěma domy využívá recyklované stavební prvky a slouží jako pracovní zázemí i ukázka přístupu Ječmen studia ke stavění. Na stejném pozemku v bývalé prvorepublikové garáži provozují architekti příležitostnou kavárnu FANA, jejíž název i podoba odkazují k rodinné historii. V rámci otevřeného ateliéru budou k vidění jak realizované stavby, tak návrhy, které zůstaly ve fázi studie. Komentovaná část přiblíží způsob práce týmu, který tvoří pět architektek a jeden architekt, a představí jednotlivé přístupy k navrhování.

Festival připomene také desítky dalších unikátních staveb napříč architektonickými styly, mimo jiné legendární Koldům v Litvínově, Palác Langhans v Praze, bývalé kino Dukla v Pardubicích nebo kulturní domy v Jihlavě a v Semilech. V programu je zastoupena i industriální architektura. Návštěvníkům se mimo jiné otevře Vodárenská věž Jaroměři, nádražní věž ve Slavonicích, papírna ve Vraném nad Vltavou, bývalá továrna na výrobu lustrů Eliáška v Kamenickém Šenově nebo vodní elektrárna v Jindřichově Hradci. Den architektury otevře i běžně nepřístupné prostory veřejných budov. V Liberci pozve například do provozního zázemí Malého divadla, v Brně do divadelního zákulisí Divadla Radost a v Kladně do depozitáře knihovny.

Městské čtvrti, zapomenutá místa a proměny veřejného prostoru

Festivaloví návštěvníci se mohou účastnit komentovaných procházek po celých městských čtvrtích i městské divočině. Festivalové kroky povedou například po vilové čtvrti Morušovka v Hradci Králové, pražské Babě a Ořechovce, Kylešovském kopci v Opavě, také po brněnské oblasti Planýrka, po stopách zaniklé dělnické kolonie Karlov v Plzni nebo kolem bývalé železniční estakády na Praze 7.

Kulturní centrum Port 1560 v Českém Krumlově. vzniklo v rozsáhlém komplexu budov pivovaru Eggenberg, který dříve chátral.

Zvláštní pozornost bude věnována v mnoha městech i přeměnám veřejného prostoru. Například se zaměří na proměny historického centra včetně rekonstrukce tržiště Pod Kaštany ve Zlíně nebo rekonstrukci nádražní budovy a proměnu Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích. Součástí programu budou také přednášky a workshopy věnované možnostem zlepšení veřejného prostoru obecně i v konkrétních lokalitách.

Divadlo, pub kvíz i Půllitru architektury

Nabitý program nabídne v Praze i multižánrovou inscenaci věnovanou odkazu českých architektek a jejich boji za rovnoprávnost s názvem Hostina architektek. Dále bude v Brně, Praze, Ústí nad Labem a Plzni uvedeno divadelní představení Cena péče, věnované tvorbě a životě nedávno zemřelé architektky Růženy Žertové. Během festivalu se uskuteční i několik architektonických pub kvízů. V Praze se uskuteční i neformální přednáška u piva Půllitru architektury věnovaná ženským a feministickým tématům nebo přednáška Adama Štěcha zaměřená na díla architektek a designérek 20. století.

Program pro děti

Ani v letošním roce nezapomínají pořadatelé na nejmenší návštěvníky. V celé řadě měst se uskuteční nejrůznější workshopy, kde si děti pod vedením lektorů vyzkoušejí nejen práci architektů, ale i třeba navrhnout celé město.

Obchodní dům PRIOR v Pardubicích. Jedná se o stěžejní stavbu československého brutalismu s důrazem na čitelnost konstrukce a působení použitých materiálů od významné architektky zabývající se návrhy obchodních domů Růženy Žertové.

Festival již 15. rokem nabízí široké veřejnosti možnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů a architektek a dalších odborníků a odbornic z oboru, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrti, bydliště i širšího okolí. Den architektury se nevěnuje jen architektuře a tvorbě měst, ale i širším souvislostem vzniku každého domu, parku, konkrétního místa či města. Za festivalem stojí spolek Kruh, který je již 25 let významným propagátorem jak tuzemské, tak světové architektury u nás. Akce se konají ve spolupráci s architekty a architektkami, spolky a institucemi ve všech regionech a mají zásadní roli pro místní komunity.

Nejdřív baťovský dům a bydliště prvního hejtmana zlínského okresu Josefa Januštíka. Na čas majetek oscarového režiséra Elmara Klose. Následně domov cestovatele Miroslava Zikmunda. A dnes? Kulturní památka protkaná příběhy, se kterými se jinde nesetkáte. Adresa: Zlín.

Na hlavní festivalové téma Dne architektury tematicky naváže od středy 1. do pondělí 6. října i sesterský festival Film a architektura, mezinárodní přehlídka filmů o architektuře, tvorbě měst, designu a umění. Představí osobnosti architektury, umění i filmu, které neprávem zůstávají ve stínu – ať už kvůli genderu, době nebo kolektivní paměti. Přehlídku zahájí dokument Ženy Bauhausu, který je poctou zapomenutým umělkyním slavné školy, jejíž dějiny psali především muži.

