Za Prahou je filmový svět. Střední Čechy lákají filmaře na neobjevené lokace

Autor: Metro.cz
  9:01
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Z natáčení válečného filmu Der Tiger

Z natáčení válečného filmu Der Tiger | foto: CZECH FILM COMMISSION

Z akce k 50 letům od premiéry filmu Na samotě u lesa. Akce se konala v místě,...
Seriál Studna
Práci Filmové kanceláře oceňují také výrazné osobnosti české kinematografie,...
Seriál Pod hladinou
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Střední Čechy chtějí být pro filmaře víc než jen kulisou za Prahou. Filmová kancelář chystá nový web, který nabídne přehled atraktivních lokací, služby pro filmové štáby i příběhy ze zákulisí natáčení. Ukáže také místa známá z českých filmů a podpoří filmovou turistiku v regionu.

Turisty oblíbené Střední Čechy se mimo jiné představují také jako komplexní filmový region. Tvůrcům, kteří zde hledají ideální kulisy pro své příběhy, pomáhá Střední Čechy filmová kancelář. Od začátku září navíc představí nový web, který nabídne nejen filmové lokace, ale také služby, zajímavosti ze zákulisí a příběhy míst spojených s českou kinematografií.

Filmaři objevují kouzlo oblasti za Prahou

Nové webové stránky svým vzhledem i uživatelským rozhraním navážou na hlavní turistický portál Střední Čechy. Filmové lokace a služby pro filmaře tak ještě více propojí s místy, památkami, institucemi a trasami, které každoročně lákají návštěvníky k objevování regionu za Prahou.

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Střední Čechy filmová kancelář zná zdejší region do detailu. Ví, kde hledat historické kulisy, industriální prostředí, autentická městská zákoutí i krajinu, která dokáže ve filmu sehrát hlavní roli.

Seriál Pod hladinou

Propojuje filmaře s majiteli lokací, obcemi, institucemi i dalšími partnery, zajišťuje zábory a pomáhá hledat řešení, která usnadní celý proces natáčení.

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Protože za každou filmovou lokací se nachází skutečné místo a za každým úspěšným natáčením stojí lidé, kteří umějí spolupracovat. Nový web proto nebude jen přehlídkou atraktivních míst. Představí střední Čechy jako komplexní filmový region s lokacemi, profesionálním zázemím, filmovými studii i službami, které mohou produkcím natáčení usnadnit. Podporuje filmovou turistiku a ukazuje, že za známými filmovými scénami stojí skutečná místa, která stojí za návštěvu i poté, co padne poslední klapka.

Od filmových lokací až po příběhy ze zákulisí

Na webu návštěvníci najdou přehled filmů a dalších projektů, na jejichž vzniku se Filmová kancelář podílela, stejně jako nabídku služeb pro filmové profesionály. Chybět nebudou ani rozhovory s tvůrci, zajímavosti ze zákulisí natáčení a příběhy míst, která se díky filmovým kamerám stala součástí známých scén.

Mají filmařům co nabídnout

  • Za sedm let svého působení si filmová kancelář vybudovala síť kontaktů a zkušeností, o které se může opřít.
  • Mezi její partnery patří například Czech Film Commission, APA – Asociace producentů v audiovizi, Státní fond audio vize nebo FAMU.
  • Pomáhá také s organizací filmových výročí, která jsou ve středních Čechách stále oblíbenější. Pozornost v poslední době přitáhla například výročí filmů Vesničko má středisková v Křečovicích, Ostře sledované vlaky v Loděnici nebo Na samotě u lesa v Obděnicích.
  • Kancelář má za sebou řadu úspěšných projektů. Mezi nejnovější počiny natáčené ve středních Čechách patří například seriál Studna nebo Pod hladinou. Ze zahraniční produkce lze zmínit válečný film Der Tiger, který natáčel také v Milovicích a Vojkovicích. Film Franz zase využil prostředí mlýna Štampach a okolí jevanských rybníků.

Kromě toho se kancelář aktivně podílí na přípravách filmových festivalů, například Noir Film Festivalu nebo NeFeNeFi, a dalších akcí spojených s filmovou kulturou v regionu. Práci Filmové kanceláře oceňují také výrazné osobnosti české kinematografie, například režisér Jan Hřebejk nebo producent a scenárista Filip Rožek.

Máte tip na místo, kde by se mohl natáčet film?

Nový web myslí také na majitele zajímavých nemovitostí a dalších prostor. Prostřednictvím webu budou moci Filmové kanceláři nabídnout svůj objekt jako možnou lokaci pro natáčení.

Seriál Studna

Návštěvníci se také dozvědí o aktuálních uzavírkách či omezeních provozu souvisejících s natáčením v regionu. Jak celý proces funguje? Co musí taková lokace splňovat? Jak probíhá komunikace s filmovým štábem a co natáčení na vašem pozemku nebo v domě vlastně obnáší? I na tyto otázky postupně odpoví připravované články Filmové kanceláře.

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