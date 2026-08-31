Turisty oblíbené Střední Čechy se mimo jiné představují také jako komplexní filmový region. Tvůrcům, kteří zde hledají ideální kulisy pro své příběhy, pomáhá Střední Čechy filmová kancelář. Od začátku září navíc představí nový web, který nabídne nejen filmové lokace, ale také služby, zajímavosti ze zákulisí a příběhy míst spojených s českou kinematografií.
Filmaři objevují kouzlo oblasti za Prahou
Nové webové stránky svým vzhledem i uživatelským rozhraním navážou na hlavní turistický portál Střední Čechy. Filmové lokace a služby pro filmaře tak ještě více propojí s místy, památkami, institucemi a trasami, které každoročně lákají návštěvníky k objevování regionu za Prahou.
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Střední Čechy filmová kancelář zná zdejší region do detailu. Ví, kde hledat historické kulisy, industriální prostředí, autentická městská zákoutí i krajinu, která dokáže ve filmu sehrát hlavní roli.
Propojuje filmaře s majiteli lokací, obcemi, institucemi i dalšími partnery, zajišťuje zábory a pomáhá hledat řešení, která usnadní celý proces natáčení.
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Protože za každou filmovou lokací se nachází skutečné místo a za každým úspěšným natáčením stojí lidé, kteří umějí spolupracovat. Nový web proto nebude jen přehlídkou atraktivních míst. Představí střední Čechy jako komplexní filmový region s lokacemi, profesionálním zázemím, filmovými studii i službami, které mohou produkcím natáčení usnadnit. Podporuje filmovou turistiku a ukazuje, že za známými filmovými scénami stojí skutečná místa, která stojí za návštěvu i poté, co padne poslední klapka.
Od filmových lokací až po příběhy ze zákulisí
Na webu návštěvníci najdou přehled filmů a dalších projektů, na jejichž vzniku se Filmová kancelář podílela, stejně jako nabídku služeb pro filmové profesionály. Chybět nebudou ani rozhovory s tvůrci, zajímavosti ze zákulisí natáčení a příběhy míst, která se díky filmovým kamerám stala součástí známých scén.
Mají filmařům co nabídnout
Kromě toho se kancelář aktivně podílí na přípravách filmových festivalů, například Noir Film Festivalu nebo NeFeNeFi, a dalších akcí spojených s filmovou kulturou v regionu. Práci Filmové kanceláře oceňují také výrazné osobnosti české kinematografie, například režisér Jan Hřebejk nebo producent a scenárista Filip Rožek.
Máte tip na místo, kde by se mohl natáčet film?
Nový web myslí také na majitele zajímavých nemovitostí a dalších prostor. Prostřednictvím webu budou moci Filmové kanceláři nabídnout svůj objekt jako možnou lokaci pro natáčení.
Návštěvníci se také dozvědí o aktuálních uzavírkách či omezeních provozu souvisejících s natáčením v regionu. Jak celý proces funguje? Co musí taková lokace splňovat? Jak probíhá komunikace s filmovým štábem a co natáčení na vašem pozemku nebo v domě vlastně obnáší? I na tyto otázky postupně odpoví připravované články Filmové kanceláře.